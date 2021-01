PS5 - boty i oszuści paraliżują sprzedaż konsoli

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Sony, nowa dostawa konsol PlayStation 5 zaczęła trafiać do pierwszych sklepów. Niestety, boty i oszuści błyskawicznie "przejęli" tysiące urządzeń.

Wielka Brytania to jeden z najważniejszych rynków dla branży gier na świecie i drugi co do wielkości w Europie (ustępuje jedynie Niemcom). Tylko w zeszłym roku przychody z gier na terenie Wielkiej Brytanii wyniosły ponad 5,5 miliarda dolarów. Nic zatem dziwnego, że Sony w pierwszej kolejności właśnie tam chce przywrócić płynną sprzedaż konsoli PlayStation 5.

Niestety, ale Brytyjczycy muszą się również liczyć z największą liczbą tzw. "scalperów", w Polsce dawniej nazywanych "konikami". Są to osoby, które skupują trudno dostępne towary (np. bilety na koncerty, limitowane wydania gier czy konsol), a następnie sprzedają je po znacznie zawyżonych cenach. To właśnie ich działalność po raz kolejny sparaliżowała sprzedaż PS5. Niektóre brytyjskie sklepy ponownie otworzyły sprzedaż konsoli (bez żadnej zapowiedzi), a już po 10 minutach cały nakład został wyprzedany (tak było np. w game.co.uk). Niestety, po raz kolejny, uczciwy gracze musieli w większości przypadków "obejść się smakiem". Znaczna część egzemplarzy "wpadła" bowiem w ręce "scalperów".

Twórcy bota o nazwie "Carnage" przyznali, że tylko w game.co.uk udało im się zakupić ponad 2 tysiące egzemplarzy konsol PlayStation 5. Nie jest to odosobniony przypadek, grupa znana jako CrepChiefNotify przyznała, że sprzedała już ponad 5 tysięcy PS5, a wszystkie po mocno zawyżonych cenach.

Szacuje się, że cały proceder związany z działalnością botów i "scalperów" przyniósł tym drugim już 28 milionów dolarów czystego zysku, a mowa tu tylko o tych którzy korzystają z portalu eBay. Sprawa w Wielkiej Brytanii jest na tyle poważna, że nad walką z nieuczciwymi sprzedawcami obraduje już tamtejszy parlament.

W Polsce sytuacja ta wygląd nieco lepiej, ale i tak w naszym kraju jedyny miejscem gdzie obecnie można kupić PS5, jest serwis aukcyjny Allegro, na którym znajdziemy mnóstwo ofert od osób, które wyceniły PS5 znacznie drożej niż producent.

Możemy mieć jedynie nadzieję, że Sony, zgodnie z obietnicami, szybko dostarczy na rynek kolejne egzemplarze PS5, tak aby każdy chętny mógł kupić konsolę w sugerowanej cenie producenta.

