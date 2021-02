PS5 – gdzie i kiedy będzie można kupić konsolę? Kompletna lista sklepów [26.02.2021]

Wciąż poszukujecie PlayStation 5? Sprawdźcie zatem, w których sklepach i kiedy dostaniecie konsolę Sony.

Spis treści

Zdaniem Sony, PlayStation 5 bije wszelkie rekordy sprzedaży. Niestety, wciąż nie poznaliśmy dokładnych danych, dlatego też nie wiemy na ile są to fakty, a na ile czcze przechwałki producenta. Ponoć o sukcesie PS5 mają świadczyć problemy z dostępnością sprzętu, pomimo tego, że Sony przygotowało na jego premierę rekordową liczbę egzemplarzy (choć znowu – nie mamy pojęcia ile dokładnie). Jeśli należycie do osób, które również miały chrapkę na PS5 i staliście się mimowolnymi „ofiarami” sukcesu konsoli, to mamy dla was dobre wieści. Sony cały czas intensywnie pracuje nad zwiększeniem produkcji konsoli i ułatwieniem jej dostępności. Choć na zdobycie sprzętu jeszcze w tym roku szanse macie znikome, to śmiało możemy założyć, że w styczniu sytuacja zacznie się normować, a już w lutym/marcu, każdy chętny będzie mógł nabyć swój wymarzony egzemplarz PS5.

Chcąc pomóc wam w zakupach, przygotowaliśmy dla was listę polskich i zagranicznych sklepów, w których możecie wypatrywać obecności PS5. Wpis będzie stale aktualizowany, więc możecie liczyć na „najświeższe” informacje.

PS5 – dostępność w polskich sklepach (Aktualizacja 22.02.2021)

Konsola Sony PlayStation 5

Niestety, ale obecnie większość polskich sklepów nie posiada na stanie konsoli PlayStation 5. Warto jednak stale je monitorować, bowiem w wielu z nich regularnie pojawiają się nowe dostawy.

RTV Euro AGD

W RTV Euro AGD konsola PlayStation 5 jest tymczasowo niedostępna. Sklep opublikował jednak oficjalną wiadomość, w której informuje, że kolejna dostawa konsol PS5 jest już potwierdzona i dotrze ona do końca stycznia. Niestety, mało prawdopodobne jest, aby trafiła ona do "otwartej sprzedaży". W pierwszej kolejności nowy sprzęt będzie oferowany osobom, których zamówienia na konsole zostały poprzednio anulowane. Następnie, obsługa sklepu będzie kontaktować się z klientami, którzy zapisali się do newslettera. Jeśli ze styczniowej dostawy PS5 zostaną jakieś egzemplarze, to wówczas trafią one do "otwartej sprzedaży".

Media Expert

W Media Expert konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna. Jak jednak zapewnił nas rzecznik ME - Choć na tę chwilę urządzeń nie ma w sprzedaży, to sklep cały czas intensywnie pracuje nad ich dostępnością. Warto śledzić konta Media Expert w mediach społecznościowych, bowiem to właśnie tam, na bieżąco, są publikowane nowe informacje na temat PS5 i nie tylko.

Aktualizacja 18.01.2021

Przedstawiciele Media Expert potwierdzili na Twiterze, że od 21 stycznia będzie realizowana wysyłka PlayStation 5 w wersji z napędem Blu-ray. Co więcej, ujawniono również, że już od kilku dni do klientów są rozsyłane wersje konsoli All-Digital, czyli te umożliwiające jedynie zakup gier z cyfrowego sklepu - PS Store. Ile dokładnie egzemplarzy otrzymał sklep? Tego niestety nie wiemy. Warto tu podkreślić, że w pierwszej kolejności realizowane są zamówienia, które zostały złożone już w listopadzie i grudniu. Nie wiemy zatem, czy Media Expert będzie posiadać wystarczającą liczbę konsol, aby po udostępnić PS5 w "otwartej sprzedaży".

Ogłoszenie przedstawicieli sklepu może być jednak dobrym zwiastunem na najbliższą przyszłość. Potwierdzają się bowiem wcześniejsze informacje o nowej dostawie PS5 w drugiej połowie stycznia. Możemy śmiało założyć, że niebawem kolejne polskiej (i nie tylko) sklepy będą informować o dostępności konsoli. Biorąc jednak pod uwagę zainteresowanie nią, trzeba liczyć się z tym, że ze sklepowych półek zniknie błyskawicznie.

Media Markt

W Media Markt konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Morele

W Morele konsola jest PS5 tymczasowo niedostępna.

NeoNet

W NeoNet konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Aktualizacja 22.02.2021

Sieć sklepów NeoNet przyjęła ciekawą strategię sprzedaży PS5 i niemal w każdym tygodniu oferuje zestaw dla fanów konsoli. Liczba dostępnych egzemplarzy jest oczywiście mocno ograniczona i z reguły już po kilkunastu minutach od pojawienia się oferty, cały nakład zostaje wyprzedany. Ostatni raz PlayStation 5 było dostępne w NeoNet 22 lutego. W skład zestawu, oprócz konsoli, wchodziły również gry Cyberpunk 2077 oraz The Last of Us Part II, całość wyceniono na 2687 złotych. Warto zatem regularnie przyglądać się ofercie sklepu.

