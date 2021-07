PS5 - firmware 21.01-03.21.00.00 już dostępny. Sony ulepsza konsolę

Sony udostępniło właśnie kolejną aktualizację systemową konsoli PlayStation 5.

Japoński producent nieustannie pracuje nad poprawkami swojej najnowszej konsoli. Sony ujawniło niedawno, że zespół inżynierów pracuje nad usprawnieniami kontrolerów DualSense oraz ogromną aktualizacją systemową, która ma w znaczny sposób rozszerzyć możliwości oprogramowania PS5. Zanim jednak producent uraczy nas tymi nowościami, musimy zadowolić się nieco mniejszym patchem systemowym, oznaczonym cyferkami: 21.01-03.21.00.00.

Firmware 21.01-03.21.00.00 jest już dostępny do pobrania na PlayStation 5. Aktualizacja "waży" 902,4 MB i niestety nie wprowadza żadnych spektakularnych zmian. Po raz kolejny Sony w opisie patcha uraczyło nas jedynie lakonicznym komunikatem "Aktualizacja ma na celu poprawę wydajności systemu PS5".

Pamiętajcie, że to nie koniec atrakcji jakie zaplanowało dla nas na dzisiaj Sony. Wieczorem odbędzie się kolejny pokaz gier na PS4 i PS5 z cyklu State of Play. Choć wiemy już, że w roli głównej wystąpi gra Deathloop, to japoński producent obiecał nam kilka niespodzianek.

