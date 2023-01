PS5 Slim - data premiery, cena, specyfikacja. Plotki i fakty, sprawdź co już wiemy [26.01.2023]

Przedstawiamy wam wszystkie informacje oraz plotki na temat kolejnej konsoli Sony - PS5 Slim. Kiedy zostanie wydana? Jak będzie wyglądać?

Spis treści

PS5 jest z nami już od niemal czterech miesięcy. Najnowsza konsola podbija listy sprzedaży i obecnie jest niezwykle trudno dostępna. Gracze z całego świata wręcz rzucają się na każdą kolejną dostawę urządzenia. PlayStation 5 zdążyło nam już również pokazać swój potencjał, szczególnie w takich produkcjach jak: Demon's Souls Remake, Marvel's Spider-Man: Miles Morales czy Assassin's Creed Valhalla. Nawet tak znakomity sprzęt, ma jednak pewne wady. Gracze najczęściej narzekają na rozmiary konsoli, które potrafią przyprawić o zawrót głowy.

PlayStation 5

PS5, leżąc poziomo, ma 390 mm szerokości, 104 mm wysokości i 260 mm głębokości. Waga urządzenia wynosi dokładnie 4,5 kg. Wymiary PS5 Digital Edition są niemal identyczne, cyfrowa konsola jest mniejsza o jedyne 12 mm i waży 3,9 kg. Dla porównania, (wcale niemałe) PS4 Pro mierzy: 295 mm szerokości, 55 mm wysokości i 327 mm głębokości. Sprawia to, że PlayStation 5 jest zdecydowanie największą konsolą w historii Sony.

Nic zatem dziwnego, że już teraz spekuluje się, iż japoński producent planuje wydanie nowej wersji konsoli – PS5 Slim. Przypuszczenia ta nie są bezpodstawne, jak uczy nas historia, debiut PlayStation 5 w wersji Slim wydaje się pewny. Wciąż pozostają jednak pytania: ile wyniesie cena PS5 Slim? Jak prezentować się będzie konsola? Co nam zaoferuje?

PS5 Slim - data premiery

Firma Sony przyzwyczaiła nas już do tego, że kilka lat po premierze konsol w każdej kolejnej generacji, przygotowuje nowy, „odchudzony” model – Slim. Tak było choćby w przypadku PlayStation 3, które zadebiutowało w Japonii w 2006 roku, a już trzy lata później otrzymało wersję Slim. Co więcej, PS3 doczekało się jeszcze jednego odświeżenia w postaci modelu „Super Slim”, który zadebiutował jesienią 2012 roku.

Przedstawiciel Sony w ósmej generacji konsol – PlayStation 4, również doczekał się modelu „Slim”. Podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, debiut „odchudzonego” wariantu odbył się trzy lata po premierze podstawowego PS4 – w 2016 roku. W obydwu przypadkach zmniejszeniu uległy nie tylko gabaryty konsol czy ich waga, ale również pobór prądu oraz rozmiary podzespołów.

PS5 Slim według Concept Creator i LetsGoDigital

Jeśli japoński producent będzie chciał dotrzymać tradycji, to możemy się spodziewać, że PS5 Slim trafi do nas pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku. Należy jednak brać pod uwagę, że pandemia COVID-19 i problemy z dostępnością podzespołów mogą spowodować, że tym razem Sony zdecyduje się na późniejsze wydanie nowego sprzętu.

PS5 Slim - wygląd

Jak będzie się prezentować nowa wersja PlayStation 5? Cóż, możemy być pewni, że zmniejszeniu ulegną gabaryty konsoli. Miejmy jednak nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie samego sprzętu. Tu warto przypomnieć, że przedstawiciele Sony niejednokrotnie podkreślali, iż celowo zdecydowano się na tak dużą obudowę PS5. Zapewnia ona bowiem lepszą cyrkulację powietrza, a tym samym lepsze chłodzenie urządzenia i jego cichszą pracę. Rozwiązaniem tego problemu może być nowy, mniejszy i bardziej energooszczędny układ, który nie będzie potrzebował już tak intensywnego chłodzenia.

PS5 Slim może otrzymać wymienne obudowy, na wzór oryginalnego PS5 (fot. Concept Creator / LetsGoDigital)

Jak prezentować się może PS5 Slim pokazują nam rendery i materiał wideo przygotowany przez serwis LetsGoDigital, we współpracy z Jermaine'em Smitem (znanym również jako „Concept Creator”).

Aktualizacja 1.12.2021

Jermaine Smit („Concept Creator") i serwis LetsGoDigital powracają z kolejnymi niezwykłymi materiałami koncepcyjnymi PlayStation 5 Slim. Tym razem twórcy pokusili się o bardziej opływowe kształty "odchudzonego" PlayStation 5. Przy okazji możemy również podziwiać, jak według autorów prezentować się będzie PS5 Pro.

PS5 Pro i PS5 Slim (fot. LetsGoDigital / Concept Creator)

PS5 Slim – specyfikacja i możliwości

Jeśli chodzi o samą specyfikację PS5 Slim, to ta nie powinna się znacząco różnić od tego co dziś oferuje nam PS5. Oznacz to, że w dużej mierze prezentować się ona będzie następująco:

CPU: 8-rdzeniowy, 3,5 GHz (zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura Zen 2

GPU: 10,28 TFLOPS, 36 CUs (2,23 GHz, zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura RDNA 2

Pamięć operacyjna: 16 GB GDDR6/256-bit

Przepustowość pamięci: 448 GB/s

Pamięć wewnętrzna: dysk SSD o pojemności 825 GB

Przepustowość I/O (wejście/wyjście): 5.5 GB/s (surowa), 8-9 GB/s (skompresowana)

Możliwość rozszerzenia pamięci: dysk SSD (NVMe)

Pamięć zewnętrzna: wsparcie dla dysków HDD poprzez USB

Dysk optyczny: 4K UHD Blu-Ray

Jak zatem nie trudno się domyślić, PS5 Slim zaoferuje nam takie same wrażenia w grach, jak oryginalny model. Mało prawdopodobne jest, aby Sony zdecydowało się na model sprzedażowy Microsoftu, który już teraz oferuje dwa znacząco różniące się od siebie warianty konsoli dziewiątej generacji – Xbox Series X i Series S.

