PS5 - aktualizacja systemu pozytywnie wpływa na wydajność gier

Sony cały czas stara się, aby na rynek trafiło jak najwięcej egzemplarzy konsol PlayStation 5. W tym samym czasie zespół programistów i inżynierów japońskiego producenta pracuje, aby najnowsze urządzenie działo sprawnie i bez problemów.

Ostatnia aktualizacja systemowa PS5 – 21.02-04.00.00, wprowadziła m.in. pełne wsparcie dla dodatkowych dysków SSD M.2. To jednak nie wszystko. Jak donosi redakcja serwisu Digital Foundry, najnowszy firmware sprawia, że konsola działa płynniej w przypadku wybranych tytułów. Redaktorzy DF na warsztat wzięli m.in. gry Control i Devil May Cry 5. Po testach wyraźnie było widać, że ostatnia aktualizacja systemu PS5 Sprawił iż tytuły te działały płynniej o 2/3%. Choć może wydawać się to niewiele, to mówimy tu o około 2 klatkach na sekundę, co w przypadku tak dynamicznych tytułów jest już wartością nie do przecenienia. Szczególnie, że te dodatkowe „klatki” udało się uzyskać tylko i wyłącznie dzięki optymalizacji systemu.

Możliwe, że aktualizacja 21.02-04.00.00 wpływa również na inne gry, choć dziennikarze Digital Foundry nie mieli jeszcze okazji tego sprawdzić. Możemy się spodziewać, że w przyszłości Sony zadba o więcej aktualizacji poprawiających wydajność konsoli PS5.

