PS5 Pro - data premiery, cena, specyfikacja, wygląd. Sprawdź, co już wiemy i co chcielibyśmy zobaczyć [30.03.2023]

Zbieramy i analizujemy wszystkie informacje i spekulacje na temat nowej konsoli Sony - PS5 Pro, czyli następcy PlayStation 5. Sprawdź, co wiemy.

Choć wielu graczy nie zdążyło jeszcze nabyć najnowszej konsoli Sony - PlayStation 5, to w kuluarach branżowych coraz częściej wspomina się o kolejnych urządzeniach japońskiego producenta. Nie będzie dla nikogo wielkim zaskoczeniem, że chodzi o PlayStation 5 Slim i PS5 Pro. Tym razem postanowiliśmy zebrać wszystkie informacje na temat potężniejszego wariantu z rodziny konsol dziewiątej generacji od Sony.

PS5 Pro – specyfikacja i możliwości

Dostępne na rynku PlayStation 5 należy do grona najpotężniejszych konsol na rynku. Specyfikacja urządzenia prezentuje się następująco:

CPU: 8-rdzeniowy, 3,5 GHz (zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura Zen 2

GPU: 10,28 TFLOPS, 36 CUs (2,23 GHz, zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura RDNA 2

Pamięć operacyjna: 16 GB GDDR6/256-bit

Przepustowość pamięci: 448 GB/s

Pamięć wewnętrzna: dysk SSD o pojemności 825 GB

Przepustowość I/O (wejście/wyjście): 5.5 GB/s (surowa), 8-9 GB/s (skompresowana)

Możliwość rozszerzenia pamięci: dysk SSD (NVMe)

Pamięć zewnętrzna: wsparcie dla dysków HDD poprzez USB

Dysk optyczny: 4K UHD Blu-Ray

PlayStation 5 Pro będzie oczywiście dysponować lepszymi podzespołami, o ile dokładnie lepszymi? Redakcja kanału Moore's Law is Dead, twierdzi, że dotarła do informacji, według których PS5 Pro zaoferuje większy przeskok technologiczny względem PS5 niż miało to miejsce w przypadku PS4 i PS4 Pro. Co to oznacza dla nas? PlayStation 4 dysponowało 8GB pamięci GDDR5 i układem o mocy 1,84 teraflopa (TFLOPS). PS4 Pro było mocniejsze o około 2,3 raza, co przekłada się na moc obliczeniową na poziomie 4,2 TFLOPS, przy jednoczesnym zachowaniu takiej samej ilości pamięci RAM. Jeśli zatem założymy, że przeskok pomiędzy PS5 i PS5 Pro będzie tylko nieznacznie większy (np. 2,5 raza), to będziemy mogli liczyć na GPU o mocy ponad 25 TFLOPS! Obecnie, aż trudno wyobrazić sobie, co z takim sprzętem mogliby zrobić twórcy gier.

Wydajność w grach

Obecne PlayStation 5 radzi sobie z wyświetlaniem gier w jakości 4K i 60 klatkach na sekundę, choć nie zawsze jest to natywne 4K. Wybrane produkcje możemy uruchomić również w 120 kl/s, ale musimy liczyć się z tym, że wówczas maksymalna rozdzielczość wyniesie 1920 x 1080 pikseli (FullHD). Na co mogłaby pozwolić dodatkowa moc PS5 Pro? Rozgrywka w natywnym 4K i 60 klatkach na sekundę stałaby się standardem dla każdej produkcji. Możliwe również, że coraz więcej gier uruchomilibyśmy w jakości 4K i 120 kl/s. Znacznie częściej pojawiałby się również pełne wsparcie dla technologii ray tracing. Co jednak z rozdzielczością 8K?

Premiera PlayStation 5 Pro może odbyć się pod koniec 2023 bądź na początku 2024 roku (fot. Concept Creator / LetsGoDigital)

Teoretycznie już teraz PS5 jest w stanie obsłużyć rozdzielczość 8K, a to m.in. dzięki HDMI 2.1. Niestety, pomimo stosownego napisu na pudełku z konsolą, zabawa w takiej jakości jest obecnie niemożliwa. Sony bowiem programowo blokuje możliwość korzystania z 8K. Nie można mieć jednak do japońskiego producenta żalu, bowiem obecnie niewiele gier jest dostępnych w takiej rozdzielczości. W zasadzie dopiero w październiku 2021 roku zadebiutowała pierwsza gra na PlayStation 5, która została opracowana w jakości 8K i przy 60 klatkach na sekundę. The Touryst, bo o niej mowa, to niezależna gra akcji od studia Shin'en Multimedia.

Zwiększona wydajność PS5 Pro mogłaby jednak sprawić, że gry w 8K pojawiałby się znacznie częściej. Szczególnie, że do debiutu konsoli dojdzie najprawdopodobniej dopiero za kilka lat. Wówczas nie tylko gier, ale również kompatybilnych telewizorów byłoby znacznie więcej na rynku.