PS5 Slim - cena

Pora na odpowiedź na najważniejsze pytanie – czy PS5 Slim będzie tańsze w dniu premiery od klasycznego wydania? Śmiało możemy założyć, że tak!

Sony zdążyło przyzwyczaić nas już do tego, że wersje „Slim” są zawsze tańsze. Przypomnijmy, w dniu premiery cena PS4 została ustalona na poziomie 399 dolarów. Wydana trzy lata później konsola – PS4 Slim, kosztowała w dniu debiutu już „tylko” 299 dolarów. Idąc tym tropem możemy założyć, że cena PS5 Slim powinna wynosić około 400 dolarów (czyli tyle, ile obecnie trzeba zapłacić za PS5 Digital Edition) bądź mniej.

PS5 Slim, a może Pro?

Kilka miesięcy temu, tajwański dostawca podzespołów do PlayStation 5 zdradził w rozmowie z dziennikarzami serwisu DigiTimes, że Sony zamierza sprzedać co najmniej 120 milionów egzemplarzy nowej konsoli w przeciągu pięciu lat, po czym wprowadzi na rynek jej następcę. Oznaczałoby to, że japoński producent chce wydać PlayStation 6 w okolicach 2025 roku. Cel ten obecnie wydaje się być obecnie całkowicie poza zasięgiem Sony. Choć PS5 sprzedaje się znakomicie, to problemy z dostępnością sprzętu sprawiły, że włodarze firmy już kilkakrotnie musieli obniżać swoje prognozy sprzedażowe.

Do tej pory, każda kolejna konsola PlayStation była dostępna na rynku 6 lub 7 lat. Coraz więcej wskazuje na to, że podobny los czeka PS5. Tym samym możemy być niemal pewni, że japoński producent będzie chciał w pewnym momencie "pobudzić" zainteresowanie swoim sprzętem. PlayStation 4 otrzymało nie tylko model "Slim", ale również wydajniejsze "Pro". Ulepszony wariant konsoli może z łatwością wydłużyć czas trwania dziewiątej generacji i zwiększyć zyski japońskiego producenta. W przypadku PS5 Slim możemy liczyć głównie na zmiany w designie i ewentualnie bardziej energooszczędne rozwiązania. PS5 Pro to już jednak zupełnie inna historia. Spekuluje się, że włodarze firmy koniecznie chcą mieć w swoim portfolio "najmocniejszą konsolę na rynku", a póki co takim tytułem najczęściej legitymuje się Xbox Series X.

Co może nam zaoferować PS5 Pro? Ile wyniesie cena nowej konsoli? Kiedy może trafić na rynek? Na te i wiele innych pytań staramy się odpowiedzieć w naszym obszernym, stale aktualizowanym artykule poświęconym konsoli, do którego lektury gorąco was zachęcamy.

Ofensywa Sony trwa - najpierw PSVR 2, potem PS5 Slim i na końcu PS5 Pro

Coraz więcej wskazuje na to, że podczas dziewiątej generacji konsol Sony będzie chciało zadbać o jak największą liczbę urządzeń. Na rynku mamy już standardowe PlayStation 5 i PlayStation 5 Digital. Oficjalnie zaprezentowano już PlayStation VR2, czyli gogle wirtualnej rzeczywistości nowej generacji, których pełen potencjał odkryjemy najprawdopodobniej już pod koniec 2022 ba na początku 2023 roku. Co dalej?

Nie da się ukryć, że choć Sony jest zadowolone ze sprzedaży PS5, to japoński producent jest świadom, że największe zainteresowanie nową konsolą już minęło. Co więcej, ciągłe problemy z dostępnością sprzętu sprawiają, że gracze wybierają urządzenia konkurencji. Sony potrzebuje premier bardzo głośnych tytułów (jak np. God of War: Ragnarok) bądź nowego urządzenia. Coraz więcej wskazuje na to, że Sony ma już bardzo konkretny plan na najbliższe lata.

W drugiej połowie 2022 roku na rynku powinien zadebiutować God of War: Ragnarok. Jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów ostatnich lat. Kilka miesięcy po debiucie gry, sympatycy Sony będą mogli nabyć PlayStation VR2. Japoński producent z całą pewnością będzie intensywnie promował nowe gogle wirtualnej rzeczywistości, ale już pod koniec 2023, rynek należeć będzie do PS5 Slim.

Wbrew pozorom wejście do sprzedaży PS5 Slim, wcale nie musi oznaczać dużej zwłoki w premierze PS5 Pro. Warto tu przypomnieć, że podczas ósmej generacji konsol, debiut PS4 Slim i PS4 Pro dzieliły zaledwie dwa miesiące. Jak zatem, pokrótce, mógłby prezentować się powyższy harmonogram Sony?

Debiut God of War: Ragnarok - druga połowa 2022 roku

Premiera PlayStation VR2 - końcówka 2022 bądź początek 2023 roku

Premiera PlayStation 5 Slim - końcówka 2023 roku

Premiera PS5 Pro - pierwszy kwartał 2024 roku

Oczywiście, wciąż trzeba pamiętać, że jest to tylko hipotetyczny (choć coraz bardziej prawdopodobny) harmonogram premier od Sony.

