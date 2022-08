PS5 – gdzie kupić konsolę? Kompletna lista sklepów z PlayStation 5 [18.08.2022]

Przeglądamy najlepsze oferty polskich oraz zagranicznych sklepów i podpowiadamy, gdzie kupić najnowszą konsolę Sony - PlayStation 5 (PS5).

Spis treści

PlayStation 5 bije wszelkie rekordy sprzedaży. Wiemy już, że jest to najszybciej sprzedająca się konsola w historii Sony. Co więcej, w rekordowym czasie udało się PS5 dotrzeć do symbolicznej bariery 10 milionów sprzedanych egzemplarzy. Według włodarzy japońskiego producenta, wyniki ten byłby jeszcze lepszy gdyby nie trudna sytuacja na rynku podzespołów, która znacząco wpływa na produkcje nowych konsol. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby sytuacja z dostępnością PlayStation 5 miała ulec poprawie. Na większości światowych rynków zakup nowej konsoli Sony graniczy z cudem. Podobnie sytuacja wygląda w Polsce, gdzie nowe egzemplarze PS5 błyskawicznie znikają ze sklepów. Jeśli należycie do osób, które również mają "chrapkę" na PS5 i staliście się mimowolnymi „ofiarami” sukcesu konsoli, to na pocieszenie mamy dla was wieści prosto z obozu Sony. Producent cały czas intensywnie pracuje nad zwiększeniem produkcji konsol i ułatwieniem jej dostępności.

Chcąc pomóc wam w zakupach, przygotowaliśmy dla was listę polskich i zagranicznych sklepów, w których możecie wypatrywać obecności PS5. Wpis będzie stale aktualizowany, więc możecie liczyć na „najświeższe” informacje.

PS5 – dostępność w polskich sklepach

Niestety, ale obecnie większość polskich sklepów nie posiada na stanie konsoli PlayStation 5. Warto jednak stale je monitorować, bowiem w wielu z nich regularnie pojawiają się nowe dostawy.

RTV Euro AGD

W RTV Euro AGD konsola PlayStation 5 jest tymczasowo dostępna.

Media Expert

W Media Expert konsola PS5 jest tymczasowo dostępna.

Media Markt

W Media Markt konsola PS5 jest tymczasowo dostępna.

Morele

W Morele konsola jest PS5 jest tymczasowo dostępna. Niestety, ceny urządzenia mocno odbiegają od rekomendowanych cen producenta.

Sony PlayStation 5 - 3756 zł

OleOle

W OleOle konsola jest PS5 jest tymczasowo dostępna.

NeoNet

W NeoNet konsola PS5 jest tymczasowo jest tymczasowo niedostępna.

Neo24.pl

W Neo24.pl konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Electro

W Electro konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Komputronik

W Komputronik konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

X-KOM

W X-KOM konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Mall.pl

W Mall.pl konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Avans

W Avans konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Ultima.pl

W Ultima.pl konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Empik

W Empik konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Amazon.pl

W Amazon.pl konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Allegro (oficjalny sklep)

W oficjalnym sklepie Allegro konsola PS5 jest tymczasowo dostępna.

Allegro (serwis aukcyjny)

Serwis aukcyjny Allegro to obecnie jedynie miejsce gdzie można nabyć PlayStation 5. Jednak odradzamy wam zakup wymarzonego sprzętu w ten sposób. Nie zważając już na horrendalne kwoty jakie trzeba zapłacić za sprzęt (ceny konsol są mocno zawyżone i sięgają nawet 5 tysięcy złotych), to kupując u takich "sprytnych" sprzedawców, dodatkowo wspieracie tego typu praktyki. Czy są one nielegalne? Jeszcze nie. Czy są nieetyczne? Z całą pewnością tak. Brytyjski parlament już zaczął pracować nad odpowiednią modernizacją prawa, która ukróci tego rodzaju działania. Wielce prawdopodobne, że wkrótce i inne państwa pójdą śladem Wielkiej Brytanii i uniemożliwią wykupywanie trudno dostępnego towaru, a następnie odsprzedawaniu go za wartość znacznie przekraczającą sugerowaną przez producenta cenę.

