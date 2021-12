PS5 - aktualizacja oprogramowania. Co nowego w konsoli od Sony?

Sony udostępniło dzisiaj nową aktualizację systemową dla konsoli PS5. Czego możemy się po niej spodziewać? Fajerwerków nie będzie. Japończycy wypuścili firmware o numerze 21.02-04.50.00, który "poprawia wydajność systemu". W celu zaktualizowania konsoli PS5 będziemy musieli pobrać 914 MB plików.

Aktualizacji doczekała się również usługa PlayStation Plus Video Pass. W tym przypadku łatka zajmuje 9,44 MB.

Zobacz również:

???? New Update Released For PlayStation Plus Video Pass After ~5 Months



???? Update Without Patch Notes , But Looks Like Icon And Background Changed



???? #PS5 #PS4 #PSPlus pic.twitter.com/pk2D96ZTFr