Czy warto czekać na PS5 Slim?

Ciągłe problemy z dostępnością konsoli PS5 na rynku i ceny mocno zawyżane przez sprzedawców sprawiły, że wciąż wielu graczy nie zdecydowało się na zakup konsoli nowej generacji od Sony. Od dnia jej debiutu minęło już 1,5 roku i coraz częściej wielu sympatyków gamingu zastanawia się czy, aby lepiej nie poczekać na debiut PS5 Slim bądź PS5 Pro. Czy zatem wartko czekać na nową wersję konsoli dziewiątej generacji od japońskiego producenta?

Na to pytanie oczywiście każdy musi odpowiedzieć sobie sam, jednak jest kilka powodów, które przemawiają za tym, aby wstrzymać się z zakupem nowej konsoli Sony do czasu wydania PlayStation 5 Slim. Przede wszystkim należy pamiętać, że wciąż jesteśmy na początku nowej generacji. Oznacza to, że twórcy gier nie odkryli jeszcze pełnego potencjału nowych urządzeń. Choć japoński producent dostarczył nam już kilka bardzo udanych gier na PS5, jak: Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West czy Gran Turismo 7, to większość z nich jest dostępna również na PS4. Jeśli zatem posiadacie starszą konsolę Sony (a w szczególności model PS4 Pro) i chcecie się cieszyć najnowszymi grami na wyłączność urządzeń japońskiego producenta, to obecnie zakup PS5 nie jest koniecznością. Co więcej, jedna z największych premier tego roku - God of War Ragnarok, również trafi zarówno na PS4, jak i PlayStation 5.

Oczywiście należy brać pod uwagę, że taki stan rzeczy nie będzie utrzymywany w nieskończoność. Coraz częściej mówi się o tym, że Sony planuje zakończenie pełnego wsparcia dla PlayStation 4 już od 2023 roku. Obecnie jednak użytkownicy PS4 wciąż mogą cieszyć się najnowszymi grami. Nowe produkcje to jednak nie wszystko. Nie da się ukryć, że PS5 to kawał sprzętu. Nie każdy jest gotów poświęcić tyle wolnego miejsca na nową konsolę. PS5 Slim z całą pewnością charakteryzować się będzie bardziej ergonomicznym designem przy zachowaniu tej samej wydajności. Jeśli zatem PS5 nie przypadło wam do gustu pod względem designu, to warto wstrzymać się z przejściem na nową generację do czasu premiery PS5 Slim.

Jest jeszcze jeden argument, który może przemawiać za wstrzymaniem się z przejściem na nową generacją do dnia debiutu PlayStation 5 Slim - cena. Niemal pewne jest, że "odchudzone" PS5 będzie kosztować w dniu premiery znacznie mniej niż oryginalne wydanie urządzenia. Najczęściej spekuluje się, że cena PS5 Slim wyniesie w Polsce około 1800 - 1850 złotych, czyli tyle, za ile można było w dniu premiery nabyć PS5 Digital.

Podsumowanie

Choć debiut PS5 Slim wydaje się nieunikniony, to wciąż tak naprawdę niewiele wiemy na temat urządzenia. Z pewnością będzie ono mniejsze i tańsze. Czy jednak zaoferuje coś jeszcze, a może PS5 Slim, podobnie jak podstawowy wariant pojawi się w dwóch edycjach?

Nowa wersja konsoli już w produkcji (aktualizacja 1)

Choć PlayStation 5 jest na rynku nieco ponad pół roku, to według najnowszych informacji, Sony pracuje już nad nową wersją konsoli! Takie wieści dostarczyli nam dziennikarze serwisu DigiTimes. Dotarli oni do źródeł bliskich producentowi, z których wynika, że Japończycy pracuje nad nową wersją konsoli PS5. Co więcej, Jej produkcja rozpocznie się już między drugim a trzecim kwartałem 2022 roku. Możemy się zatem spodziewać, że nowe PS5 pojawi się w sklepach najwcześniej pod koniec 2022 roku.

Na co możemy liczyć w przypadku nowego modelu? Niestety, nie będzie to wyczekiwany "Slim", a jedynie przeprojektowane PlayStation 5. Sony chce wykorzystać nowe procesory AMD wykonane w 6 nm procesie litograficznym zamiast obecnie stosowanym 5 nm, aby zmniejszyć koszty produkcji. Jednocześnie japoński producent ma nadzieję, że łatwiejszy dostęp do nowych podzespołów od AMD sprawi, że wreszcie uda się dostarczyć odpowiednią liczbę konsol na rynek.

Co to oznacza dla sympatyków konsol Sony wyczekujących "odchudzonego" modelu Slim? Cóż, najprawdopodobniej na nową wersję konsoli będziemy musieli poczekać nieco dłużej niż zwykle. PS5 Lite może do nas trafić zatem w okolicach 2023 roku.

Zapomnijcie o PS5 Slim! Sony ma w planach PS5 Pro (aktualizacja 2)

Długo czekaliśmy na nowe informacje odnośnie ulepszonego modelu PlayStation 5. Okazuje się jednak, że Sony może porzucić plany o przygotowaniu PS5 Slim i zdecyduje się na wydanie PS5 Pro i to szybciej niż nam się wydaje. Dziennikarze kanału Moore's Law is Dead, którzy słyną z ujawniania kluczowych informacji z branży technologicznej przed czasem, podzielili się z nami kilkoma ciekawymi informacjami.