Aktualizacja 26.02.2021

Konsola PlayStation 5 jest ponownie dostępna w sieci sklepów NeoNet i to w kilku atrakcyjnych zestawach:

Neo24.pl

W Neo24.pl konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Electro

W Electro konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Komputronik

W Komputronik konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

X-KOM

W X-KOM konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Aktualizacja 29.01.2021

Choć konsola PS5 wciąż jest niedostępna w sieci sklepów X-kom, to być może już niebawem coś w tej kwestii się zmieni. W odpowiedzi na nasze zapytanie, przedstawiciele sklepu stwierdzili: "Niestety tutaj jesteśmy w 100 procentach uzależnieniu od producenta. Cały czas naciskamy na Sony, chcemy przecież jak najszybciej dostarczyć konsole naszym klientom. Na ten moment otrzymaliśmy odpowiedź, że kolejne informacje na temat dostępności PS5 pojawią się dzisiaj". Zatem podobnie jak w przypadku innych sklepów, warto śledzić nie tylko główną stronę, ale również konta w media społecznościowych X-komu, możliwe, że już niebawem otrzymamy konkrety na temat dostępności PlayStation 5.

Mall.pl

W Mall.pl konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Avans

W Avans konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Ultima.pl

W Ultima.pl konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Empik

W Empik konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Allegro (oficjalny sklep)

W oficjalnym sklepie Allegro konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Allegro (serwis aukcyjny)

Serwis aukcyjny Allegro to obecnie jedynie miejsce gdzie można nabyć PlayStation 5. Jednak odradzamy wam zakup wymarzonego sprzętu w ten sposób. Nie zważając już na horrendalne kwoty jakie trzeba zapłacić za sprzęt (ceny konsol są mocno zawyżone i sięgają nawet 5 tysięcy złotych), to kupując u takich "sprytnych" sprzedawców, dodatkowo wspieracie tego typu praktyki. Czy są one nielegalne? Jeszcze nie. Czy są nieetyczne? Z całą pewnością tak. Brytyjski parlament już zaczął pracować nad odpowiednią modernizacją prawa, która ukróci tego rodzaju działania. Wielce prawdopodobne, że wkrótce i inne państwa pójdą śladem Wielkiej Brytanii i uniemożliwią wykupywanie trudno dostępnego towaru, a następnie odsprzedawaniu go za wartość znacznie przekraczającą sugerowaną przez producenta cenę.

Jeśli jednak nie możecie się już powstrzymać, to wszystkie oferty związane z PS5 na serwisie aukcyjnym Allegro znajdziecie tutaj.

PS5 – dostępność w Europie (Aktualizacja 22.02.2021)

Konsola Sony PlayStation 5 wraz z akcesoriami

PS5 możecie również zamówić w zagranicznych sklepach, np. w Amazonie. Warto przy tym pamiętać, że każdy europejski oddział firmy dysponuje oddzielną pulą konsol, więc warto zaglądać na strony dedykowane poszczególnym krajom/regionom. Alternatywnie możecie spróbować swoich sił również w brytyjskich sklepach, które z reguły uchodzą za najlepiej wyposażone i z pewnością mogą liczyć na pierwszeństwo w dostawach.

Amazon.it

W Amazon.it konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Amazon.co.uk

W Amazon.co.uk konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna. Sprzedawca po raz ostatni otrzymał zapasy PS5 16 lutego 2021 roku, jednak potwierdzono już, że kolejne egzemplarze konsoli trafią do sprzedaży pod koniec lutego.

Aktualizacja 15.02.2021

Nowa dostawa konsol powinna pojawić się w Amazon.co.uk już w dniach 15-20 luty.

Aktualizacja 22.02.2021

Przewiduje się, że kolejna dostawa do sklepu trafi w ostatnich dniach lutego.

Amazon.es

W Amazon.es konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Amazon.de

W Amazon.de konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Game.co.uk

W Game.co.uk konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna. Sprzedawca po raz ostatni otrzymał zapasy PlayStation 5 w lutym 2021 roku

Aktualizacja 15.02.2021

Nowa dostawa konsol powinna pojawić się w Game.co.uk już w dniach 15-20 luty.

Aktualizacja 22.02.2021

Przewiduje się, że kolejna dostawa do sklepu trafi w tygodniu zaczynającym się 22 lutego.

ShopTo.net

W ShopTo.net konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Currys.co.uk

W Currys.co.uk konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna. Sprzedawca po raz ostatni otrzymał zapasy PlayStation 5 17 lutego 2021 roku

Aktualizacja 15.02.2021

Nowa dostawa konsol powinna pojawić się w Game.co.uk już w dniach 15-20 luty.

Aktualizacja 22.02.2021

Przewiduje się, że kolejna dostawa do sklepu trafi w ostatnich dniach lutego.

