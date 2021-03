PS5 jak C-3PO? Konsoli w takim wydaniu jeszcze nie widzieliście

Pewien pasjonat stworzył niezwykłe wydanie konsoli PlayStation 5. Czegoś takiego jeszcze nie było.

Choć Sony wciąż pozostaje niewzruszone w kwestii modyfikacji wyglądu PlayStation 5, to fani radzą sobie z tym na różne sposoby. Widzieliśmy już największe (i w pełni funkcjonalne) PS5 na świecie, mogliśmy podziwiać również konsolę w pełnej czerni, a także artystyczną edycję "customową".

Właśnie możemy podziwiać kolejną, niezwykłą edycję konsoli PlayStation 5. Pasjonat majsterkowania i nowych technologii - Matthew Perks, stworzył PS5 z mosiądzu! Tak jest moi mili, metalowe PS5 właśnie stało się faktem. Całe przedsięwzięcie do najłatwiejszych nie należało, jak przyznaje sam twórca tego wyjątkowego modelu - podchodził on bardzo sceptycznie do mosiężnego PlayStation 5. Wszystkiemu winny był nie sam materiał, a specyficzny design konsoli.

Byłem dość sceptycznie nastawiony do możliwości odtworzenia konsoli z mosiądzu, ponieważ są to tak niezwykłe kształty o przeciwnych kierunkach krzywizn na każdej osi. - Matthew Perks

Na szczęście Matthew Perks ostatecznie poradził sobie z odtworzeniem PS5 w mosiądzu, a efekty jego prac są olśniewające. Sam twórca również nie ukrywa zachwytu na swoim dziełem.

Mosiądz zawsze wygląda świetnie, kiedy jest wypolerowany, ale w tym przypadku, ze względu na wszystkie różne krzywizny i kąty PlayStation 5, prezentuje się szczególnie oszałamiająco, prawie jak coś ze starych Gwiezdnych Wojen.

Cały proces twórcy tego wyjątkowego modelu konsoli PlayStation 5 możecie podziwiać poniżej.