Dziennikarze ujawnili, że dotarli do źródeł, według których Sony planuje wydanie PS5 Pro już w 2023 roku! Co więcej, nowa konsola ma gwarantować znacznie większy przeskok technologiczny niż miało to miejsce w przypadku PS4 i PS4 Pro. Niestety, są też mniej optymistyczne wieści. Za nową konsolą przyjdzie nam naprawdę sporo zapłacić. Sugeruje się, że japoński producent wyceni swój sprzęt na poziomie wynoszącym co najmniej 600 dolarów/euro. Oznacza to, że w Polsce, za nową konsolę, musielibyśmy zapłacić co najmniej 2740 złotych.

Jak prawdopodobne są powyższe informacje? Śmiemy twierdzić, że bardzo. Warto przypomnieć, że premiery PS4 Pro i PS4 dzieliły trzy lata, czyli tyle samo co sugerują informacje odnośnie PS5 i PS5 Pro. Co więcej, według licznych ekspertów (i samego Sony), kryzys technologiczny związany z brakiem półprzewodników minie najwcześniej w drugiej połowie 2022 roku. Sony miałoby zatem sporo czasu, aby przygotować odpowiednią liczbę egzemplarzy nowej konsoli. Warto przy tym podkreślić, że PS5 Pro najprawdopodobniej trafi na rynek w listopadzie/grudniu 2023 roku.

Coraz bardziej prawdopodobne jest również to, że Sony nie wprowadzi na rynek modelu Slim, dlaczego? Przede wszystkim standardowe PS5 wciąż sprzedaje się znakomicie (do graczy trafiło już 10 milionów konsol). Co więcej, przez problemy z dostępnością podzespołów na rynek wciąż nie trafia odpowiednia liczba urządzeń. Problematyczna dla producenta byłaby również cena urządzenia. PS5 Slim nie mogłoby być droższe od standardowego wariantu. Modele Slim charakteryzuję się z reguły drobnymi poprawkami technicznymi i zmianą designu, czyli niczym, co usprawiedliwiałoby wzrost ceny. Warto przy tym przypomnieć, że japoński producent ma już tańszy model swojej najnowszej konsoli w postaci PS5 Digital. Z ostatniego raportu finansowego Sony dowiedzieliśmy się, że korporacja po raz pierwszy od premiery PS5 zaczęła zarabiać na sprzedaży samych konsol. Dotyczy to jednak tylko modelu z napędem Blu-ray, w przypadku tańszego wariantu (Digital) producent wciąż liczy starty. Zatem z punktu finansowego wydanie modeli Slim wydaje się bezcelowe. Co innego PS5 Pro, które mogłoby zadowolić najbardziej wymagających użytkowników.

Sony już pracuje na PS6? Co z PS5 Pro i Slim? (aktualizacja 3)

To ci niespodzianka, coraz więcej wskazuje na to, że Sony rozpoczyna prace nad PlayStation 6. Skąd te przypuszczenia? Otóż japoński producent oficjalnie poszukuje obecnie pracownika do swojego działu R&D (badawczo-rozwojowego). Jak możemy przeczytać w ofercie pracy, jego główny zadaniem miałoby być zaprojektowanie i opracowanie "kolejnych platform gamingowych PlayStation". Oczywiście może chodzić również o PlayStation 5 Pro i Slim. Jednak biorąc pod uwagę, że urządzenia te mogą trafić na rynek już w przeciągu najbliższych 12 - 24 miesięcy, to mało prawdopodobne jest, że nowy pracownik odegra znaczącą rolę przy ich projektowaniu.

Bardziej prawdopodobne jest zatem, że Sony już teraz rozszerza swój zespół, aby odpowiednio przygotować się do premiery, jubileuszowej - 10 generacji. Warto też podkreślić, że takie działania nie są niczym nowym, prace koncepcyjne nad kolejną generacją konsol zaczynają się z reguły wkrótce po premierze najnowszego modelu. Na przykład prace nad PS4 oficjalnie ruszyły już w 2008 roku, czyli zaledwie dwa lata po debiucie PS3.

Czy ewentualne wcześniejsze rozpoczęcie prac nad PS6 oznacza koniec marzeń o PS5 Slim i Pro? Niekoniecznie, przykład PS3 i PS4 pokazuje nam, że tak duży producent jak Sony może bez problemów pracować nad kilkoma modelami konsol. Co więcej, PS5 jest z nami niecały rok, a już zdążyło pobić wiele rekordów. Włodarze japońskiej korporacji z całą pewnością świadomie nie zrezygnują z zysków, które gwarantuje im najnowsze PlayStation. Należy też pamiętać, że przygotowanie odświeżonej wersji konsoli - Pro czy Slim, jest znacznie tańsze dla producenta niż zaprojektowanie zupełnie nowego urządzenia od podstaw.

Jednego możemy być pewni PlayStation 6 powstanie, ale na jego debiut będziemy musieli poczekać jeszcze kilka długich lat. W tym czasie najprawdopodobniej przyjdzie nam poznać modele PlayStation 5 Slim i PS5 Pro.

Problemy z dostępnością półprzewodników mogą wpłynąć na premierę PS5 Slim (aktualizacja 4)

Wiemy już, że Sony pracuje na nową wersją konsoli PlayStation 5, która pozwoli producentowi nieco zaoszczędzić. Pod względem mocy i designu będzie to jednak ten sam sprzęt, który jest dostępny na rynku niemal od roku. Co zatem z wersją Slim? Okazuje się, że na tą możemy poczekać znacznie dłużej niż przewidywano. Wszystkiemu winne są półprzewodniki, których wciąż brakuje na rynku. Według Phila Spencera - CEO marki Xbox, problemy z dostępnością konsol nowej generacji utrzymają się również w 2022 roku. Co więcej, włodarze Intela stwierdzili niedawno, że ich zdaniem dopiero w 2023 roku będziemy mogli liczyć na większą dostępność podzespołów, jak procesory czy karty graficzne.

