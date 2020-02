PS5 może otrzymać kontroler z bezprzewodowym ładowaniem

Do sieci trafiły patenty Sony powiązane z kontrolerem do PS5 i technologią bezprzewodowego ładowania.

Sony wciąż wstrzymuje się z prezentacją PlayStation 5, a my spragnieni nowych informacji na temat nadchodzącej konsoli musimy posiłkować się plotkami i "przeciekami". Niedawno dowiedzieliśmy się, że DualShock 5 - kontroler do PS5, będzie w stanie na bieżąco monitorować tętno użytkownika i poziomy wydzielania potu. Dzisiaj natomiast do sieci trafił patent złożony przez Sony w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wynika z niego, że japoński producent pragnie wdrożyć do swojej przyszłej konsoli technologię bezprzewodowego ładowania.

Według opublikowanych danych, do kontrolera będzie można przyczepić specjalny adapter, który pozwoli na jego bezprzewodowe ładowanie. Choć nazwa DualShock 5, w dokumentach patentowych, bezpośrednio nie pada, to śmiało możemy założyć, że to właśnie on ma być głównym beneficjentem nowej technologii.

Niemal każda nowa informacja na temat PS5 brzmi intrygująco, problem w tym, że wciąż nie wiemy czy odnajdą one odzwierciedlenie w rzeczywistości. Spekuluje się, że Sony już jutro, podczas specjalnej konferencji, ujawni pierwsze szczegóły na temat konsoli, ale nie jest to nic pewnego.

Konsole dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X powinny zadebiutować pod koniec bieżącego roku, możliwe jednak, że z uwagi na epidemię koronawirusa, przyjdzie nam na nie poczekać nieco dłużej.

źródło: gamingbolt.com