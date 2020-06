PS5 nie otrzyma funkcji na wzór Xbox Smart Delivery, a szkoda

Xbox Smart Delivery to jedna z najciekawszych funkcji Xbox Series X. Niestety, mało prawdopodobne jest, aby PS5 otrzymało coś podobnego.

Choć na temat konsol dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, wiemy już naprawdę sporo, to zarówno Sony, jak i Microsoft wciąż trzymają w tajemnicy wiele niespodzianek na temat nowych sprzętów.

Amerykański producent już wcześniej zapowiedział program Xbox Smart Delivery, który sprawi, że kupując grę na konsoli Xbox One otrzymacie automatycznie wersję tego tytuły również na Xbox Series X. Pomysł ten wychwalało już m.in. nasze rodzime studio CD Projekt RED, które zapowiedziało, że każdy nabywca Cyberpunk 2077 może także liczyć, że otrzyma stosownie ulepszoną wersję gry na nowej konsoli.

Do tej pory spekulowano, że Sony podobny system zaoferuje użytkownikom konsol PlayStation. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że tak nie będzie. Liczne źródła donoszą, że japoński producent nie ma zamiaru przygotować podobnego rozwiązania. Sony ponoć nie chce naciskać na poszczególnych producentów i da im pełną swobodę. Oznacza to, że kupując grę na PlayStation 4, która ostatecznie trafi również na PS5, nie możemy mieć pewności, że nową wersję otrzymamy za darmo.