Liderzy Sony podkreślają, że robią co mogą, aby sprostać popytowi na PlayStation 5. Zainteresowanie konsolą jest ponoć tak duże, że nawet bez problemów związanych z półprzewodnikami, japoński producent maiłby problem z wyprodukowaniem odpowiedniej liczby urządzeń. To wszystko układa nam się w niezbyt optymistyczną całość dla osób wyczekujących debiutu PS5 Slim. Na nową edycję konsoli będziemy musieli najprawdopodobniej poczekać do drugiej połowy 2023 roku. Szanse na debiut konsoli w 2022 roku zmalały praktycznie do zera.

Aktualizacja 25.11.2021 - PS5 Slim coraz mniej prawdopodobne? Sony postawi jedynie na wariant Pro?

Nie mamy najlepszych wieści dla osób, które wciąż polują na swoje wymarzone PlayStation 5 bądź oczekuje rychłego debiutu ulepszonej wersji konsoli. Jensen Huang, dyrektor generalny firmy Nvidia, powiedział w wywiadzie dla serwisu Yahoo! Finance, że trwające na całym świecie niedobory układów scalonych prawdopodobnie utrzymają się przez cały 2022 rok, co wpłynie na linię dostaw dla PS5 i Xbox Series X/S. Co to oznacza dla PS5 Slim? Jak się okazuje - nic dobrego. Sony przyzwyczaiło nas już, że wersje "Slim" trafiają na rynek w trzy lata od debiutu podstawowej wersji konsoli. Oznacza to, że "odchudzone" PlayStation 5 powinno trafić do nas najpóźniej w 2023 roku. Data ta wydaje się jednak być coraz mniej realna. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - Sony nie sprzedało jeszcze wystarczającej liczby konsol dziewiątej generacji. Choć PS5 bije kolejne rekordy, to włodarze japońskiego producenta przyznali, że musieli obniżyć swoje prognozy sprzedażowe na 2021 rok, a to za sprawą pandemii i problemów z dostępnością półprzewodników. Co więcej, Sony wciąż nie udało się osiągnąć takiego pułapu sprzedaży, aby zarabiać na wersji PS5 Digital - ta wciąż przynosi straty.

Wszystko to sprawia, że ostatecznie Sony może zrezygnować z wydania wersji Slim. Odchudzona i (co nie jest pewne) nieco tańsza wersja PS5 w 2024 roku nie będzie atrakcyjnym "kąskiem" dla potencjalnych nabywców. Zatem coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że japoński producent nieco zmieni swój harmonogram i w połowie trwającej generacji będzie chciał odświeżyć swoje portfolio urządzeń, ale już za sprawą znacznie mocniejszego sprzętu - PlayStation 5 Pro.

Czy nasze przewidywania się potwierdzą? Odpowiedzi na to pytanie nie poznamy zapewne zbyt szybko.

Jest nadzieja na poprawę na rynku konsol. Sony ma w planach własną fabrykę półprzewodników (aktualizacja 5)

Pogłębiający się kryzys związany z niedoborem układów scalonych sprawia, że liczni producenci (nie tylko konsol) muszą ograniczać produkcję swoich produktów. Od dostępności półprzewodników zależy w dużej mierze również przyszłość PlayStation 5 Slim. Do tej pory mogliśmy słyszeć tylko narzekania i nienapawające nas optymizmem głosy. Włodarze AMD, Nvidii czy Intela straszą nas dalszymi problemami z dostępnością półprzewodników, które rozciągną się na cały 2022, a może nawet 2023 rok. Innego zdania jest jednak Cristiano Amon - dyrektor generalny firmy Qualcomm, czyli jednego z największych producentów podzespołów na świecie. Uważa on, iż już w najbliższych miesiącach sytuacja na globalnym rynku zacznie się normować. 2022 rok powinien zatem przynieść znaczną poprawę na rynku konsol.

Oznacza to nie tylko większą dostępność konsol nowej generacji i normalizację ich cen, ale również większą szansę na debiut ich następców. To nie koniec dobrych wieści, Sony ponoć nawiązało bliską współpracę z firmą TSMC - tajwańskim przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji układów scalonych. TSMC planuje uruchomienie swojej pierwszej fabryki układów scalonych na terenie Japonii. Z pomocą w realizacje tego celu przyszło właśnie Sony, które nie tylko zainwestowało 7 miliardów dolarów we wsparcie inwestycji, ale również udostępniło tajwańskiemu producentowi teren pod budowę fabryki. W zamian Sony będzie mieć pierwszeństwo do nabycia wyprodukowanych tam półprzewodników, jak również będzie posiadać niewielki udział w firmie zarządzającej fabryką w Japonii. Niestety, pierwsze układy scalone opuszczą nową placówkę dopiero w 2023 bądź 2024 roku.

Kolejny producent półprzewodników się "zbroi", ale to i tak za mało, aby sprostać wymaganiom rynku (aktualizacja 6)

W ostatnich tygodniach napływa do nas wiele informacji odnośnie najbliższej przyszłości na technologicznych rynkach. Faktem jest, że świat wciąż zmaga się z niedoborem półprzewodników. Warto tu podkreślić, że nie tylko producenci konsol pilnie ich potrzebują. Obecnie korzysta się z nich w niemal każdej dziedzinie - od rozrywki, przez motoryzację i smartfony, po loty w kosmos. Okazuje się również, że ich brak może negatywnie wpłynąć na rozwój wielu dziedzin. Przykładem jest właśnie rynek konsol. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tendencje Sony, moglibyśmy spodziewać się debiutu PS5 Slim w okolicach 2023 roku. Niestety ostatnie prognozy i przewidywania sugerują, że konsole nowej generacji jeszcze długo będą towarem deficytowym, co wpłynie także na daty premier ich następców.