Aktualizacja 26.05.2022

Według firmy TCL w skład specyfikacji PS5 Pro wejdzie jeden z najnowszych układów AMD - Radeon RX 7700 XT. Ulepszona konsola ma zapewnić rozgrywkę w 60 lub 120 klatkach na sekundę w natywnej rozdzielczości 4K (2160p). Co więcej, znacznie bardziej popularne mają być również produkcje 8K.

Wygląd i design

Pod względem designu PlayStation 5 Pro nie będzie najprawdopodobniej drastycznie odbiegać od tego, co obecnie oferuje nam sprzęt dziewiątej generacji od Sony. Możemy się zatem spodziewać, że po raz kolejny otrzymamy dość duże urządzenia o nietypowych kształtach. Według materiałów koncepcyjnych stworzonych przez Jermaine'a Smita (znanego również jako Concept Creator) we współpracy z serwisem LetsGoDigital, PS5 Pro oferować nam będzie nieco bardziej opływowe kształty i dwa warianty kolorystyczne na start – czarny i biały. Jak prezentuje się konsola w akcji możecie zobaczyć dokładnie na materiale Concept Creatora.

PlayStation 5 Pro - data premiery

Kiedy możemy spodziewać się premiery ulepszonej wersji PlayStation 5? Informacji na ten temat nie brakuje, choć często są one ze sobą sprzeczne. Najbardziej optymistyczny wariant zakłada, że PS5 Pro trafi do sprzedaży już w 2023 roku, czyli w trzy lata po premierze PS5. Warto przypomnieć, iż dokładnie taki sam przedział czasu dzielił wydanie PlayStation 4 i PS4 Pro. Niestety, w przypadku najnowszej konsoli Sony, taki plan może być niezwykle trudny do zrealizowania.

PlayStation 5 Pro & PS5 Slim (fot. Concept Creator / LetsGoDigital)

Przede wszystkim, szalejąca od początku 2020 roku pandemia COVID-19 w znaczącym stopniu wpłynęła na działania japońskiego producenta i poszczególne jego działy. Co więcej, na rynku od wielu miesięcy brakuje półprzewodników, które wykorzystuje się m.in. przy produkcji konsol. Z tego też powodu wciąż (rok po premierze) tak trudno kupić PlayStation 5. Zdaniem decydentów firm takich jak Nvidia czy AMD, które zajmują się głównie tworzeniem podzespołów - trwające na całym świecie niedobory półprzewodników prawdopodobnie utrzymają się przez cały 2022 rok, co wpłynie na linię dostaw dla konsol nowej generacji. Oznacza to, że wydanie nowej wersji konsoli w 2023 roku może być dla Sony po prostu nieopłacalne. Znacznie bardziej prawdopodobną datą wydania PS5 Pro jest zatem rok 2024.

Aktualizacja 26.05.2022

Firma TCL, podczas konferencji prezentującej najnowsze telewizory, ujawniła, że premiera PlayStation 5 Pro nastąpi w latach 2023 - 2024, co pokrywa się z wcześniejszymi informacjami odnośnie debiutu nowego urządzenia.

PS5 Pro zadebiutuje najpóźniej w 2024 roku

Aktualizacja 15.03.2023

Tom Henderson - ceniony dziennikarz i insider, ujawnił, że według informacji do których dotarł, już teraz trwają intensywne prace nad PlayStation 5 Pro. Do premiery konsoli ma jednak dojść dopiero pod koniec 2024 roku.

PS5 Pro - cena

Coraz więcej wskazuje na to, że w przypadku PlayStation 5 Pro japoński producent nie będzie chciał iść na skróty. Nowe urządzenie ma nam zaoferować potężny skok wydajności i niezrównane doznania. Niestety, za to wszystko przyjdzie nam sporo zapłacić. Według dotychczasowych spekulacji, ceny PS5 Pro będą zaczynać się od 600 Euro. Oznacza to, że w Polsce cena konsoli wyniesie około 2800 złotych, a co bardziej prawdopodobne producent ustali je na poziomie 2899 lub 2999 złotych. Warto tu przypomnieć, że w dniu premiery, sugerowana cena PlayStation 5 wynosiła 2299 złotych (za wersję z napędem Blu-ray). Wzrost mocy PS5 Pro równać się będzie zatem również sporej podwyżce ceny.

PS5 Slim i PS5 Pro (fot. Concept Creator / LetsGoDigital)

Czy PS5 Pro otrzyma wersję Digital Edition?

