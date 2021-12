PS5 oficjalnie w nowych kolorach! Sony prezentuje specjalne obudowy

Nie podoba wam się białe PS5? Już niebawem będziecie sami mogli zmienić kolor konsoli.

PlayStation 5 jest dostępnie jedynie w obudowie o kolorze białym. Nie wszystkim przypadło to do gustu, szczególnie, że z kultowymi konsolami znacznie mocniej kojarzył się kolor czarny. Już niebawem miliony graczy na całym świecie będzie mogło spełnić swoje marzenie i posiadać w domu czarne PS5. Sony właśnie zapowiedziało jeden z najbardziej oczekiwanych przez fanów marki PlayStation gadżet. Specjalne panele do PlayStation 5, które pozwolą wam w łatwy sposób zmienić wygląda konsoli.

PlayStation 5 Midnight Black (fot. Sony) PS5 Cosmic Red (fot. Sony)

Kolorowe panele pozwolą wam przekształcić swoje PlayStation 5. Sony zaprezentowało dzisiaj pięć pierwszych kolorów paneli, a są to:

Midnight Black

Cosmic Red

Nova Pink

Starlight Blue

Galactic Purple

PS5 w nowych kolorach (fot. Sony)

Teoretycznie, specjalne nakładki na konsole wejdą do sprzedaży już w styczniu 2022 roku (mowa tu o wariantach Midnight Black i Cosmic Red). Niestety, ale Polski nie ma na liście państw, do których oficjalne trafią kolorowe obudowy PS5 w tym terminie.

Zobacz również:

Nakładki na konsolę PS5 w kolorach Midnight Black i Cosmic Red będą dostępne od stycznia 2022 roku u sprzedawców detalicznych w następujących miejscach: USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Chiny, Tajwan, Hong Kong, Singapur, Malezja, Tajlandia, Indonezja, Wietnam, Korea i Filipiny. Nakładki na konsolę PS5 w kolorach Nova Pink, Galactic Purple i Starlight Blue również pojawią się w tych miejscach w pierwszej połowie 2022 roku. W ciągu roku planujemy wprowadzić osłony na konsolę PS5 na dodatkowe terytoria, o czym będziemy informować w miarę ich udostępniania - Sony.

Kolorowe panele do PS5 wyceniono na 54,99 Euro, co przy obecnym kursie walut przekłada się na około 255 złotych. Na oficjalną polską cenę gadżetu będziemy musieli jeszcze poczekać.

Zobacz również: PS5 – gdzie kupić konsolę? Kompletna lista sklepów z PlayStation 5