Pat Gelsinger - dyrektor generalny firmy Intel, zdradził w jednym z ostatnich wystąpień, że niedobory półprzewodników mogą utrzymywać się jeszcze wiele lat. Tendencji tej nie zatrzymają nawet wzmożone działania wielu producentów w celu zwiększenia produkcji. Obecne braki półprzewodników są tak duże, że globalne rynki będą to odczuwać jeszcze w 2023 roku.

Ogólny niedobór półprzewodników jest dość znaczny, a przed COVID przemysł półprzewodnikowy rozwijał się w tempie około 5% rocznie. COVID zakłócił łańcuchy dostaw, powodując, że stały się one ujemne... Popyt eksplodował do 20% w skali roku, a zakłócone łańcuchy dostaw stworzyły bardzo dużą lukę... i ten rosnący popyt utrzymuje się - Pat Gelsinger, Intel.

Co to oznacza dla przyszłości PS5 Slim? Jeśli Sony zdecyduje się na wydanie konsoli, to niestety mało prawdopodobne wydaje się, że trafi ona na rynek w 2023 roku. Japoński producent będzie chciał najpierw zapewnić sobie odpowiednią ilość podzespołów, tak aby odpowiednio przygotować się do premiery nowego urządzenia.

PS5 Slim może zadebiutować szybciej niż nam się wydawało (aktualizacja 7)

Jeszcze do niedawna wydawało się, że problemy z podzespołami sparaliżują sprzedaż konsol nowej generacji zarówno w 2022, jak i 2023 roku. Innego zdania jest jednak pani Lisa Su - CEO firmy AMD. W jednym z ostatnich wywiadów stwierdziła ona, że już w najbliższych miesiącach sytuacja na rynku konsol ulegnie znacznej poprawie i na sklepowych półkach powinno pojawić się więcej urządzeń. Co więcej, Lisa Su uważa, że już w 2023 roku nowa generacja zanotuje szczytowy wzrost. Tym samym będzie to idealny moment na wprowadzenie nowych bądź odświeżonych modeli PlayStation 5.

Wciąż zwiększamy produkcję. Oczekujemy, że rok 2022 będzie kolejnym rokiem silnego wzrostu dla konsol. Jeśli spojrzeć na typowy cykl, to szczytowy okres z reguły przypada tak naprawdę na czwarty rok. I tak można oczekiwać, że to właśnie 2023 będzie rokiem największego wzrostu - Lisa Su, CEO AMD

Co to oznacza dla PS5 Slim? Biorąc pod uwagę prognozy pani prezes AMD możemy śmiało założyć, że pod koniec 2023 roku rynek będzie już częściowo nasycony konsolami dziewiątej generacji. Co więcej, Sony chcąc podtrzymać szczytowe zainteresowanie swoimi urządzeniami będzie musiało wprowadzić odświeżony model konsoli PS5. Na pełnoprawnego następcę będzie jeszcze zdecydowanie za wcześnie, podobnie sprawa wygląda z PS5 Pro. Co innego PS5 Slim - stworzenie i wydanie modelu "odchudzonego" modelu konsoli jest często dla producentów najprostszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie sprzedaży urządzeń z danej generacji.

Premiera PS5 Slim najwcześniej w 2024 roku? Niestety, ale coraz więcej na to wskazuje (aktualizacja 8)

Nie mamy najlepszych wieści dla osób wyglądających obniżek cen kart graficznych czy konsol najnowszej generacji - PS5 i Xbox Series X. Szef firmy Intel - Pat Gelsinger, zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że problemy z dostępnością półprzewodników utrzymają się najprawdopodobniej do 2024 roku, a nie jak wcześniej przewidywano do 2023 roku.

Uważamy, że całkowity niedobór półprzewodników przesunie się z naszych wcześniejszych szacunków z 2023 r. na 2024 r., ponieważ niedobory dotknęły już urządzeń wykorzystywanych przy ich produkcji, a uruchomienie niektórych fabryk będzie stanowiło większe wyzwanie - Pat Gelsinger.

Sytuacja ta może znacząco wpłynąć nie tylko na dostępność już wydanych produktów, ale również na premiery kolejnych urządzeń. Wciąż próżno szukać na sklepowych półkach podstawowych wydań PlayStation 5 czy Nintendo Switch OLED. Co więcej, ojcowie kultowego Mario już zapowiedzieli, że w najbliższych miesiącach spodziewają się spadku sprzedaży wszystkich wydań konsoli Switch. Co istotne, nie jest to spowodowane mniejszym zainteresowaniem klientów, tylko problemami z produkcją.

Brak odpowiedniej ilości półprzewodników na rynku oznacza również, że żaden producent nie zdecyduje się obecnie na wydanie nowej wersji konsoli. Sony będzie z pewnością chciało zagwarantować sobie odpowiednią liczbę urządzeń na premierę, tak aby maksymalnie wykorzystać zainteresowanie nowym sprzętem. Prognozy Intela mogą oznaczać, że na PS5 Slim, a także na PS5 Pro będziemy musieli poczekać nieco dłużej, niż nam się wydawało. Debiut PlayStation 5 Slim w 2023 roku wydaje się być zatem coraz mniej prawdopodobny.

Pierwsze PS5 Slim oficjalnie zaprezentowane! Ten projekt zaskakuje (aktualizacja 9)

W oczekiwaniu na oficjalną prezentację PS5 Slim warto zapoznać się z niezwykłym projektem autorstwa Matthew Perksa znanego również jako DIY Perks. Ten Youtuber od lat słynie z tworzenia niezwykłych, autorskich i w pełni funkcjonalnych urządzeń. Tym razem Matthew postanowił stworzyć prototyp PlayStation 5 Slim.

