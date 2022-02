PS5 sprzedaje się znakomicie, ale Sony ma coraz więcej problemów

Sony pochwaliło się najnowszymi wynikami sprzedaży PlayStation 5. Choć jest dobrze, to japoński producent ma coraz więcej problemów.

Sony podzieliło się z nami wynikami działu PlayStation za ostatni kwartał. Jak się okazuje, choć japoński producent ma powody do zadowolenia, to nie wszystko idzie zgodnie z planem korporacji. Już wcześniej wiedzieliśmy, że Sony postanowiło obniżyć prognozy przychodów z gier, konsol i usług sieciowych na cały rok. Jak się właśnie przekonaliśmy, była to słuszna decyzja.

PlayStation 5 w ostatnim kwartale trafiło do 3,9 mln nowych użytkowników. Oznacza to, że konsol, w sumie, sprzedała się już w liczbie 17,3 mln egzemplarzy. Choć wynik ten może imponować, to okazuje się, że w identycznym czasie od premiery PS4 trafiło do 20,2 milionów graczy. Zatem po znakomitym starcie, sprzedaż PlayStation 5 wyraźnie zwolniła. Co ciekawe, wysłużone już PlayStation 4, w ostatnim kwartale trafiło do 200 tysięcy nowych użytkowników i w sumie konsola Sony z minionej generacji może pochwalić się znakomitym wynikiem 116,8 mln sprzedanych egzemplarzy.

Analityk branżowy Daniel Ahmad podkreśla, że PS5 nie miało szans wyprzedzić PS4 w danym okresie, dlaczego? Choć popyt na PlayStation 5 wciąż jest ogromny, to problemy z półprzewodnikami sprawiają, że Sony nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniom rynku.

PS5 sprzedało się w liczbie 17,3 mln egzemplarzy w pierwszych pięciu kwartałach od premiery, natomiast w ostatnich miesiącach gracze kupili 3,9 mln konsol. Przedstawiony wynik warto porównać z PS4, które ze względu na lepszą dostępność osiągnęło 20,2 mln sprzedanych zestawów, a w drugim okresie świątecznym klienci sięgnęli po aż 6,4 mln sztuk - Daniel Ahmad.

Sony nie może mówić również o oszałamiającym sukcesie PS Plus. W 2021 roku liczba abonentów zwiększyła się zaledwie o 0,6 mln do łącznej liczby 48 milionów. Japoński producent zanotował również znacznie gorszą sprzedaż gier na swoich konsolach. W sumie, sprzedaż produkcji na PlayStation 5 i PlayStation 4 w trzecim kwartale roku fiskalnego 2021 wyniosła 92,7 miliona sztuk, co jest wynikiem gorszym o 11,5 mln w porównaniu do 104,2 mln sprzedanych tytułów w analogicznym okresie poprzedniego roku finansowego.

Co dalej? Cóż, Sony, podobnie jak wielu innych producentów, liczy na to, że w nadchodzących miesiącach uda się nadrobić nieco straty. Warto przypomnieć, że CEO AMD Lisa Su, zdradziła niedawno, że jej zdaniem lata 2022 - 2023 będą cechować się szczytowym wzrostem sprzedaży konsol nowej generacji.

