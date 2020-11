PS5 - naprawiamy problem z pobieraniem gier z kolejki

Pierwsza dostawa PlayStation 5, która trafiła na rynek i do waszych domów, zdaje się być jeszcze lekko nieociosana. Zapewne przyjdzie nam chwilę poczekać aby podstawowe błędy zostały naprawione w najbliższych aktualizacjach oprogramowania. Tymczasem część użytkowników skarży się, że zakolejkowane gry nigdy nie zaczynają się pobierać.

Jeśli chcecie pobrać na raz wiele gier z PS Store, to macie opcję zrobienia kolejki tytułów, które przy prawidłowym działaniu będą ściągały się jedna po drugiej. Niestety funkcja ta szwankuje i po pobraniu pierwszego tytułu, kolejne nie garną się do żadnej aktywności. Co wtedy zrobić?

Najpierw trzeba wyłączyć konsolę a następnie uruchomić ją w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny możemy wywołać poprzez długie przytrzymanie włącznika konsoli - aż usłyszymy dwa sygnały dźwiękowe. Wtedy naszym oczom powinno ukazać się menu trybu awaryjnego.

Drugim krokiem jest wybranie opcji Rebuild Database/Odbuduj bazę danych. Może to chwilę potrwać ale bez obaw - procedura nie wyczyści zapisanych już danych. Jedynie niektóre ustawienie mogą zostać zresetowane.

Po ponownym uruchomieniu konsoli kolejka powinna już być pusta.