PS5 Slim autorstwa DIY Perks

W jego przypadku nazwa "Slim" faktycznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Konsola, którą skonstruował charakteryzuje się filigranowymi wręcz rozmiarami. PS5 Slim stworzone przez DIY Perks ma zaledwie 2 cm wysokości! Jak zmieścić i dobrze schłodzić wszystkie podzespoły w tak niewielkiej obudowie? Tu twórca projektu musiał się zdrowo napracować. Przede wszystkim, DIY Perks zastosował zewnętrzny zasilacz (ten za nic w świecie nie zmieściłby się w konsoli), dodatkowo, zamiast standardowego układu chłodzenia zastosował on system oparty o ciecz. Dzięki temu konsola jest nie tylko "slim", ale również niezwykle cicha.

PS5 Slim autorstwa DIY Perks PS5 Slim autorstwa DIY Perks

Co ciekawe PS5 Slim autorstwa DIY Perks pracuje znacznie lepiej niż oryginalne PS5. Sprzęt Sony w niemal każdej sytuacji grzeje się znacznie mocniej niż projekt autorstwa Youtubera.

PS5 Slim (DIY Perks) - temperatury

SoC - 46°C / 65°C

RAM - 52°C

VRM - 44°C

Oryginalne PS5 - temperatury

SoC - 75°C

RAM - 94°C

VRM - 71°C

Jak możecie zobaczyć na materiale poniżej PS Slim wykonane przez Matthew Perksa nie tylko znakomicie wygląda, ale jest również w pełni funkcjonalne.

Sony podnosi ceny PS5 i wypuszcza nową (mniejszą) wersję konsoli - PS5 Slim coraz mniej prawdopodobny? (aktualizacja 10)

Sony jest ostatnio wyjątkowo aktywne. Japoński producent zdecydował się na kilka zaskakujących i można powiedzieć drastycznych kroków. Przede wszystkim, w trybie natychmiastowym wprowadzono nowe ceny konsol PlayStation 5. Mogłoby się wydawać, że w niemal dwa lata po ich premierze doczekamy się pierwszej obniżki, tymczasem Sony zwiększyło ceny PS5 o aż 50 euro (czyli około 12,5%). Producent tłumaczy swoją decyzję rosnącą inflacją, co ciekawe jednak podwyżka nie objęła m.in. USA, czyli jednego z największych i najważniejszych dla Sony rynków. Warto też podkreślić, że jest to pierwszy taki przypadek w historii PlayStation, aby cena konsol wzrastała po jej premierze.

W tym całym zamieszaniu, bez większego echa przeszła informacja o nowej wersji PS5, która trafia na pierwsze rynki, m.in. do Australii. Nowy model PlayStation 5 oznaczony jako CFI-1200A (PS5 z napędem Blu-ray) i CFI-1200B (PS5 Digital) jest wyraźnie lżejszy od swojego pierwowzoru. CFI-1200A waży bowiem 3,9 kg, natomiast waga premierowego wydania konsoli wynosiła 4,5 kg. Co ciekawe, wersja z napędem Blu-ray waży obecnie tyle, ile wariant "Digital" w dniu premiery.

Jak zmieniały się poszczególne wersje PlayStation 5?

PS5 z napędem Blu-ray

CFI-1000A (wydanie premierowe) – 4,5kg

CFI-1100A (wersja z 2021 r.) – 4,2kg

CFI-1200A (wersja z 2022 r.) – 3,9kg

PS5 Digital Edition (bez napędu Blu-ray)

CFI-1000B (wydanie premierowe) – 3,9kg

CFI-1100B (wersja z 2021 r.) – 3,6kg

CFI-1200B (wersja z 2022 r.) – 3,4kg

Co to wszystko może oznaczać dla PlayStation 5 Slim? Niestety raczej nic dobrego. Sony swoimi ostatnimi działaniami wyraźnie dało do zrozumienia, że zamierza jeszcze długo i intensywnie inwestować w obecnie dostępne PS5. Mniejsze gabaryty konsoli pozwolą producentowi zaoszczędzić nie tylko na produkcji, ale również transporcie. Co więcej, podwyżka ceny z całą pewność również pozytywnie wpłynie na finanse producenta. Warto przy tym podkreślić, że analitycy branżowi są zgodni - wzrost ceny w przypadku tak trudno dostępnego i popularnego produktu jak PS5 nie wpłynie znacząco na jego sprzedaż. Sony zatem może spać spokojnie. Wydanie PS5 Slim wydaje się zatem obecnie bezcelowe. Co gorsza nawet w nieco dalszej przyszłości mniejsza, tak samo wydajna konsola zarówno z perspektywy Sony, jak i odbiorców nie ma większego sensu. Jedynym jej atutem może być niższa cena, ale w przypadku japońskiego producenta to raczej mało prawdopodobne.

Coraz więcej wskazuje zatem na to, że jeśli Sony zdecyduje się na nowy sprzęt w tej generacji, to będzie to PS5 Pro - ulepszony, potężniejszy model, który przyciągnie do siebie najbardziej wymagających graczy.

PS5 Slim oficjalnie w produkcji? Sony szykuje nowy model konsoli, ale nie tego się spodziewaliśmy (aktualizacja 11)

Dawno już nie mieliśmy żadnych konkretnych informacji na temat PS5 Slim. Tym razem jednak do sprawy odniósł się ceniony i uznany branżowy dziennikarz, a przy tym leakster - Tom Henderson. Dotarł on do ciekawych informacji, według których już w okolicach września 2024 na rynku zadebiutuje nowy model konsoli PS5. Czego możemy spodziewać się po nowym urządzeniu?

