PS5 Slim - data premiery, cena, specyfikacja [Aktualizacja 18.08.2021]

PS5 Slim - kiedy zostanie wydane? Jak będzie wyglądać? Przedstawiamy wam wszystkie informacje oraz plotki na temat konsoli.

Spis treści

PS5 jest z nami już od niemal czterech miesięcy. Najnowsza konsola podbija listy sprzedaży i obecnie jest niezwykle trudno dostępna. Gracze z całego świata wręcz rzucają się na każdą kolejną dostawę urządzenia. PlayStation 5 zdążyło nam już również pokazać swój potencjał, szczególnie w takich produkcjach jak: Demon's Souls Remake, Marvel's Spider-Man: Miles Morales czy Assassin's Creed Valhalla. Nawet tak znakomity sprzęt, ma jednak pewne wady. Gracze najczęściej narzekają na rozmiary konsoli, które potrafią przyprawić o zawrót głowy.

PlayStation 5

PS5, leżąc poziomo, ma 390 mm szerokości, 104 mm wysokości i 260 mm głębokości. Waga urządzenia wynosi dokładnie 4,5 kg. Wymiary PS5 Digital Edition są niemal identyczne, cyfrowa konsola jest mniejsza o jedyne 12 mm i waży 3,9 kg. Dla porównania, (wcale niemałe) PS4 Pro mierzy: 295 mm szerokości, 55 mm wysokości i 327 mm głębokości. Sprawia to, że PlayStation 5 jest zdecydowanie największą konsolą w historii Sony.

Zobacz również:

Nic zatem dziwnego, że już teraz spekuluje się, iż japoński producent planuje wydanie nowej wersji konsoli – PS5 Slim. Przypuszczenia ta nie są bezpodstawne, jak uczy nas historia, debiut PlayStation 5 w wersji Slim wydaje się pewny. Wciąż pozostają jednak pytania: ile wyniesie cena PS5 Slim? Jak prezentować się będzie konsola? Co nam zaoferuje?

PS5 Slim - data premiery

Firma Sony przyzwyczaiła nas już do tego, że kilka lat po premierze konsol w każdej kolejnej generacji, przygotowuje nowy, „odchudzony” model – Slim.

Tak było choćby w przypadku PlayStation 3, które zadebiutowało w Japonii w 2006 roku, a już trzy lata później otrzymało wersję Slim. Co więcej, PS3 doczekało się jeszcze jednego odświeżenia w postaci modelu „Super Slim”, który zadebiutował jesienią 2012 roku.

Przedstawiciel Sony w ósmej generacji konsol – PlayStation 4, również doczekał się modelu „Slim”. Podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, debiut „odchudzonego” wariantu odbył się trzy lata po premierze podstawowego PS4 – w 2016 roku.

W obydwu przypadkach zmniejszeniu uległy nie tylko gabaryty konsol czy ich waga, ale również pobór prądu oraz rozmiary podzespołów.

Jeśli japoński producent będzie chciał dotrzymać tradycji, to możemy się spodziewać, że PS5 Slim trafi do nas w 2023 roku. Należy jednak brać pod uwagę, że pandemia COVID-19 i problemy z dostępnością podzespołów mogą spowodować, że tym razem Sony zdecyduje się na późniejsze wydanie nowego sprzętu.

PS5 Slim - wygląd

Jak będzie się prezentować nowa wersja PlayStation 5? Cóż, możemy być pewni, że zmniejszeniu ulegną gabaryty konsoli. Miejmy jednak nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie samego sprzętu. Tu warto przypomnieć, że przedstawiciele Sony niejednokrotnie podkreślali, iż celowo zdecydowano się na tak dużą obudowę PS5. Zapewnia ona bowiem lepszą cyrkulację powietrza, a tym samym lepsze chłodzenie urządzenia i jego cichszą pracę.

Jak prezentować się może PS5 Slim pokazują nam rendery i materiał wideo przygotowany przez serwis LetsGoDigital, we współpracy z Jermaine'em Smitem (znanym również jako „Concept Creator”).

PS5 Slim – specyfikacja i możliwości

Jeśli chodzi o samą specyfikację PS5 Slim, to ta nie powinna się znacząco różnić od tego co dziś oferuje nam PS5. Oznacz to, że w dużej mierze prezentować się ona będzie następująco:

CPU: 8-rdzeniowy, 3,5 GHz (zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura Zen 2

GPU: 10,28 TFLOPS, 36 CUs (2,23 GHz, zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura RDNA 2

Pamięć operacyjna: 16 GB GDDR6/256-bit

Przepustowość pamięci: 448 GB/s

Pamięć wewnętrzna: dysk SSD o pojemności 825 GB

Przepustowość I/O (wejście/wyjście): 5.5 GB/s (surowa), 8-9 GB/s (skompresowana)

Możliwość rozszerzenia pamięci: dysk SSD (NVMe)

Pamięć zewnętrzna: wsparcie dla dysków HDD poprzez USB

Dysk optyczny: 4K UHD Blu-Ray

Jak zatem nie trudno się domyślić, PS5 Slim zaoferuje nam takie same wrażenia w grach, jak oryginalny model. Mało prawdopodobne jest, aby Sony zdecydowało się na model sprzedażowy Microsoftu, który już teraz oferuje dwa znacząco różniące się od siebie warianty konsoli dziewiątej generacji – Xbox Series X i Series S.

PS5 Slim - cena

Pora na odpowiedź na najważniejsze pytanie – czy PS5 Slim będzie tańsze w dniu premiery od klasycznego wydania? Śmiało możemy założyć, że tak!

