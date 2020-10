PS5 - poznaliśmy rzeczywistą pojemność dysku SSD, nie jest dobrze

PS5 trafiło już w ręce pierwszym ekspertów i fanów nowych technologii. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, ile przestrzeni na dane zaoferuje nam dysk SSD z konsoli nowej generacji.

Wiemy już, że korzystający z autorskiej technologii Sony - dysk SSD w PS5, może pochwalić się pojemnością na poziomie 825 GB, co jest wartością zauważalnie niższą od konkurencji (Xbox Series X ma 1 TB). Do tej pory mogliśmy jedynie przypuszczać, ile rzeczywiście otrzymamy przestrzeni na nasze dane. Na szczęście, pierwsi użytkownicy mogą się już cieszyć dostępem do PS5 i publikują materiały związane z nowym sprzętem.

Na forum ResetEra pojawił się wpis jednego z użytkowników, który opatrzony został dodatkowo zdjęciem pochodzącym z PS5. Jak się okazuje, przyszli posiadacze konsoli Japończyków otrzymają do swojej dyspozycji jedynie 664 GB przestrzeni na dane. Jak łatwo policzyć, konsola zarezerwowała dla systemu i innych niezbędnych danych aż 161 GB danych.

Co to dokładnie oznacza dla nas - graczy? Otóż nie będziemy mogli posiadać na dysku zbyt wielu gier jednocześnie. Przypomnijmy, że już wcześniej ujawniono rozmiary niektórych tytułów startowych na PS5. Spider-Man Miles Morales zajmie na dysku 50 GB, jeśli jednak zdecydujecie się na wersję Ultimate (z remasterem poprzedniej części), to już musicie liczyć się ze stratą 105 GB. Demon's Souls "waży" natomiast około 66 GB.

Sytuacja ta z pewnością znacznie gorzej będzie wyglądać w przypadku dużych, sieciowych gier jak choćby: Destiny 2 czy Call of Duty Warzone, które nie dość, że potrafią zajmować ogromną przestrzeń, to jeszcze są stale rozbudowywane o nową zawartość. Jedynym rozwiązaniem może być nabycie dodatkowego dysku zewnętrznego do konsoli nowej generacji od Sony.