Jak już dobrze wiemy, na start dziewiątej generacji konsol Sony zdecydowało się na wydanie dwóch modeli PS5. Są to: PS5 Standard Edition oraz PS5 Digital Edition. Konsole te różnią się tak naprawdę tylko dwoma szczegółami - ceną i obecnością napędu Blu-ray. Osoby, które zdecydowały się na zakup tańszego modelu,w postaci PlayStation 5 Digital Edition, mogą kupować i instalować jedynie gry w cyfrowej dystrybucji. Można się zatem zastanawiać czy w przypadku PS5 Pro Sony będzie chciało powtórzyć ten sam zabieg.

Wydanie praktycznie tej samej konsoli w dwóch wariantach było pewnego rodzaju eksperymentem. Niestety, jak pokazują dotychczasowe dane, dla Sony niezbyt udanym. W sierpniu minionego roku, japoński producent chwalił się rekordową sprzedażą PS5. Co więcej, wówczas dowiedzieliśmy się również, że Sony już zaczyna zarabiać na każdym sprzedanym egzemplarzu urządzenia. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie wydania konsoli z napędem Blu-ray. Sprzedaż tańszego modelu - PlayStation 5 Digital, jest znacznie gorsza i nie wzbudza tak dużego zainteresowania u graczy. Dodatkowo PS5 Digital Edition wciąż nie jest sprzedawane z zyskiem.

Biorąc pod uwagę, że PS5 Pro ma być skierowane do najbardziej wymagających graczy, a więc grupy świadomych i bardzo konkretnych klientów, to mało prawdopodobne jest, aby Sony zdecydowało się na wydanie modelu bez napędu Blu-ray. Śmiało możemy stwierdzić, że przeczyłoby to całej idei stojącej za nowym modelem. To, w połączeniu z fatalną sprzedaż PS5 Digital sprawia, że powstanie PS5 Pro Digital Edition wydaje się być bardzo mało prawdopodobne.

Podsumowanie

PlayStation 5 Pro wydaje się być „pewniakiem”. Eksperyment z PS4 Pro pokazał, że ulepszone konsole w ramach jednej generacji to znakomite rozwiązanie. Niestety, problemy z dostępnością podstawowego modelu PS5, pandemia i niedobór półprzewodników sprawiają, że na debiut modelu z dopiskiem „Pro” przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

W 2022 i 2023 roku rynek nasyci się konsolami nowej generacji. Przyśpieszona premiera PS5 Slim i PS5 Pro? (Aktualizacja 1)

Za nami pierwszy rok konsol nowej generacji na rynku. Zarówno PS5, jak i Xbox Series X/S radzą sobie bardzo dobrze, ale nie da się ukryć, że dostępność urządzeń wciąż jest sporym problemem. Ciekawe informacje na temat przyszłości konsol ujawniła nam pani Lisa Su - CEO firmy AMD. Według niej rok 2022 należeć będzie do PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ponoć najgorsze jest już za producentami i wkrótce produkcja układów scalonych i podzespołów pozwoli zarówno Sony, jak i Microsoftowi "zalać" rynek swoimi urządzeniami.

Co istotne, poprawę mamy dostrzec już w najbliższych miesiącach. Oznacza to, że rosną szansę na zakup "gołej" konsoli PS5 w rekomendowanej cenie, bez konieczności wyszukiwania najlepszych zestawów z gram i akcesoriami, które dominują w polskich sklepach. Lisa Su zdradziła również, że już w 2023 roku nowa generacja zanotuje szczytowy wzrost. Co dalej? Cóż, będzie to idealny moment na odświeżenie swojego portfolio.

Wciąż zwiększamy produkcję. Oczekujemy, że rok 2022 będzie kolejnym rokiem silnego wzrostu dla konsol. Jeśli spojrzeć na typowy cykl, to szczytowy okres z reguły przypada tak naprawdę na czwarty rok. I tak można oczekiwać, że to właśnie 2023 będzie rokiem największego wzrostu - Lisa Su, CEO AMD

Na PlayStation 6 jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, jednak PS5 Pro wydaje się być kandydatem idealnym. Sony będzie potrzebować nowego "flagowca", który będzie w stanie podtrzymać szczytową sprzedaż PlayStation 5. Jeśli prognozy pani Lisy Su się sprawdzą, to coraz bardziej prawdopodobna wydaje się premiera nowego modelu PS5 już pod koniec 2023 roku.

Sony rozsyła tajemnicze paczki. PS5 Pro trafia do pierwszych deweloperów? (Aktualizacja 2)

Do ciekawych informacji dotarł dziennikarz serwisu Tweaktown - Derek Strickland. Odkrył on, że w ostatnich miesiącach Sony dokonało kilku ciekawych przesyłek. Najpierw tysiące tajemniczych zestawów deweloperskich trafiło do Oakland w Kalifornii. Następnie europejska centrala japońskiego producenta w Londynie wysłała kolejne "paczki" z devkitami do Norfolk w stanie Wirginia o łącznej wadzie wynoszącej blisko 700 kg.

