PS5 dostępne na Amazon.pl, ale musicie się spieszyć

W polskim oddziale sklepu Amazon dostępna jest konsola PlayStation 5. Musicie się jednak spieszyć, bo zostały już ostatnie sztuki.

fot. Sony

Konsole nowej generacji, zarówno Xbox Series X, jak i PS5 są ponownie niedostępne w całej Polsce. Jeśli w sklepach pojawiają się urządzenia, to z reguły są to pojedyncze sztuki. Nie inaczej jest tym razem. Na stronie Amazon.pl możecie znaleźć ofertę zawierającą konsolę PlayStation 5 (w wersji z napędem Blu-ray) wraz z grą Ratchet & Clank: Rift Apart oraz abonamentem PS Plus na trzy miesiące. Niestety, cena tego zestawu jest dość mocno zawyżona.

Sprzedawca wycenił swój pakiet na 3999 złotych, co wydaje się być kwotą mocno przesadzoną. Niestety, wielu graczy może się skusić na tą ofertę bowiem PS5 praktycznie zniknęło ze standardowej sprzedaży. Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup, to radzimy wam się śpieszyć. W momencie pisania tego artykułu pozostały już ostatnie cztery sztuki.

