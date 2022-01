PS5 otrzymało funkcję, która ucieszy fanów. Dlaczego Sony się nie chwali?

Sony niespodziewanie wprowadziło rewelacyjną funkcję dla wszystkich posiadaczy PS5.

Sony stale dba o rozwój PlayStation 5. Tym razem Japoński producent udostępnił funkcję, o którą fani marki prosili od lat. O co dokładnie chodzi? Oczywiście o możliwość pobierania i przeglądania zrzutów ekranu i klipów bezpośrednio z aplikacji PlayStation. Choć u konkurencji podobne funkcje są już od dawna standardem, to fani japońskich konsol długo musieli czekać, aby łatwo i intuicyjnie przeglądać własne materiały z gier.

Do tej pory posiadacze PlayStation mogli przeglądać zrzuty ekranu i klipy jedynie za pośrednictwem konsol. Ewentualnie mogli oni zgrać swoje materiały na zewnętrzny dysk i przenieść je na PC bądź inne urządzenie. Co tu dużo mówić, nie jest to ani szybkie, ani intuicyjne. Gracze od lat domagali się, aby Sony wykorzystało potencjał jaki tkwi w aplikacji PlayStation i umożliwiło pobieranie klipów i zrzutów ekranu bezpośrednio z aplikacji. Do tej pory włodarze japońskiego producenta pozostawali jednak głusi na prośby fanów.

Zobacz również:

Sony have finally added the ability to view and download screenshots and clips directly through the PlayStation app! #PS5 pic.twitter.com/CwR79rsrYs — Okami Games (@Okami13_) January 25, 2022

Co ciekawe, Sony nie zdecydowało się na oficjalnie ogłoszenie długo wyczekiwanej funkcji. Ta trafiła do graczy bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi czy prezentacji. Zachowanie Sony może zaskakiwać, szczególnie, że ostatnio japoński producent nie miał się czym zbytnio chwalić. Cóż, graczom pozostaje cieszyć się, że wreszcie mogą z łatwością zapisywać i dzielić się swoimi dokonaniami z gier.

(fot. Okami Games / Twitter)

PlayStation App jest dostępne na urządzeniach mobilnych z systemami Android bądź iOS.

PlayStation App - Android

PlayStation App - iOS

Zobacz również: