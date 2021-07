PS5 - gwiazdor Manchester United sprawił 9-latkowi niezwykłą niespodziankę

Jeden z czołowych piłkarzy drużyny Manchester United - Marcus Rashford, postanowił w niezwykły sposób docenić wysiłki pewnego chłopca.

fot. Sony

Zwykli śmiertelnicy może i mają problem z dostaniem wymarzonego egzemplarza konsoli PS5, ale do takich osób z pewnością nie należy Marcus Rashford. Jak donosi BBC, gwiazdor Manchesteru United sprawił niezwykłą niespodziankę 9-letniemu chłopcu z miasta St Helens w Wielkiej Brytanii.

Dziewięcioletni Jacob aktywnie wspiera organizację charytatywną Fare Share, która zbiera pieniądze na walkę z ubóstwem wśród dzieci. Rashford, który od wielu lat udziela się w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i sam prowadzi kampanię przeciwko ubóstwu wśród dzieci, zauważył wysiłki Jacoba i wysłał do jego domu konsolę PlayStation 5. Warto tu podkreślić, że PS5 jest obecnie trudniej dostępne w Wielkiej Brytanii niż np. w Polsce.

W rozmowie z BBC Jacob przyznał, że gdy dostał przesyłkę wraz z listem od samego Rashforda, nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Chłopiec biegał i krzyczał z radości po pokoju. Bohater tej opowieści przyznał, że reprezentant Anglii i Manchesteru United to jeden z jego ulubionych piłkarzy.

W liście do chłopca Rashford napisał: "Nie jesteśmy uprzejmi, aby nas zauważono. Jesteśmy uprzejmi, bo tak trzeba. To dobre uczucie pomagać innym. Byłem tak dumny czytając historie na moim Twitterze o pracy, którą wykonujesz i jak to pomogło ludziom w ciągu ostatniego roku. Chcąc pokazać moje uznanie, postanowiłem nagrodzić te miłe gesty prezentem. Nie wszystkie gesty zostaną nagrodzone, ale wiedz, że jesteś doceniany i za każdym razem, gdy patrzysz na ten prezent, pamiętaj, jak dobrze się czujesz, dbając o innych".

Co ciekawe, w paczce z konsolą PlayStation 5, 9-letni Jacob otrzymał również grę PES 2021, na której okładce znajdują się: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Alphonso Davies oraz Marcus Rashford.

