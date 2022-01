PS5 sprzedaje się gorzej niż PS4. Xbox z kolejnym rekordem

Konsole Xbox Series X/S zanotowały znakomitą końcówkę roku i odrobiły straty do PS5. Tymczasem najnowsza konsola Sony sprzedaję się gorzej niż wysłużone PS4.

Sony niejednokrotnie chwaliło się wynikami sprzedaży PlayStation 5. Podkreślając przy tym, że jest to najszybciej sprzedająca się konsola w historii firmy. Jak się okazuje, nie jest do końca prawdą. Według ostatnich oficjalnych informacji od Sony (z października 2021 roku) PS5 sprzedało się w liczbie 13,4 miliona sztuk. Co ciekawe, w analogicznym okresie od premiery, PS4 trafiło do 13,9 miliona graczy. Oznacza to, że początkowo znakomita sprzedaż najnowszej konsoli Sony mocno wyhamowała. O problemach ze sprzedażą PlayStation 5 może świadczyć również decyzja Sony o obniżeniu swoich prognoz na bieżący rok fiskalny (który kończy się w marcu 2022). Planowana liczba wysłanych do sklepów PS5 została zredukowana z 22 do 15 milionów sztuk.

PlayStation 5 (fot. Sony) PlayStation 4 (fot. Sony)

To jednak nie koniec ciekawych wieści z obozu Sony. Jak donosi redakcja serwisu Bloomberg, japoński producent chce ratować sytuację produkując więcej PlayStation 4. Sony planuje wyprodukować do końca roku przynajmniej 1 milion egzemplarzy PS4, co ma pomóc firmie wyrównać niedobory i gorszą sprzedaż PS5. Wbrew pozorom decyzja ta nie jest pozbawiona sensu. Już wcześniej potwierdzono bowiem, że największe produkcje na wyłączność konsol Sony, jak: Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 czy God of War: Ragnarok trafią w dniu premiery zarówno na PS4, jak i PlayStation 5. Popyt na starszą konsole może być zatem wciąż spory.

Xbox Series X (fot. Microsoft)

Microsoft był do tej pory znacznie bardziej wstrzemięźliwy i niechętnie dzielił się konkretnymi liczbami dotyczącymi sprzedaży Xbox Series X/S. Phil Spencer - CEO marki Xbox, zdradził jednak ostatnio, że najnowsze konsole Microsoftu sprzedają się znacznie lepiej niż poprzednicy. O jakich ilościach mówimy jednak dokładnie? Daniel Ahmad - starszy analityk z Niko Partners, dokonał ciekawej analizy, z której wynika, że amerykański producent sprzedał obecnie ponad 12 milionów konsol Xbox Series X/S.

Według naszych szacunków oznacza to, że Xbox Series X|S został wysłany (do sklepów - przyp. red.) w ponad 12 milionach egzemplarzy. Strategia podwójnego SKU opłaciła się Microsoftowi w obliczu problemów z łańcuchem dostaw / niedoboru półprzewodników. Zwiększona produkcja Series S pozwoliła na umieszczenie większej liczby Xboksów na półkach, niż gdyby (Microsoft - przyp. red) posiadał wyłącznie Series X - Daniel Ahmad.

Dochodzimy tu do ciekawej sytuacji, która nie miała miejsca od wielu lat. Microsoft bowiem niemal zrównał się z konkurencją pod względem sprzedany egzemplarzy konsol w danej generacji. Ostatni raz mogliśmy obserwować podobnie zaciętą rywalizację w czasach, gdy na rynku dominowały PlayStation 3 i Xbox 360. Co to oznacza dla nas - graczy? Z pewnością większe zaangażowanie producentów w dostarczenie jak najlepszych gier, rozwiązań i urządzeń, które pozwolą przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Sony ponoć już pracuje na PS5 Pro - znacznie ulepszoną wersją podstawowego modelu, która miałby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy.

