PS5 otrzymało nową aktualizację systemową - 20.02-02.30

Ten tydzień przynosi nam kolejną aktualizację systemową PlayStation 5. Tym razem skupiona jest ona wokół kontrolera DualSense.

Jak możecie się domyślać w opisie aktualizacji próżno szukać jakichkolwiek konkretów. Sony po raz kolejny uraczyło nas enigmatycznym hasłem: "Ta aktualizacja oprogramowania systemowego poprawia wydajność systemu". Oznacza to, że nie wiemy, co tak naprawdę poprawia aktualizacja systemowa 20.02-02.30.

Jest jednak coś, co wyróżnia najnowszy patch na tle starszych - podczas procesu jego instalacji, zostaniecie poproszeni o podłączenie kontrolera DualSense do konsoli, aby go zaktualizować. Warto podkreślić, że mamy do czynienia z taką sytuacją po raz pierwszy w historii, krótkiego jeszcze, żywota PlayStation 5.

Oczywiście nie wiemy, jakie zmiany wprowadziła firma Sony w DualSense, ale kontrolery PlayStation rzadko otrzymują aktualizacje oprogramowania, więc może to być związane z łącznością lub żywotnością baterii. Jak dobrze wiemy, PS5 nie jest pozbawione błędów i wad.

Pamiętajcie, że jeśli chcecie kontynuować zabawę w sieci, to musicie pobrać aktualizację systemową 20.02-02.30 na PS5.