Jeśli jednak nie możecie się już powstrzymać, to wszystkie oferty związane z PS5 na serwisie aukcyjnym Allegro znajdziecie tutaj.

PS5 – dostępność w Europie

PS5 możecie również zamówić w zagranicznych sklepach, np. w Amazonie. Warto przy tym pamiętać, że każdy europejski oddział firmy dysponuje oddzielną pulą konsol, więc warto zaglądać na strony dedykowane poszczególnym krajom/regionom. Alternatywnie możecie spróbować swoich sił również w brytyjskich sklepach, które z reguły uchodzą za najlepiej wyposażone i z pewnością mogą liczyć na pierwszeństwo w dostawach.

Amazon.it

W Amazon.it konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Amazon.co.uk

W Amazon.co.uk konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Amazon.es

W Amazon.es konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Amazon.de

W Amazon.de konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Game.co.uk

W Game.co.uk konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

ShopTo.net

W ShopTo.net konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Currys.co.uk

W Currys.co.uk konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

GameStop

W Europejskim oddziale GameStop konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Smyths Toys

W Smyths Toys konsola PS5 jest tymczasowo niedostępna.

Aktualizacja 28.12.2020

Jeśli nie udało się wam zdobyć PlayStation 5 w okresie świątecznym, to niestety nie macie już co liczyć kupno nowego sprzętu (chyba, że z drugiej ręki). Według najnowszych informacji, Sony szykuje kolejną (sporą) dostawę PlayStation 5 na druga połowę stycznia. Choć większość polskich sklepów wciąż milczy na ten temat, to coraz więcej sprzedawców z USA rozsyła do klientów informacje o dostępności konsoli właśnie pod koniec stycznia. Co więcej, do wielkiej premiery konsoli szykują się również oficjalne oddziały japońskiego producenta w Indiach (tam PS5 jeszcze nie zdąrzyło zadebiutować). Na początku nowego roku Sony ma oficjalnie wyznaczyć datę debiutu PlayStation 5 w Indiach, która według licznych źródeł odbędzie się pod koniec stycznia 2021. Wszystko wskazuje na to, iż Sony faktycznie zwiększyło produkcję konsol i już za kilka tygodni kolejna ich partia powinna trafić do sklepów.

Aktualizacja 21.01.2021

Choć PlayStation 5 wciąż jest niezwykle trudno dostępne, to pojawiło się "światełko w tunelu". Zarówno polskie, jak i zagraniczne sklepy zaczęły rozsyłać wiadomości o nowych dostawach, potwierdziły to już m.in. takie sieci jak: RTV Euro AGD, Media Expert, brytyjski Currys oraz GameStop, a także Amazon. W większości przypadków liczba egzemplarzy konsoli wciąż jest mocno ograniczona, więc jeśli zależy wam na zdobyciu PS5 musicie regularnie śledzić strony sklepów i ich aktywność w mediach społecznościowych. Warto również zapisać się do newslettera związanego z PlayStation 5 u konkretnych sprzedawców.

Aktualizacja 29.01.2021

W ostatnich dniach konsola PlayStation 5 ponownie była dostępna w niektórych polskich, jak i zagranicznych sklepach. Z reguły jednak wystarczyło kilkanaście minut, aby cały dostępny nakład został wyprzedany. Nowe egzemplarze zawitały m.in. do Media Markt, NeoNet czy RTV Euro AGD. Jeśli wciąż nie udało się wam zdobyć wymarzonego egzemplarza PS5, to nie mamy dla was dobrych wieści. Jak ujawniła niedawno Lisa Su - CEO firmy AMD, czyli głównego dostawcy podzespołów do konsol dziewiątej generacji, problemy z dostępnością konsol (zarówno PS5, jak i Xbox Series X) mogą się utrzymać do drugiego półrocza bieżącego roku. Jej zdaniem, spowodowane jest zatorowaniem się produkcji komponentów na całym świecie. Najprościej rzecz ujmując, producenci nie byli przygotowani na tak duży popyt konsol, gier i komputerów osobistych dedykowanych gamingowi.