Przede wszystkim nowy model zostanie znacząco odchudzony - ponoć ma być on lżejszy i nieco mniejszy od najnowszych wariantów PS5 Digital Edition. Pod względem wyglądu raczej nic się nie zmieni, podobnie w kwestii wydajności (choć konsola może być nieco bardziej energooszczędna). Największą nowością i zmianą ma być odłączany napęd optycznym Blu-ray. Domyślnie sprzęt będzie sprzedawany bez możliwości korzystania z płyt, ale gracze będą mogli dokupić napęd bądź zainwestować w specjalne zestawy konsola + Blu ray.

Co ciekawe, jak donosi Henderson, Sony chce uczynić z nowego modelu swój flagowy sprzęt. Jak tego dokona? W bardzo prosty sposób - produkcja starszych PS5 (w tym z napędem Blu ray, jak i Digital) zostanie zakończona, a na rynku dostępny będzie tylko jeden (nowy) model konsoli. Choć wszystko wskazuje na to, że japoński producent pracuje nad wyczekiwanym PS5 Slim, to możliwe, że Sony ostatecznie nie zdecyduje się na takie nazewnictwo. Szczególnie, jeśli będzie chciało uczynić z niego jedyny dostępny oficjalnie wariant. PlayStation domyślnie pozbawione napędu optycznego z pewnością wzbudzi wiele emocji, czy te ryzyko opłaci się Sony? Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że tak.

PS5 Slim zadebiutuje już jesienią 2023 roku? Nowe informacje sugerują istotne zmiany w konsoli (aktualizacja 12)

Ciekawe informacje na temat kolejnej konsoli Sony przedstawił serwis The Leak. Powołując się na "własne źródła" donosi, że Sony ma w planach wydanie odchudzonej wersji PlayStation 5 już jesienią 2023 roku. Co więcej, japoński producent chce ponoć zrezygnować z nazwy "Slim" i podejść do tematu bardziej kreatywnie. Czym charakteryzować się będzie nowy sprzęt? Przede wszystkim mocno zmienionym designem. Konsola ma być nie tylko mniejsza, ale również praktyczniejsza w użytkowaniu - Sony chce zrezygnować z podstawki, która obecnie jest niemal wymagana jeśli chcemy ustawić sprzęt poziomo. Śmiało możemy zatem założyć, że diametralnie zmieni się wygląd paneli bocznych PS5.

Zmiany obejmą również wnętrze konsoli. PS5 Slim będzie charakteryzować się znacznie mniejszym poborem mocy, co ma przełożyć się na lepsze chłodzenie sprzętu i cichszą pracę. Choć informacje jak te podane przez "The Leak" należy brać z "przymrużeniem oka", to pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że sam Tom Henderson, potwierdził rewelacje serwisu.

A leak from "theleak(dot)co" has suggested that a PS5 Slim will release in Q3 2023.



I'm certain this is the PlayStation 5 I reported on previously as their production and release times line up perfectly with the production and sales numbers I have. https://t.co/2rzlDrjYAb — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 7, 2022

Cóż pozostaje nam czekać na reakcję Sony, ale raczej mało prawdopodobne jest, że japoński producent potwierdzi nam istnienie nowej konsoli w tym roku.

Sony rezygnuje z PS5 Slim na rzecz PS5 Pro? Nowe informacje na temat oczekiwanej konsoli (aktualizacja 13)

W ostatnich dniach napływa do nas coraz więcej informacji na temat kolejnej konsoli Sony. Obecnie japoński producent skupiony jest na premierach DualSense Edge i PlayStation VR2. Nie oznacz to jednak, że inżynierzy Sony zrezygnowali z ulepszonej wersji PS5. Co więcej, jak wynika z najnowszych informacji przekazanych przez dziennikarzy serwisu phonandroid.com do premiery urządzenia może dość już w tym roku, jednak nie będzie to najpewniej model PS5 Slim.

Według phonandroid.com Sony zdecyduje się jedynie na wydanie wersji PS5 Pro, która będzie oferować nie tylko większą wydajność od podstawowego modelu, ale również znacznie lepsze chłodzenie (wodne).

Nasz informator zapowiada, że ​​będzie to model Pro, a nie wersja Slim, o której słyszymy od kilku miesięcy. Jeśli rzeczywiście jest to model Pro, prawdopodobnie oznacza to, że możemy spodziewać się wzrostu wydajności konsoli, a co za tym idzie nowego układu od AMD - phonandroid.

Skąd decyzja o rezygnacji z PS5 Slim? Cóż, obecnie możemy tylko spekulować, ale faktem jest, że PS5 Digital Sony uznało za porażkę. Tańsza konsola sprzedaje się poniżej oczekiwań i coraz głośniej mówi się o tym, że japoński producent chce niebawem zakończyć jej produkcję, skupiając się jedynie na modelu z napędem Blu-ray. Możliwe zatem, że Sony obawia się podobnego scenariusza w przypadku PS5 Slim. Odchudzona konsola musiałaby być tańsza od tej standardowej, co cenowo stawiałoby ją prawdopodobnie pomiędzy dostępnymi już modelami. Widać też, że klientów japońskiego producenta nie odstraszyła ostatnio nawet podwyżka ceny PS5 z Blu-ray, więc znacznie droższy model Pro również znalazłby swoich sympatyków.

Sony może dążyć do sytuacji, w której na rynku pozostaną tylko dwa modele PlayStation 5, ale będą to PS5 Pro - dla najbardziej wymagających użytkowników, i PS5 (Blu-ray) - standardowy model, który pozwoli cieszyć się najnowszymi hitami Sony, ale w nieco niższej jakości.

Możecie być pewni, że gdy tylko pojawią się kolejne informacje na temat PS5 Slim, to od razu damy wam znać.

