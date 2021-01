PS5 - poznaliśmy daty premier nadchodzących gier na konsolę Sony

Sony właśnie ujawniło nam daty premiery kilku wyczekiwanych produkcji na PlayStation 5. Niestety brakuje wśród nich choćby God of War: Ragnarok.

Podczas trwających właśnie targów CES 2021, prezes Sony Interactive Entertainment - Jim Ryan, postanowił podzielić się z nami kilkoma informacjami na temat konsoli PlayStation 5. Lider gamingowego oddziału Sony podkreślił na wstępie swojego wystąpienia, że premiera PS5 była największym sukcesem w historii marki, co więcej jest to też najlepszy debiut w historii konsol.

Następnie, Jim Ryan przeszedł do znacznie ciekawszych wiadomości i ujawnił nam daty premier gier, które w najbliższym czasie trafią na PS5. Niestety, wśród zapowiedzianych produkcji zabrakło miejsca dla God of War: Ragnarok oraz Gran Turismo 7. Wielce prawdopodobne jednak, że ich ujawnienie odbędzie się w innym czasie.

Nawet bez "Boga Wojny" i kultowych wyścigów lista gier zmierzających na PS5 prezentuje się imponująco.

Hitman 3 – 20 stycznia, 2021

– 20 stycznia, 2021 Returnal – 19 marca 2021

Kena: Bridge Of Spirits – marzec 2021

– marzec 2021 Solar Ash – czerwiec 2021

– czerwiec 2021 Little Devil Inside – lipiec 2021

– lipiec 2021 Stray – październik 2021

– październik 2021 Ghostwire Tokyo – październik 2021

– październik 2021 Ratchet & Clank Rift Apart – 2021

– 2021 Horizon Forbidden West – 2021

Project Athia – styczeń 2022

– styczeń 2022 Pragmata – 2023

Choć nie otrzymaliśmy jeszcze dokładnych dat debiutu wszystkich powyższych gier, to z całą pewnością cieszy, że pomimo zawirowań związanych z pandemią koronawirusa, Ratchet & Clank Rift Apart i Horizon Forbidden West trafią do nas już w najbliższych miesiącach.