Pozostaje wam zatem regularne wypatrywanie konsoli w sklepach online. Zdaniem Sony, kolejna dostawa sprzętu powinna trafić do sprzedaży już w lutym.

Aktualizacja 15.02.2021

Kolejna dostawa PlayStation 5 nadchodzi! Jak donos PS5StockUK, już w tym tygodniu do największych brytyjskich sklepów z elektroniką i grami zawita nowa dostawa PS5. Czy możemy dać wiarę tym wieściom? Jak najbardziej, PS5StockUK już wielokrotnie udowadniało w ostatnich miesiącach, że ma dostęp do sprawdzonych źródeł i z niemal ze stu procentową skutecznością typowało kolejne dostawy PS5 do sklepów. Co istotne, informacje te pokrywają się ze wcześniejszymi zapewnieniami Sony. Przedstawiciele firmy niejednokrotnie podkreślali, że już kolejne egzemplarzye PlayStation 5 trafią na rynek właśnie w drugiej połowie lutego.

Musicie być zatem czujni i wypatrywać pojawiających się ofert. Jeśli jednak wolicie zakupy w polskich sklepach, to również mamy dla was dobre wieści. Wielce prawdopodobne, że w nadchodzących dniach również na terenie polski pojawi się nowa dostawa PS5. Rynek Brytyjski to jeden z największych w Europie. Nic zatem dziwnego, że jako pierwszy otrzymuje dostawy PlayStation 5. Z całą pewnością jednak Sony przygotowało również nowe urządzenia z myślą o pozostałych krajach, w tym Polsce.

Aktualizacja 03.03.2021

W drugiej połowie lutego PS5 było częstym gościem zarówno polskich, jak i zagranicznych sklepów. Nie oznacz to jednak, że problemy z dostępnością konsoli już minęły, wręcz przeciwnie. Chcąc stać się posiadaczem PlayStation 5 wciąż mamy do wybory zaledwie dwie opcje - czujne wypatrywanie i walkę o każdy egzemplarz, który trafia do sklepów bądź zakup urządzenia po znacznie zawyżonej cenie na internetowych aukcjach.

Sony robi co może, aby sprostać wymaganiom rynku, ale nie zależy to tylko od japońskiego producenta. Twórcy podzespołów wciąż nie nadążają z produkcją, co automatycznie przekłada się na mniejszą liczbę urządzeń końcowych. Ostatnio w tym temacie działał nawet prezydent USA - Joe Biden, który podpisał rozporządzenie wykonawcze mające na celu rozwiązanie problemu globalnego niedoboru półprzewodników - powszechnie znanych jako "chipy" - który dotknął wiele branż.

Z ostatnio opublikowanych informacji wiemy także, że kolejna dostawa konsol nowej generacji trafi do nas już w marcu.

Aktualizacja 12.03.2021

Choć sytuacja związana z dostępności PS5 wciąż jest daleka od idealnej, to coraz częściej rzeczona konsola pojawia się zarówno w polskich, jak i zagranicznych sklepach. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie najnowsze urządzenie Sony miało na stałe zagościć na sklepowych półkach. Ostatnie komentarze, zarówno ze strony włodarzy japońskiego producenta, jak i innych firm, które cierpią z powodu braku na rynku odpowiedniej liczby półprzewodników i podzespołów, unormowania sytuacji możemy spodziewać się najwcześniej w drugiej połowie 2021 roku. Oznacza to, że jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy wszyscy chętni na kupno PS5 muszą liczyć na łut szczęścia i dobry refleks.

