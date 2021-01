PS5 - Problemy z dostępnością konsoli mogą utrzymać się do końca roku

Zdaniem firmy AMD - dostawcy podzespołów do konsol nowej generacji, na unormowanie sytuacji będziemy musieli poczekać do końca roku.

Zarówno Sony, jak i Microsoft mają ogromne problemy ze sprostaniem popytowi na konsole dziewiątej generacji. Obecnie, "zdobycie" konsoli PlayStation 5 czy Xbox Series X graniczy z cudem. Jim Ryan - CEO Sony Interactive Etertainment, zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że problem z dostępnością PS5 może utrzymać się do końca marca 2021 roku. W podobnym tonie wypowiedział się, na temat Xbox Series X, Phil Spencer - lider marki Xbox. Odmiennego zdania jest jednak pani Lisa Su, która jest CEO firmy AMD, czyli głównego dostawcy podzespołów do konsol dziewiątej generacji.

Jej zdaniem ostatni rok był wyjątkowy pod wieloma względami. Firma AMD, jako producent podzespołów, zauważyła znaczny wzrost zainteresowania swoimi produktami. Niestety, żaden z długoterminowych planów nie zakładał, że popyt aż tak mocny przewyższy możliwości produkcyjne. Lisa Su przyznała, że doprowadziło to do sytuacji, w której pod koniec roku firma nie nadążała z realizacją zamówień, szczególnie tych z rynku komputerów osobistych oraz rynku gier.

Liderka AMD zauważa, że konieczne jest zwiększenie ogólnych poziomów zdolności produkcyjnych i nie dotyczy to tylko AMD, ale wszystkich firm z branży. Jej zdaniem, nadrobienie wszystkich zaległości i przywrócenie produkcji do normalności może zająć co najmniej kilka miesięcy. Oznacza to, że najwcześniej w drugim półroczy bieżącego roku będziemy mogli liczyć na unormowanie się sytuacji związanej z dostępnością PS5 czy Xbox Series X.

Warto przypomnieć, że, wspomniany już, Phil Spencer ujawnił, że jego firma robi co może, aby zwiększyć produkcję konsol Xbox, ale częstym problemem jest brak wszystkich komponentów. Jak łatwo możemy się domyślić, z pewnością chodziło m.in. o podzespoły firmy AMD.

Microsoft, podobnie jak Sony na bieżąco "wrzucają" na rynek kolejne partie konsol. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie dotychczasowe informacje, śmiało możemy założyć, że o każdy egzemplarz trzeba będzie walczyć przynajmniej do drugiej połowy 2021 roku.