Według informacji pochodzących z krajowych ksiąg handlowych, do których dotarł Derek Strickland wynika, że od października 2021 r. do stycznia 2022 r. Sony wysłało około 2374 kartonów zestawów deweloperskich o łącznej wadzie 23,88 tony. Trzeba przyznać, że to mnóstwo sprzętu. Co mogą zawierać tajemnicze przesyłki. Opcji jest kilka.

Jedna z nich zakłada, ze są to zmodyfikowane systemy PS5 przeznaczone specjalnie dla twórców gier. Teoria ta ma jednak pewne braki bowiem większość deweloperów w USA już od dawna ma swoje devkity PS5. Nawet jeśli byłby potrzebne kolejne, to nie w tak dużej ilości. Znacznie bardziej prawdopodobne jest to, iż są to zestawy deweloperskie PSVR2 bądź PS5 Pro, a może nawet jedno i drugie. Skąd te przypuszczenia?

Sony niedawno odkryło wszystkie tajemnice PSVR2 i poznaliśmy już zarówno szczegółową specyfikację, jak i wygląd nowych gogli VR. Do tej pory sugerowano, że trafią one do sprzedaży już pod koniec 2022 roku, jednak ostatnie informacje sugerują, iż premiera PlayStation VR2 miałaby mieć miejsce dopiero w 2023 roku. Warto przy tym przypomnieć, że będzie to trzeci rok PS5 na rynku, a więc idealny moment na wprowadzenie nowej konsoli na rynek. Szczególnie, że dokładnie taki sam przedział czasu dzielił wydanie PlayStation 4 i PS4 Pro. Czy zatem możliwe jest, że pierwsi deweloperzy mają już okazję testować nową, ulepszoną konsolę Sony? Nie można tego wykluczyć.

PS5 Pro z premierą pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku? Poznaliśmy nowe informacje na temat konsoli (Aktualizacja 3)

Pora na kolejną, najświeższą, ilość plotek i spekulacji na temat PlayStation 5 Pro. Tym razem szczegółowy raport na temat nowej konsoli Sony przedstawili redaktorzy serwisu RedGamingTech. Według nich, japoński producent chce uczynić z PS5 Pro najmocniejszą konsolę na rynku. Wydajność urządzenia ma być co najmniej dwukrotnie większa od tego, co obecnie oferuje PlayStation 5. Co więcej, PS5 Pro umożliwi nam na komfortowe korzystanie z technologii ray tracing, która w przypadku standardowej edycji konsoli jest raczej jedynie ciekawym dodatkiem, a nie główną funkcją. Nowa konsola Sony powstaje najprawdopodobniej w 4nm bądź 5nm procesie technologicznym od firmy TSMC.

RedGamingTech potwierdza również nasze wcześniejsze przypuszczenia i PS5 Pro jest projektowane z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu możliwości PlayStation VR2. Prototypy konsol ponoć jest już gotowy, możliwe nawet, że trafił do pierwszych deweloperów. O tajemniczych paczkach wysyłanych przez Sony przeczytasz powyżej. Zwiększona wydajność PS5 Pro ma pozwolić na komfortową zabawę nie tylko w 4K, ale nawet w 8K.

Według raportu, PlayStation 5 Pro ma trafić na rynek pod koniec 2023 bądź na początku 2024 roku. Co ciekawe, do podobnych informacji dotarli dziennikarze serwisu WCCFTech, oni również twierdzą, że premiera PS5 Pro odbędzie się w latach 2023 - 2024. Na pierwsze oficjalne informacje na temat konsoli, będziemy musieli zatem najprawdopodobniej poczekać do pierwszego kwartału przyszłego roku.

Premiera PS5 Pro może zostać opóźniona ze względu na nowe prognozy Intela (Aktualizacja 4)

Mogłoby się wydawać, że największy kryzys związany z brakiem dostępności półprzewodników mamy już za sobą. Tak sugerowały ostatnie raporty, a także wypowiedzi istotnych postaci z branży, jak choćby pani prezes AMD - Lisa Su (patrz wyżej). Niestety, najnowsze informacje przekazane przez włodarzy Intela sugerują coś zupełnie innego.

Szef firmy Intel - Pat Gelsinger, ujawnił, że problemy z dostępnością półprzewodników utrzymają się najprawdopodobniej do 2024 roku, a nie jak wcześniej przewidywano do 2023 roku. Zdradził on również, że powrót do "normalności" może zająć dłużej niż do tej pory sądzono. Warto podkreślić, że mówimy tu tylko o Intelu, który, jak twierdzi Gelsinger, należy do światowej czołówki jeśli chodzi o produkcję półprzewodników i moce produkcyjne w tym zakresie. Problemy innych producentów mogą być zatem jeszcze większe.