Niektóre zagraniczne sklepy, chcąc walczyć z nieuczciwymi kupującymi, którzy np. wykorzystują boty, postanowiły użyć dość niekonwencjonalnych metod. Brytyjski Currys zorganizował np. loterię. Wszyscy chętni na zakup PS5 mogą zarejestrować się w „PS5 Priority Pass”. Następnie włodarze sklepu wybiorą losowo szczęśliwców, którzy otrzymają unikalny kod umożliwiający im nabycie PS5. Kod pozostanie ważny przez 72 godziny. Niestety, odbiór sprzętu możliwy będzie jedynie w lokalnych sklepach Currys. Miejmy, jednak nadzieję, że w przyszłości podobne inicjatywy obejma również osoby spoza Wielkiej Brytanii.

Polskie sklepy pozostają póki co przy standardowej sprzedaży. Co więcej, większość z nich nie zapowiada już kolejnych dostaw. Sprzęt po prostu pojawia się w sklepie, a następnie, najczęściej po kilkunastu minutach, już z niego znika. Dla niektórych użytkowników problemem jest również sposób sprzedaży konsoli, która w rodzimych placówkach. PlayStation 5 najczęściej pojawia się w różnego rodzaju zestawach (z grami bądź akcesoriami), co automatycznie podnosi całkowity koszt zakupu konsoli. Na przykład, 10 marca w NeoNet dostępny był zestaw, w którego skład wchodziła konsola PS5 wraz z grami: The Last of Us Part II, Demon's Soul Remake oraz Marvel's Spider-Man Miles Morales. Całość wyceniono na 2982 złote. Przypomnijmy, że producent ustalił cenę samej konsoli na poziomie 2300 złotych (wersja z napędem Blu-ray). Nie każdy jednak jest gotów wydać kilkaset złotych więcej na gry, które np. go nie interesują bądź akcesoria, z których nie będzie korzystał.

Niestety, to póki co jedyny sposób, aby nabyć PS5. Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość od Sony, w której japoński producent zapewnia, że robi co może, aby dostarczyć jak najwięcej konsol na rynek, w jak najkrótszym czasie.

Aktualizacja 19.03.2021

Ostatni tydzień był wyjątkowo łaskawy dla osób poszukujących PlayStation 5. Konsola regularnie pojawiała się w polskich sklepach, m.in. w Amazon.pl, Media Markt i NeoNet. Jeśli wciąż nie udało wam się zdobyć własnego egzemplarza, to radzimy wam wypatrywać ofert właśnie w tych sklepach. W ostatnich tygodniach, to one najczęściej w Polsce udostępniały sprzęt japońskiego producenta w atrakcyjnych zestawach z grami.

Aktualizacja 01.04.2021

Niestety, ale nic nie wskazuje na to, aby konsole PlayStation 5 miały w najbliższym czasie na stałe "wylądować" na sklepowych półkach. Sony wciąż stara się dostarczyć jak największą liczbę urządzeń na rynek, ale wciąż szalejąca pandemia koronawirusa skutecznie utrudnia działania japońskiemu producentowi. Na pocieszenie pozostaje nam fakt, że polski rynek pomału zaczyna wykazywać pierwsze symptomy nasycenia. Choć nowe egzemplarza znikają ze sklepów błyskawicznie, to można zauważyć, że zainteresowani mają obecnie znacznie więcej czasu na reakcję niż jeszcze na początku roku. Coraz częściej zdarza się, że niektóre oferty związane z PlayStation 5 "wiszą" w sieci nawet kilkadziesiąt minut, a w skrajnych przypadkach kilka godzin. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż trzeba być czujnym i polować na wybrany przez siebie zestaw (kupienie samej konsoli jest obecnie praktycznie niemożliwe).

Sklepy, które najczęściej udostępniają konsolę PS5 (najczęściej w zestawach z grami i akcesoriami) to obecnie: Amazon.pl, Media Markt, Media Expert oraz NeoNet. Pozostałe sieci albo przyjmują zamówienia w innej formie, albo już od dłuższego czasu w ogóle nie mieli na stanie najnowszych konsol Sony.

