PS5 już niedługo z kolejną aktualizacją systemu

PlayStation 5 już niebawem ma otrzymać kolejną aktualizację systemu. Szczególnie ucieszą się posiadacze telewizorów marki Samsung.

PlayStation 5 nie jest konsola wolną od błędów, już w dniu premiery gracze narzekali na liczne usterki, które uniemożliwiały zabawę. Do tej pory Sony dostarczyło nam kilka aktualizacji, które pomogły części użytkowników sprzętu. Jak ujawnił właśnie Samsung, jeszcze w lutym zadebiutuje kolejna aktualizacja systemowa PS5.

Na oficjalnym europejskim forum wsparcia Samsunga, jeden z moderator opublikował wiadomość, z której jasno wynika, że już w tym miesiącu zadebiutuje aktualizacja firmware PS5, która naprawi błąd na jaki od dłuższego czasu narzekają posiadacze telewizorów Samsung z linii QLED , a w szczególności modeli: Samsung Q80T, Q90T oraz Q900R.

Na wymienionych wyżej modelach TV, gry na PS5 działające w rozdzielczości 4K przy odświeżaniu 120 Hz nie pozwalają na włącznie trybu HDR. Sprawia to, że gracze pomimo posiadania w pełni sprawnego, topowego sprzętu muszą zmniejszyć częstotliwość odświeżania do 60 Hz (wówczas HDR działa) albo całkowicie wyłączyć funkcję High Dynamic Range.

Powyższe poprawki to z pewnością dobra wiadomość dla posiadaczy sprzętu Samsunga. Na co jeszcze możemy liczyć w nadchodzącej aktualizacji systemu na PS5? Z całą pewnością na usprawnienia związane ze stabilnością i ogólnym funkcjonowaniem konsoli. Spekuluje się również, że możliwe, iż Sony wprowadzi wreszcie obsługę monitorów i telewizorów o rozdzielczości 1440p. Obecnie posiadacze urządzeń tego typu muszą wybierać rozdzielczość FullHD na PlayStation 5. Co ciekawe, na sprzęcie konkurencji - Xbox Series X, nie ma najmniejszego problemu z wyświetlaniem obrazu w 1440p.

