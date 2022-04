PS5 ponownie ulepszone. Sony udostępnia nowy firmware

Sony nie ustaje w pracach nad ulepszeniem PlayStation 5. Japoński producent właśnie udostępnił nowy firmware, który skupia się na poprawieniu wydajności PS5.

Japoński producent przyzwyczaił nas już do tego, że regularnie wypuszcza aktualizacje systemu PlayStation 5. Choć część z nich zawiera nowe funkcje, rozwiązania i istotne zmiany dla posiadaczy najnowszej konsoli Sony, to większość z nich skupia się na usuwaniu błędów i ogólnej poprawie wydajności systemu. Tak jest właśnie tym razem. Firmware 22.01-05.02.00.03-00.00 choć zajmuje sporo miejsca, to nie przynosi ze sobą rewolucyjnych nowości.

Aktualizacja PS5 - firmware 22.01-05.02.00.03-00.00 już dostępny

Aktualizacja systemu PlayStation 5 oznaczona jako 22.01-05.02.00.03-00.00 jest już dostępna do pobrania. Jak wynika z krótkiego, oficjalnego opisu patcha - "ta aktualizacja oprogramowania systemu poprawia wydajność systemu". Biorąc pod uwagę, że jest to zatem standardowy zestaw usprawnień, to zaskakująca jest jego "waga". Firmware 22.01-05.02.00.03-00.00 zajmie na waszych dyskach aż 1,057 GB.

Na większe zmiany przyjdzie nam zapewne jeszcze trochę poczekać. Warto przypomnieć, że niedawno Sony potwierdziło, że jeszcze w tym roku na PS5 pojawi się funkcja VRR (Variable Refresh Rate), o którą nabywcy konsoli proszą od dnia jej premiery.