Aktualizacja 06.04.2021

Niestety nie mamy najlepszych wieści dla osób, które wciąż poszukują konsol nowej generacji - PS5 i Xbox Series X. Jak wynika z najnowszych informacji, problemy z dostępnością urządzeń mogą się utrzymać do połowy 2022 roku!

Choć mogłoby się wydawać, że coraz łatwiej jest dostać konsolę PS5 w sklepach, to w rzeczywistości problemy z produkcją urządzeń wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Po prostu spora część graczy nabyła już sprzęt, stąd też złudzenie, że konsol jest więcej. Brakującym ogniwem w procesie produkcji konsol są półprzewodniki, najwięksi producenci na świecie już kilka miesięcy temu ogłaszali, że nienadążają z tworzeniem podzespołów.

Tym razem do tego grona dołączyła firma Foxconn, która m.in. zaopatruje w półprzewodniki Apple. Young Liu - prezes tajwańskiej korporacji, ujawnił, że jego firma nie będzie w stanie zrealizować co najmniej 10 procent spływających zamówień. Co gorsze, pułap niezrealizowanych zleceń może wzrosnąć. Problemy takiego giganta jak Foxconn idealnie obrazują sytuację na globalnym rynku półprzewodników.

Problemy z dostępnością kluczowych podzespołów odbije się nie tylko na producentach konsol, ale również smartfonów, komputerów czy kart graficznych.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo nie zobaczymy konsol PS5 spokojnie zalegających na sklepowych półkach, bez względu na to czy fizycznych, czy cyfrowych.

Aktualizacja 20.04.2021

Sytuacja związana z dostępnością PS5 nie wygląda dobrze i mało prawdopodobne, aby miała się poprawić. Choć na polskim rynku regularnie pojawiają się kolejne egzemplarze, to są one dostępne w mocno limitowanych ilościach. Niemal pewne jest już, że nie zobaczymy PlayStation 5 swobodnie leżących na sklepowych półkach do końca 2021 roku, a może nawet dłużej. Jeśli zatem tylko nadarzy się okazja, nie wahajcie się nabyć własnego egzemplarza konsoli.

Gdzie najłatwiej o taką okazję? Sieci sklepów NeoNet, Media Expert, Media Markt, Amazon.pl to obecnie liderzy jeśli chodzi o częstotliwość udostępniania PS5 w naszym kraju. Wbrew pozorom, nowe konsole Sony znacznie łatwiej dostać w Polsce niż poza granicami kraju.

Aktualizacja 29.04.2021

Sony podczas ostatniego sprawozdania finansowego pochwaliło się, że tylko w ostatnim kwartale na rynek trafiło 3,3 miliona konsol PS5, co w sumie daje nam już 7,8 miliona urządzeń, które trafiły do graczy od dnia premiery. Warto podkreślić, że żadna konsola Sony w historii nie osiągnęła takiego wyniku, tak szybko. Choć japoński producent dwoi się i troi, to popyt na konsole nowej generacji jest tak duży, że w obecnych warunkach praktycznie nie ma szans na to, aby mu sprostać.

Hiroki Totoki - dyrektor finansowy Sony, szczerze wyznał, że jego firma nie spodziewa się, iż całkowicie rozwiąże problemy z dostawami PS5 do końca bieżącego roku. Dodał on również, że Sony rozważa obecnie różne rozwiązania, aby poradzić sobie z globalnym niedoborem komponentów sprzętowych, w tym potencjalnie zmieniając projekty sprzętu lub pozyskując dodatkowych dostawców.

Niedobór półprzewodników to jeden czynnik, ale są też inne czynniki, które będą miały wpływ na wielkość produkcji. Tak więc, obecnie chcielibyśmy celować w [pobicie - przyp. red.] sprzedaży z drugiego roku [obecności PS4 na rynku - przyp. red.] na poziomie 14,8 mln. - Hiroki Totoki

Co ciekawe, w podobnym tonie wypowiedziała się Amy Hood - dyrektor finansowy Microsoftu, która ujawniła, że problemy z dostępnością konsol Xbox Series X i Series S utrzymają się jeszcze wiele miesięcy.