Uważamy, że całkowity niedobór półprzewodników przesunie się z naszych wcześniejszych szacunków z 2023 r. na 2024 r., ponieważ niedobory dotknęły już urządzeń wykorzystywanych przy ich produkcji, a uruchomienie niektórych fabryk będzie stanowiło większe wyzwanie - Pat Gelsinger

Co to oznacz dla nas? Otóż nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że problemy z dostępnością półprzewodników przełożą się na rynek konsol i kart graficznych. Pomimo 1,5 roku na rynku, konsole nowej generacji wciąż są towarem deficytowym. Sony było już dwukrotnie zmuszone do obniżenia swoich prognoz sprzedaży związanych z PS5. Co istotne, problemem nie jest brak zainteresowania ze strony klientów, tylko brak PlayStation 5 na pólkach sklepowych. Podobny komunikat wystosowali ostatnio włodarze Nintendo, którzy stwierdzili, że spodziewają się rekordowego spadku sprzedaży konsol Nintendo Switch, który będzie pokłosiem problemów produkcyjnych i niemożliwością dostarczenia na rynek odpowiedniej ilości urządzeń.

Wszystko to może spowodować, że Sony będzie zmuszone przenieść premierę PS5 Pro w czasie. Do tej pory sugerowano, że konsola może ukazać się pod koniec 2023 bądź na początku 2024 roku. Teraz wydaje się, że ten scenariusz jest coraz mniej prawdopodobny.

PlayStation 5 Pro z przybliżoną datą premiery! Pierwsze potwierdzenie prac nad konsolą (Aktualizacja 5)

Właśnie otrzymaliśmy pierwsze oficjalne potwierdzenie, że PS5 Pro rzeczywiście powstaje. Co ciekawe, informacja ta nie pochodzi od samego Sony, a od firmy TCL - jednego z liderów branży elektronicznej. Przedstawiciele TCL byli ostatnio obecni w Polsce gdzie prezentowali swoje najnowsze telewizory. Największym zaskoczeniem dla dziennikarzy było jednak przedstawienie przybliżonej daty premiery PlayStation 5 Pro i następców konsol Xbox Series X|S. Według TCL, premiera PS5 Pro odbędzie się w latach 2023 - 2024. Co istotne, są to informacje zbieżne z dotychczasowymi przewidywaniami branżowych ekspertów i analityków.

To jednak nie wszystko, ujawniono również możliwości i częściową specyfikację nowej konsoli Sony. Według TCL, PS5 Pro zapewni graczom:

Stabilną rozgrywkę w 60 (a nawet 120) klatkach na sekundę w rozdzielczości 2160p

Wsparcie dla 8K

GPU - AMD Radeon RX 7700 XT

PS5 Pro zadebiutuje najpóźniej w 2024 roku

Warto tu podkreślić, że TCL od lat działa intensywnie w branży gamingowej i tworzy produkty skierowane nie tylko dla sympatyków kina, ale również właśnie dla graczy. Chińska firma jest między innymi oficjalnym partnerem gier z serii Call of Duty. Producent jest zatem na pewno dobrze zorientowany w sprawach swoich licznych partnerów. Śmiało możemy zatem stwierdzić, że faktycznie "coś jest na rzeczy" i Sony może nas już w przyszłym roku zaskoczyć zapowiedzią nowej wersji konsoli, a nawet dwóch - nie zapominajmy, że wciąż wiele spekuluje się o PS5 Slim.

Sony znacząco zwiększa produkcję PlayStation 5 i ma bardzo ambitne plany na 2023 rok. Co to oznacza dla PS5 Pro? (Aktualizacja 6)

W ciągu pierwszych 18 miesięcy od premiery PS5, Sony sprzedało dokładnie 19,3 miliona konsol. Choć wynik ten może imponować, szczególnie przy utrzymujących się od dłuższego czasu problemach z niedoborem półprzewodników, to i tak jest niestety gorszy od rezultatów jakiego osiągało PS4. W tym samym przedziale czasu od premiery, starsza konsola japońskiego producenta trafiła do 22,5 miliona graczy, co jest wynikiem znacznie lepszym od PlayStation 5. Włodarze Sony nie załamują jednak rąk - wręcz przeciwnie. Już zapowiedziano, że firma znacząco zwiększa produkcję nowych konsol i w roku fiskalnym 2022 (który kończy się w marcu 2023 roku) wprowadzi na rynek 18 milionów egzemplarzy PS5. Warto przy tym podkreślić, że będzie to rekordowa liczba wyprodukowanych urządzeń z serii PlayStation w taki krótkim czasie, w całej historii marki.

