PS5 ma swój Game Pass, poznajcie PlayStation Plus Collection

Sony postanowiło odpowiedzieć na ofertę Microsoftu i zapowiedziało usługę podobną do Xbox Game Pass - PlayStation Plus Collection.

PlayStation Plus Collection

Xbox Game Pass to obecnie jedna z najciekawszych usług abonamentowych dla graczy. W ramach stałej, comiesięcznej opłaty otrzymujemy dostęp do bogatej biblioteki gier. Co więcej, Microsoft stale rozszerza i rozbudowuje swoją ofertę, nie tylko o nowe produkcje, ale również funkcje. Sony do tej pory nie mogło pochwalić się podobnym rozwiązaniem. Jest co prawda PS Now, ale usługa ta nie jest oficjalnie dostępna w Polsce i na wielu innych rynkach.

Sony nie chce jednak pozostawać bez żadnej kontroferty dla Xbox Game Pass, dlatego też zapowiedziano dzisiaj PlayStation Plus Collection.

PlayStation Plus Collection - co to jest?

PlayStation Plus Collection nie będzie zupełnie nowy tworem, bowiem wejdzie w skład abonamentu PlayStation Plus. Oznacza to, że gracze nie będą musieli ponieść żadnych dodatkowych kosztów, aby cieszyć się nową usługą. No właśnie, ale co tak naprawdę daje nam PS Plus Collection? Pokaźny zestaw gier, które będziemy mogli pobrać i zainstalować już w dniu premiery PS5, oznacza to, że nowym graczom z pewnością nie zabraknie tytułów do ogrania.

Na jakie gry możemy liczyć? Przede wszystkim tytuły na wyłączność PS4, ale również na dzieła innych deweloperów. Wśród najważniejszych gier warto wymienić:

God of War

The Last of Us Remastered

Uncharted 4

Battlefield 1

Monster Hunter World

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet & Clank

Days Gone

Bloodborne

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7

Choć oczywiście oferta ta nie może się równać z Xbox Game Pass, to jest to wyraźny sygnał, że Sony bacznie przygląda się działaniom konkurencji i nie ma zamiaru pozostawać bierne.

Dziewiąta generacja konsol zapowiada się coraz ciekawej. Sony nie może być już tak pewne siebie jak na początku jeszcze trwającej generacji. Microsoft wyciągnął nauczkę z przeszłości i obecnie jest zdeterminowany by nawiązać do sukcesu Xboxa 360. Na takiej zdrowej rywalizacji najbardziej skorzystamy my - gracze.