Jak zatem doskonale widać, nie mamy co liczyć na spokojny zakup konsol nowej generacji w sklepie. Jeśli zatem chcecie przejść na PS5 bądź Xbox Series X, to nie wahajcie się zainwestować w nowym sprzęt kiedy tylko się on pojawi.

Aktualizacja 10.05.2021

Po raz kolejny nie mamy dla was najlepszych informacji odnośnie dostępności PlayStation 5. Na temat PS5 ponownie wypowiedział się szef Sony - Hiroki Totoki. Jak donosi redakcja serwisu Bloomberg, Totoki podczas spotkania z inwestorami oraz analitykami ujawnił, iż nie spodziewa się poprawy sytuacji związanej z dostępnością konsoli na rynku, a wszystkiemu winni są gracze. Jak to?

Zdaniem lidera Sony, popyt na PS5 jest tak duży, że nawet przy braku problemów z podzespołami i pracą fabryk, to wyprodukowanie odpowiedniej liczby urządzeń, aby te nasyciły rynek, jest po prostu niemożliwe.

Nie sądzę, aby popyt uspokoił się w tym roku i nawet jeśli zabezpieczymy o wiele więcej urządzeń i wyprodukujemy o wiele więcej jednostek PlayStation 5 w tym roku, nasze dostawy nie będą w stanie nadążyć za popytem. Sprzedaliśmy ponad 100 milionów sztuk konsoli PlayStation 4 i biorąc pod uwagę nasz udział w rynku oraz renomę, nie wyobrażam sobie szybkiego spadku popytu - Hiroki Totoki.

Przypomnijmy, ze Totoki już wcześniej ujawnił, iż jego zdaniem problemy z dostępnością PS5 utrzymają się przynajmniej do marca 2022 roku. Oznacza to, że przed nami jeszcze około rok trudności związanych z kupnem najnowszej konsoli japońskiego producenta.

Aktualizacja 11.05.2021

Doskonale wiemy już, że problemy z dostępnością konsol PS5 utrzymają się jeszcze długi czas. Nie oznacza to jednak, że mamy rezygnować z ich zakupu. Szczególnie, że, jak wynika z najnowszych informacji, w maju do Europy ma trafić rekordowa dostawa konsol. Pierwsza partia powinna pojawić się w sklepach już w tym tygodniu. Niestety nie wiemy, czy polskie sklepy również zagwarantowały sobie poszczególne sztuki już teraz. Za to wiemy, że placówki w Wielkiej Brytanii otrzymają dziesiątki tysięcy urządzeń. Tylko w brytyjskim Amazonie pojawi się blisko 10 tysięcy egzemplarzy PS5.

Brytyjskie sklepy, w których PlayStation 5 pojawi się już w tym tygodniu to: Argos, GAME, Amazon, Very oraz John Lewis.

Warto zatem przyglądać się również ofertom polskich sklepów bowiem w najbliższych dniach ofert związanych z PS5 może pojawić się całkiem sporo.

Aktualizacja 20.05.2021

Zgodnie z naszymi przewidywaniami nowa dostawa konsol PlayStation 5 dotarła również do Polski. W naszych rodzimych sklepach znajdziecie obecnie mnóstwo zestawów z grami i dodatkowymi akcesoriami. Niestety, nie macie co liczyć na zakup jedynie samej konsoli. Dla sprzedawców znacznie bardziej opłacalne jest tworzenie autorskich zestawów niż sprzedaż wyłącznie "gołych konsol". Niemniej obecnie macie najlepszą okazję na zdobycie wymarzonego egzemplarza PS5, tak dużej dostawy urządzeń nie było w polskich sklepach od dnia premiery urządzenia. Dostępność modeli w poszczególnych sklepach możecie sprawdzić powyżej.

Gdy tylko będziemy wiedzieć coś więcej, możecie spodziewać się aktualizacji.