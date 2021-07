PS5 - Sony potwierdza nowy model konsoli

Na japońskiej stronie PlayStation pojawiły się szczegóły dotyczące nowego modelu PS5.

Na japońskiej stronie PlayStation pojawiły się informacje o zmianach, które pojawią się w nowym modelu konsoli PS5. Są one tak na prawdę czysto kosmetyczne. Waga urządzenia spadła o 300 gram. Będziemy mieć także możliwość ustawienia PlayStation 5 w pionie, ponieważ producent postanowił wymienić śrubkę, która do tej pory to skutecznie utrudniała.

Nowy model będzie oznaczony numerem CFI-1100B. Przedstawione na stronie dokumenty dotyczą wersji PS5 Digital. Zapewne model wyposażony w napęd także doczeka się poprawek. Aktualnie nie wiadomo jak udało się zmniejszyć wagę. Na pewno w przyszłości otrzymamy także takie informacje.

