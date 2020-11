PS5 nie pozwoli na instalację gier na zewnętrznym dysku

Konsola PS5 ma poważny problem, nadchodzących gier nie zainstalujemy na zewnętrznym dysku.

Premiera konsoli PlayStation 5 odbędzie się już 19 listopada. Graczy wyczekujących swoich egzemplarzy urządzenia może jednak zmartwić informacja dotycząca dysków zewnętrznych dedykowanych PS5.

Wiemy już, że wbudowany w konsolę, autorski dysk Sony odda do dyspozycji graczy zaledwie 667 GB przestrzeni. To niewiele, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiary współczesnych gier i ich aktualizacji. Wielce prawdopodobne, że w przypadku chęci posiadania większej liczby gier będziecie zmuszeni do ich ciągłego usuwania i instalowania. Idealnym rozwiązaniem mógłby być dodatkowy, zewnętrzny dysk. Jak się jednak okazuje ten w PS5 obsłuży tylko gry z... PlayStation 4.

Recenzenci, którzy mieli już okazję obcować z najnowszą konsolą Sony, donoszą, że PS5 nie pozwala na instalację gier przeznaczonych na nową generację, na zewnętrznym dysku. Możemy na nim umieścić jedynie dane pochodzące z gier, które ogrywamy w ramach wstecznej kompatybilności, czyli z PS4.

Możemy mieć jedynie nadzieję, że w przyszłości Sony zdecyduje się na zmiany w tej kwestii. Szczególnie, że w przypadku Xbox Series X i Series S nie ma najmniejszych problemów z instalacją gier na zewnętrznym dysku.