Planujemy zwiększyć dostępność PS5 w roku fiskalnym 2022, będzie to największa liczba konsol, jaką kiedykolwiek sprzedaliśmy (w takim okresie czasu - przyp. red.) w historii PlayStation - Jim Ryan, prezes SIE

Szybka matematyka wskazuje nam, że do marca 2023 roku, czyli w około 2,5 roku od premiery konsoli - Sony planuje sprzedać 37,3 mln PS5. Śmiało możemy również założyć, że i w kolejnym roku (2023) japoński producent będzie chciał "wykręcać" rekordowe liczby, szczególnie, że w przeciwieństwie do konkurencji nie brakuje znakomitych gier na wyłączność, które będą dodatkowo zwiększały zainteresowanie najnowszą generacją jak choćby: The Last of Us Remake czy God of War: Ragnarok.

Co to wszystko ma jednak wspólnego z PS5 Pro? Wbrew pozorom bardzo wiele - jeśli Sony zdecyduje się ostatecznie na przygotowanie tzw. "pół-generacji", to uczyni to dopiero wtedy, gdy będzie zadowolone ze sprzedaży podstawowego modelu. Zwiększona produkcja, a co ważniejsze sprzedaż PS5 przybliża nas zatem do ewentualnego debiutu PS5 Pro. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe liczby i informacje, na debiut nowego modelu w 2023 roku nie ma najmniejszych szans. Końcówka 2024 prezentuje się już bardziej realnie, choć nie byłoby dla nas wielkim zaskoczeniem gdyby Sony zdecydowało się na premierę odświeżonego PS5 Pro dopiero w 2025 roku, czyli w okolicach 5 rocznicy podstawowego modelu PlayStation 5.

Sony przechodzi do ofensywy i ujawnia datę premiery PlayStation VR 2 oraz nowy kontroler DualSense Edge. Jednak brak podzespołów pozostaje problemem (Aktualizacja 7)

Sony jest wyjątkowo aktywne w ostatnich dniach. Podczas trwających właśnie targów Gamescom 2022 zaprezentowano nowy kontroler do PS5 - DualSense Edge. Jak twierdzi japoński producent, jest to "pierwszy w historii wysokowydajny, ultra-konfigurowalny kontroler opracowany przez Sony".

To jednak nie wszystko, Sony oficjalnie potwierdziło, że premiera PlayStation VR2 odbędzie się na początku 2023 roku. Co ciekawe, wcześniej spekulowano, iż do debiutu nowych gogli wirtualnej rzeczywistości może dojść już pod koniec bieżącego roku. Dlaczego zatem będziemy musieli poczekać na nie nieco dłużej? Zdaniem analityków sporym problemem dla Sony pozostaje niedobór półprzewodników na rynku, przez co produkcja nowych urządzeń jest mocno utrudniona. Japoński producent nie che dopuścić do sytuacji, w której urządzeń zabraknie w sklepach i chce odpowiednio przygotować się do premiery. Ponoć celem ustalonym przez decydentów firmy jest wyprodukowanie 1,5 miliona gogli PS VR2 do końca 2022 roku.

Od premiery PS5 mijają już prawie dwa lata, w tym czasie widoczna jest zmiana polityki Sony, które obecnie coraz chętniej inwestuje w akcesoria, usługi i dodatki do swoich flagowych urządzeń. Na co obecnie możemy liczyć? Na kontrolery w wielu różnych kolorach, wymienne obudowy, dedykowane słuchawki, nowy PlayStation Plus, a już niebawem DualSense Edge i PS VR 2. Wyraźnie widać, że w Sony chcę jak najwięcej "wyciągnąć" z PS5 zanim postanowi wprowadzić kolejną wersję konsoli. Może to oznaczać, że na premierę PS5 Pro w 2023 jest jeszcze po prostu za wcześnie.

Sony ma już zaplanowaną premierę PlayStation 6, co z PS5 Pro? (Aktualizacja 8)

Trwa wyjątkowo zażarty konflikt pomiędzy Sony i Microsoftem. Tym razem przysłowiową "kością niezgody" jest... Activision-Blizzard. Jak wiadomo, Microsoft jest w trakcie przejmowania firmy, do której należą m.in. takie marki jak: Diablo, World of Warcraft czy Call of Duty. Sony obawia się, że prędzej czy później tej ostatniej zabraknie na konsolach PlayStation, co zdaniem producenta z Japonii miałoby negatywny skutek dla całej branży gier. Sprawę, na korzyść Microsoftu, musi rozstrzygnąć aż 16 państw. Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) już zapowiedział, że potrzebuje kilka dodatkowych miesięcy i dopiero w przyszłym roku wyda swoją opinię. Rozwścieczyło to włodarzy Microsoftu, którzy oskarżyli urzędników z Wielkiej Brytanii o faworyzowanie Sony.