Sony zdążyło przyzwyczaić nas już do tego, że wersje „Slim” są zawsze tańsze. Przypomnijmy, w dniu premiery cena PS4 została ustalona na poziomie 399 dolarów. Wydana trzy lata później konsola – PS4 Slim, kosztowała w dniu debiutu już „tylko” 299 dolarów.

Idąc tym tropem możemy założyć, że cena PS5 Slim powinna wynosić około 400 dolarów (czyli tyle, ile obecnie trzeba zapłacić za PS5 Digital Edition).

Podsumowanie

Choć debiut PS5 Slim wydaje się nieunikniony, to wciąż tak naprawdę niewiele wiemy na temat urządzenia. Z pewnością będzie ono mniejsze i tańsze. Czy jednak zaoferuje coś jeszcze, a może PS5 Slim, podobnie jak podstawowy wariant pojawi się w dwóch edycjach?

Możecie być pewni, że gdy tylko pojawią się kolejne informacje na temat kolejnej konsoli Sony, to od razu damy wam znać.

Aktualizacja 17.05.2021 - nowa wersja konsoli już w produkcji

Choć PlayStation 5 jest na rynku nieco ponad pół roku, to według najnowszych informacji, Sony pracuje już nad nową wersją konsoli! Takie wieści dostarczyli nam dziennikarze serwisu DigiTimes. Dotarli oni do źródeł bliskich producentowi, z których wynika, że Japończycy pracuje nad nową wersją konsoli PS5. Co więcej, Jej produkcja rozpocznie się już między drugim a trzecim kwartałem 2022 roku. Możemy się zatem spodziewać, że nowe PS5 pojawi się w sklepach najwcześniej pod koniec 2022 roku.

Na co możemy liczyć w przypadku nowego modelu? Niestety, nie będzie to wyczekiwany "Lite", a jedynie przeprojektowane PlayStation 5. Sony chce wykorzystać nowe procesory AMD wykonane w 6 nm procesie litograficznym zamiast obecnie stosowanym 5 nm, aby zmniejszyć koszty produkcji. Jednocześnie japoński producent ma nadzieję, że łatwiejszy dostęp do nowych podzespołów od AMD sprawi, że wreszcie uda się dostarczyć odpowiednią liczbę konsol na rynek.

Co to oznacza dla sympatyków konsol Sony wyczekujących "odchudzonego" modelu Lite? Cóż, najprawdopodobniej na nową wersję konsoli będziemy musieli poczekać nieco dłużej niż zwykle. PS5 Lite może do nas trafić zatem w okolicach 2023 roku.

Aktualizacja 18.08.2021 - Zapomnijcie o PS5 Slim! Sony ma w planach PS5 Pro!

Długo czekaliśmy na nowe informacje odnośnie ulepszonego modelu PlayStation 5. Okazuje się jednak, że Sony może porzucić plany o przygotowaniu PS5 Slim i zdecyduje się na wydanie PS5 Pro i to szybciej niż nam się wydaje. Dziennikarze kanału Moore's Law is Dead, którzy słyną z ujawniania kluczowych informacji z branży technologicznej przed czasem, podzielili się z nami kilkoma ciekawymi informacjami.

Dziennikarze ujawnili, że dotarli do źródeł, według których Sony planuje wydanie PS5 Pro już w 2023 roku! Co więcej, nowa konsola ma gwarantować znacznie większy przeskok technologiczny niż miało to miejsce w przypadku PS4 i PS4 Pro. Niestety, są też mniej optymistyczne wieści. Za nową konsolą przyjdzie nam naprawdę sporo zapłacić. Sugeruje się, że japoński producent wyceni swój sprzęt na poziomie wynoszącym co najmniej 600 dolarów/euro. Oznacza to, że w Polsce, za nową konsolę, musielibyśmy zapłacić co najmniej 2740 złotych.

Jak prawdopodobne są powyższe informacje? Śmiemy twierdzić, że bardzo. Warto przypomnieć, że premiery PS4 Pro i PS4 dzieliły trzy lata, czyli tyle samo co sugerują informacje odnośnie PS5 i PS5 Pro. Co więcej, według licznych ekspertów (i samego Sony), kryzys technologiczny związany z brakiem półprzewodników minie najwcześniej w drugiej połowie 2022 roku. Sony miałoby zatem sporo czasu, aby przygotować odpowiednią liczbę egzemplarzy nowej konsoli. Warto przy tym podkreślić, że PS5 Pro najprawdopodobniej trafi na rynek w listopadzie/grudniu 2021 roku.

Coraz bardziej prawdopodobne jest również to, że Sony nie wprowadzi na rynek modelu Slim, dlaczego? Przede wszystkim standardowe PS5 wciąż sprzedaje się znakomicie (do graczy trafiło już 10 milionów konsol). Co więcej, przez problemy z dostępnością podzespołów na rynek wciąż nie trafia odpowiednia liczba urządzeń. Problematyczna dla producenta byłaby również cena urządzenia. PS5 Slim nie mogłoby być droższe od standardowego wariantu. Modele Slim charakteryzuję się z reguły drobnymi poprawkami technicznymi i zmianą designu, czyli niczym, co usprawiedliwiałoby wzrost ceny. Warto przy tym przypomnieć, że japoński producent ma już tańszy model swojej najnowszej konsoli w postaci PS5 Digital. Z ostatniego raportu finansowego Sony dowiedzieliśmy się, że korporacja po raz pierwszy od premiery PS5 zaczęła zarabiać na sprzedaży samych konsol. Dotyczy to jednak tylko modelu z napędem Blu-ray, w przypadku tańszego wariantu (Digital) producent wciąż liczy starty. Zatem z punktu finansowego wydanie modeli Slim wydaje się bezcelowe. Co innego PS5 Pro, które mogłoby zadowolić najbardziej wymagających użytkowników.