PS5 otrzyma ponad 40 gier ekskluzywnych w 2022 roku. Sprawdź listę tytułów

Najbliższe 12 miesięcy zapowiada się na wyjątkowo udane dla sympatyków Sony i konsol PS5. Na graczy czeka blisko 40 gier ekskluzywnych.

Sony ma za sobą kilka mniej udanych miesięcy. Po znakomitej pierwszej połowie roku producentowi "zabrakło pary" i pozwolił przejąć inicjatywę największemu konkurentowi - Microsoftowi. "Gigant z Redmond" tymczasem może cieszyć się z licznych znakomitych premier, w tym: Forza Horizon 5, Age of Empires 4 czy Halo Infinite. Rywale "podzielili się" zatem 2021 rokiem dość sprawiedliwe. Jak to będzie wyglądać w kolejnych 12 miesiącach? Coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie 2022 rok pozwoli nam wreszcie w pełni zakosztować nowej generacji.

Sony zapowiedziało już kilka znakomitych gier na wyłączność PlayStation 5. Potwierdzone daty premiery mają już: Horizon Forbidden West czy Gran Turismo 7. Wielkie szanse na debiut w 2022 roku ma również God of War: Ragnarok. To jednak zaledwie ułamek tego, co zaoferuje nam PS5 w przyszłym roku. Jeden z fanów konsoli - Zuby_Tech, postanowił zebrać wszystkie gry ekskluzywne dla PlayStation 5, które ukażą się w przyszłym roku. Lista ta obejmuje aż 38 tytułów, a warto podkreślić, że nie znajdują się na niej gry VR tworzone przez wewnętrzne zespoły producenta. Śmiało możemy zatem założyć, że właściciele PS5 otrzymają w przyszłym roku ponad 40 nowych gier na wyłączność ich platformy.

Lista gier na wyłączność PS5 w 2022 roku

Wanderer

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Sifu

Mecha Strategy RPG Relayer

Horizon Forbidden West

Babylon's Fall

Gran Turismo 7

Abonded

Hyperdimension Neptunia Sisters vs. Sisters

Moss Book II

Forspoken

Vampires the Masquerade Bloodhunt

Ghostwire Tokyo

GigaBash Kongkrete

Tchia

Among Us VR

Bugsnax The Isle of Bigsnax

Earth Defense Force 6

Do Not Open

Luto

Lucky's Tale

The Chewllers

Stray

Dying 1983

Goodbye Volcano High

Granblue Fantasy Relink

Lost Soul Aside

Asterigos

Nour Play With Your Food

Little Devil Inside

ANNO Mutationem

We are OFK

Final Fantasy XVI

Propagation Paradise Hotel

Zenith

God of War: Ragnarok

DNF Duel

The Legend of Heroes Kuro No Kiseki II Crimson Sin

Jak zatem doskonale widać niemal każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Oczywiście trzeba podkreślić, że na powyższej liście znajdują się zarówno gry tworzone bezpośrednio przez PlayStation Studios, jak również zewnętrznych deweloperów, którzy zdecydowali się wydać swoje gry wyłącznie na PlayStation 5.