GameStop

W Europejskim oddziale GameStop konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna. Przedstawiciele sklepu potwierdzili jednak, że w dniu 21.01.2021 trafią do "otwartej sprzedaży" kolejne egzemplarze PlayStation 5. Ich liczba ma być jednak mocno ograniczona, więc warto regularnie zaglądać na stronę sklepu.

Smyths Toys

W Smyths Toys konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna. Sprzedawca po raz ostatni otrzymał zapasy PlayStation 5 w lutym 2021 roku. Sklep potwierdził jednak, że kolejna dostawa trafi do nich już w marcu. Warto zatem zapisać się do newslettera.

Aktualizacja 22.02.2021

Przewiduje się, że kolejna dostawa do sklepu trafi w marcu.

Aktualizacja 28.12.2020

Jeśli nie udało się wam zdobyć PlayStation 5 w okresie świątecznym, to niestety nie macie już co liczyć kupno nowego sprzętu (chyba, że z drugiej ręki). Według najnowszych informacji, Sony szykuje kolejną (sporą) dostawę PlayStation 5 na druga połowę stycznia. Choć większość polskich sklepów wciąż milczy na ten temat, to coraz więcej sprzedawców z USA rozsyła do klientów informacje o dostępności konsoli właśnie pod koniec stycznia. Co więcej, do wielkiej premiery konsoli szykują się również oficjalne oddziały japońskiego producenta w Indiach (tam PS5 jeszcze nie zdąrzyło zadebiutować). Na początku nowego roku Sony ma oficjalnie wyznaczyć datę debiutu PlayStation 5 w Indaich, która według licznych źródeł odbędzie się pod koniec stycznia 2021. Wszystko wskazuje na to, iż Sony faktycznie zwiększyło produkcję konsol i już za kilka tygodni kolejna ich partia powinna trafić do sklepów.

Aktualizacja 21.01.2021

Choć PlayStation 5 wciąż jest niezwykle trudno dostępne, to pojawiło się "światełko w tunelu". Zarówno polskie, jak i zagraniczne sklepy zaczęły rozsyłać wiadomości o nowych dostawach, potwierdziły to już m.in. takie sieci jak: RTV Euro AGD, Media Expert, brytyjski Currys oraz GameStop, a także Amazon. W większości przypadków liczba egzemplarzy konsoli wciąż jest mocno ograniczona, więc jeśli zależy wam na zdobyciu PS5 musicie regularnie śledzić strony sklepów i ich aktywność w mediach społecznościowych. Warto również zapisać się do newslettera związanego z PlayStation 5 u konkretnych sprzedawców.

Aktualizacja 29.01.2021

W ostatnich dniach konsola PlayStation 5 ponownie była dostępna w niektórych polskich, jak i zagranicznych sklepach. Z reguły jednak wystarczyło kilkanaście minut, aby cały dostępny nakład został wyprzedany. Nowe egzemplarze zawitały m.in. do Media Markt, NeoNet czy RTV Euro AGD. Jeśli wciąż nie udało się wam zdobyć wymarzonego egzemplarza PS5, to nie mamy dla was dobrych wieści. Jak ujawniła niedawno Lisa Su - CEO firmy AMD, czyli głównego dostawcy podzespołów do konsol dziewiątej generacji, problemy z dostępnością konsol (zarówno PS5, jak i Xbox Series X) mogą się utrzymać do drugiego półrocza bieżącego roku. Jej zdaniem, spowodowane jest zatorowaniem się produkcji komponentów na całym świecie. Najprościej rzecz ujmując, producenci nie byli przygotowani na tak duży popyt konsol, gier i komputerów osobistych dedykowanych gamingowi.

Pozostaje wam zatem regularne wypatrywanie konsoli w sklepach online. Zdaniem Sony, kolejna dostawa sprzętu powinna trafić do sprzedaży już w lutym.

Aktualizacja 15.02.2021

Kolejna dostawa PlayStation 5 nadchodzi! Jak donos PS5StockUK, już w tym tygodniu do największych brytyjskich sklepów z elektroniką i grami zawita nowa dostawa PS5. Czy możemy dać wiarę tym wieściom? Jak najbardziej, PS5StockUK już wielokrotnie udowadniało w ostatnich miesiącach, że ma dostęp do sprawdzonych źródeł i z niemal ze stu procentową skutecznością typowało kolejne dostawy PS5 do sklepów. Co istotne, informacje te pokrywają się ze wcześniejszymi zapewnieniami Sony. Przedstawiciele firmy niejednokrotnie podkreślali, że już kolejne egzemplarzye PlayStation 5 trafią na rynek właśnie w drugiej połowie lutego.

Musicie być zatem czujni i wypatrywać pojawiających się ofert. Jeśli jednak wolicie zakupy w polskich sklepach, to również mamy dla was dobre wieści. Wielce prawdopodobne, że w nadchodzących dniach również na terenie polski pojawi się nowa dostawa PS5. Rynek Brytyjski to jeden z największych w Europie. Nic zatem dziwnego, że jako pierwszy otrzymuje dostawy PlayStation 5. Z całą pewnością jednak Sony przygotowało również nowe urządzenia z myślą o pozostałych krajach, w tym Polsce.

Gdy tylko będziemy wiedzieć coś więcej, możecie spodziewać się aktualizacji.