Chcąc pozostać jak najbardziej przejrzystym w swoich działaniach Urząd ds. Konkurencji i Rynków postanowił regularnie dzielić się publicznie z wyników swojego dochodzenia. Jeden z raportów dotyczy umowy dotyczącej Call of Duty. Według CMA Microsoft zaproponował Sony umowę, na mocy której popularna seria strzelanek pozostałaby na konsolach PlayStation do 2027 roku. Japoński producent odebrał to jako bezpośredni atak na swoją firmę, dlaczego? Otóż jak możemy przeczytać w raporcie, Sony planuje w 2027 roku wydanie kolejnej generacji konsol PlayStation. Co więcej, podkreślono, że utrata takiej marki, jak Call of Duty w momencie premiery PlayStation 6 mogłaby narazić całą markę na utratę konkurencyjności.

To pierwsze tak konkretne informacje dotyczące premiery PlayStation 6 i to pochodzące bezpośrednio od Sony. Co jednak z oczekiwanym PlayStation 5 Pro? Informacje o debiucie PS6 w 2027 roku, to w zasadzie bardzo dobre wieści dla osób wyczekujących ulepszonej "piątki". Mało prawdopodobne jest bowiem, że Sony jeszcze przez 5 lat będzie trzymać się jednej wersji PS5.

Nowe PlayStation na CES 2023? Tak, ale... (Aktualizacja 9)

W Las Vegas właśnie rozpoczęła się tegoroczna edycja targów CES 2023, które od lat uchodzą za najważniejsze dla entuzjastów tzw. elektroniki użytkowej. Swoje konferencje o pokazy zaplanowali najwięksi producenci w branży, w tym: Samsung, LG, Intel, Nvidia, AMD, Microsoft czy Sony. Japoński producent nie zdradził nam dokładnie, co zobaczymy podczas konferencji zaplanowanej na 5 stycznia (o godzinie 2:00 w nocy czasu polskiego), ale grafika promująca wydarzenie nie pozostawia nam żadnych wątpliwości. Jednym z główny bohaterów konferencji będą nowe gogle VR - PlayStation VR2, których premierę zaplanowano już na 22 lutego 2023 roku.

Sony na CES 2023 na pewno pokaże PlayStation VR2, czy coś jeszcze? (fot. Sony)

Czy możemy liczyć na coś jeszcze? Z pewnością, Sony zaprosiło do udziału w konferencji m.in. przedstawicieli firmy Honda, możliwe więc, że czeka nas ogłoszenia jakieś ciekawej kooperacji. Co jeszcze? Od kilku tygodni na sile nabrały plotki o rzekomej zapowiedzi nowej wersji PlayStation 5. Nie wiadomo jednak czy chodzi o kolejną iterację istniejącego modelu, czy już może o nowy wariant w postaci PS5 Slim bądź PS5 Pro. Na ewentualne potwierdzenie bądź zaprzeczenie tych plotek nie będziemy musieli jednak długo czekać.

PlayStation 5 Pro nie dla fanów w Las Vegas (Aktualizacja 10)

Targi CES 2023 w Las Vegas dobiegły już końca. Niestety, Sony nie ujawniło nowego modelu konsoli PlayStation 5, co prawda doczekaliśmy się kilku nowych informacji na temat nowego sprzętu z rodziny PlayStation (goglo PSVR2), jednak nie na to liczyliśmy. Włodarze Sony pochwalii się, że udało im się sprzedać już 30 milionów egzemplarzy konsoli PS5 od dnia jej premiery. Wynik ten z pewnością mógłby być lepszy gdyby nie problemy z dostępnością sprzętu. Na wielu rynkach, w tym w Polsce, wciąż ciężko o zakup konsoli, a już o nabyciu "gołej wersji" (bez dodatkowych gier czy akcesoriów) nie ma obecnie mowy, choć od premiery minęły już ponad dwa lata.

PlayStation 5 Pro zabrakło w Las Vegas, nie oznacza to jednak, że Sony zrezygnowało z wydania nowego sprzętu. Co więcej, wciąż możemy być mile zaskoczeni i jeszcze w tym roku usłyszymy pierwsze oficjalne wieści o nowym sprzęcie, choć jego premiera najpewniej odbędzie się dopiero w 2024 roku. Skąd te przypuszczenia? Przede wszystkim niemal na 100% w tym roku Nintendo zaprezentuje następcę Switcha. Takie ogłoszenia z reguły bardzo pozytywnie wpływają pozytywnie na notowania danego producenta. Sony z pewnością nie będzie chciało pozostać w cieniu konkurencji. Szczególnie, że na ten rok potwierdzono jedynie premiery dwóch gier na wyłączność PlayStation 5. Co więcej, tylko jeden z nich pochodzi o wewnętrznych zespołów Sony - Marvel's Spider Man 2 od Insomniac Games. Oczywiście będzie jeszcze dodatek do Horizon Forbidden West i produkcje dedykowane PSVR 2, jednak należy tu podkreślić, że technologia VR wciąż nie należy do najbardziej popularnych na świecie. Sony musi zatem, szczególnie w drugiej połowie roku, ujawnić coś, co przykuje uwagę graczy. Czy będzie to nowa wersja PlayStation 5? Cóż lepszej okazji nie będzie.

Premiera PS5 Pro nas zaskoczy? Szybki debiut konsoli z nowym układem chłodzenia? (Aktualizacja 11)

Rok 2023 może być wyjatkowo ciekawy dla fanów elektronicznej rozrywki. Nie licząc licznych premier gier i urządzeń (jak choćby DualSense Edge czy PSVR2), coraz więcej wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach przynajmniej zapowiedziane zostaną nowe konsole. Faworytem jest tu oczywiście Nintendo, które nie ukrywa już, że pracuje nad następcą Switcha. Nie zapominajmy jednak również o Sony. PlayStation 5 Slim bądź Pro pojawiają się w branżowych plotkach już od miesięcy. Jednak ostatnio nabrały one na sile.

Do ciekawych informacji dotarli dziennkarze serwisu phonandroid.com. Według ich informatora Sony zaskoczy nas premierą nowej konsoli i ta miałaby nastąpić już za kilka miesięcy. Co więcej, japoński producent najprawdopodobniej zrezygnuje z modelu Slim i skupi sie jedynie na wersji Pro z większą wydajnością, którą zapewnić ma nowy układ od AMD. To jednak nie wszystko - PS5 Pro ma być również wyjątkowo ciche, a to dzięki wodnemu chłodzeniu.

Nasz informator zapowiada, że ​​będzie to model Pro, a nie wersja Slim, o której słyszymy od kilku miesięcy. Jeśli rzeczywiście jest to model Pro, prawdopodobnie oznacza to, że możemy spodziewać się wzrostu wydajności konsoli, a co za tym idzie nowego układu od AMD - phonandroid.

Oczywiście taki sprzęt nie należałby do najtańszych, ale biorąc pod uwagę ostatnie działania Sony w zakresie wyceninia swoich produktów (nowy DualSense za 1200 złotych), nie bylibyśmy zaskoczeni, gdyby japoński producent zdecydował się przygotować sprzęt z absolutnego topu i wycenił go znacznie drożej niż standardowe PlayStation 5. Co więcej, informacje przekazana przez redakcje phonandroid.com pokrywają się z wcześniejszymi plotkami mówiącymi o tym, że gdyby Sony faktycznie zdecydowało się na wydanie nowej wersji PS5, to byłaby ona znacznie mocniejsza (a przy tym kosztonwa) od wersji podstawowej i skierowana do najbardziej wymagających użytkowników. Choć wszystko to brzmi dość przekonująco, to pamiętajmy, że wciąż są to jedynie spekulacje, na ich potwierdzenie będziemy musieli jeszcze poczekać.

PS5 Pro z premierą w 2024 roku? Znany dziennikarz potwierdza (Aktualizacja 12)

Znany branżowy insider i dziennikarz - Tom Henderson, podzielił się z nami ciekawymi informacjami na temat PlayStation 5 Pro. Według niego Sony już teraz intensywnie pracuje nad znacznie ulepszoną wersją PS5. Co jednak ciekawe, w pierwszej kolejności otrzymamy nie PS5 Pro, a w pewnym sensie PS5 Slim. Choć ta nazwa w raporcie Hendersona nie pada, to podkreśla on, że jeszcze w tym roku do sprzedaży trafi nowy wariant PlayStation 5 z odłączanym napędem Blu-ray. Będzie to zatem hybryda łącząca rozwiązania obu dostępnych obecnie modeli - standardowego i digital. Ma to nie tylko pozytywnie wpłynąć na cenę urządzenia, ale również odbiór wśród graczy, którzy dostaną znacznie bardziej elastyczny sprzęt. Śmiało możemy założyć, że wraz z premierą nowego urządzenia przestaną być produkowane PS5 Digital, które, od dnia premiery są dla Sony sporym rozczarowaniem.

Co jednak PS5 Pro? Według Hendersona prace nad konsolą już trwają, a do jej premiery dojdzie pod koniec 2024 roku. Oznacza to jednak, że na wariant Pro dla PS5 będziemy ostatecznie czekać dłużej niż na PS4 Pro. Nie jest to jednak dużym zaskoczeniem biorąc pod uwagę z jakimi problemami musieli mierzyć się w ostatnich latach producenci sprzętu. Szczególnie z niedoborem półprzewodników. Samo Sony przyznało, że dopiero od 2023 roku mogło zwiększyć produkcję PS5 do poziomu, który odpowiadałby popytowi na urządzenie. Co ciekawe, Henderson dodał również, że Sony ma ambitne plany z rozwojem obecnej generacji konsol i nie ma w planach PlayStation 6 przynajmniej do 2028 roku.

To na razie wszystko co wiemy o PS5 Pro. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się kolejne informacje na temat nowej konsoli Sony, to od razu damy wam znać.