PS5 - tak prezentują się kontrolery nowej generacji do PlayStation VR 2

Sony ujawniło dzisiaj, jak będą prezentować się kontrolery nowej generacji do gogli wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR 2.

Pod koniec lutego bieżącego roku Sony ujawniło, że pracuje nad goglami VR nowej generacji. Sprzęt ma być dedykowany PS5 i zaoferować nam zupełnie nowe doznania w sferze wirtualnej rzeczywistości. Wówczas producent ujawnił jedynie, że nowe urządzenie zaoferuje nam ekrany o większej rozdzielczości, jak również bardziej ergonomiczną konstrukcję. Sony pochwaliło się również, że otrzymamy zupełnie nowe kontrolery, ale nic więcej na ich temat nie ujawniono, aż do dzisiaj.

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawił się obszerny wpis dedykowany właśnie nowym kontrolerom, które towarzyszyć nam będą podczas zabawy z nowym zestawem VR. Autorem wpisu jest Hideaki Nishino (starszy wiceprezes ds. planowania i zarządzania platformą), który przedstawia nam szczegółowe informacje dotyczące nowego urządzenia.

Kontroler do PSVR 2 to absolutna rewolucja i w niczym nie przypomina sprzętu, z którego obecnie korzystają posiadacze gogli PlayStation VR. Tym razem producent zdecydował się na design inspirowany kulą (nazywany również "orb"). Sprawi on, że gracze będą mogli w korzystać z niego w jak najbardziej naturalny sposób. Zdaniem Sony jest to kluczowe, aby zachować wysoką immersję. Nowy kontroler ma być również niezwykle wygodny i przyjemny w użytkowaniu, bez względu na to jak duże są nasze dłonie.

Zaprojektowaliśmy też nowy kontroler z myślą o doskonałej ergonomii, aby był dobrze wyważony i wygodny do trzymania w każdej z rąk. Wykorzystaliśmy wnioski wyciągnięte z testów przeprowadzonych na użytkownikach o różnych rozmiarach dłoni, a także dziesiątki lat doświadczeń z kontrolerami ze wszystkich platform PlayStation. - Sony

To jednak nie wszystko. Kontroler do PSVR 2 wykorzysta wszystkie nowinki techniczne, które pojawiły się w padzie do PS5 - DualSense. Oznacza to, że możemy liczyć m.in. na technologię haptyczną oraz adaptacyjne spusty. Pan Hideaki Nishino wyróżnia pięć kluczowych elementów kontrolera do PlayStation VR 2, a są to:

Adaptacyjne spusty (triggery) : Każdy kontroler VR (lewy i prawy) zawiera adaptacyjny przycisk, który po naciśnięciu dodaje wyczuwalnego napięcia, podobnie jak w kontrolerze DualSense. Gdy wykorzystasz tę mechanikę w VR, doznania będą jeszcze silniejsze.

: Każdy kontroler VR (lewy i prawy) zawiera adaptacyjny przycisk, który po naciśnięciu dodaje wyczuwalnego napięcia, podobnie jak w kontrolerze DualSense. Gdy wykorzystasz tę mechanikę w VR, doznania będą jeszcze silniejsze. Haptyczne wibracje : Nowy kontroler będzie posiadał haptyczne wibracje zoptymalizowane dla jego obudowy, dzięki czemu każde odczucie w świecie gry będzie bardziej uderzające, zróżnicowane i dopracowane. Kiedy przemierzasz skalistą pustynię lub wymieniasz ciosy w walce wręcz, poczujesz różnicę, potęgując niezwykłe wrażenia wizualne i dźwiękowe, które są tak istotne dla VR.

: Nowy kontroler będzie posiadał haptyczne wibracje zoptymalizowane dla jego obudowy, dzięki czemu każde odczucie w świecie gry będzie bardziej uderzające, zróżnicowane i dopracowane. Kiedy przemierzasz skalistą pustynię lub wymieniasz ciosy w walce wręcz, poczujesz różnicę, potęgując niezwykłe wrażenia wizualne i dźwiękowe, które są tak istotne dla VR. Wykrywanie dotyku palców : Kontroler potrafi wykryć palce gracza bez żadnego naciskania w miejscach, w których umieszcza on kciuk, palec wskazujący lub środkowy. Dzięki temu użytkownik może wykonywać bardziej naturalne gesty rękami podczas gry.

: Kontroler potrafi wykryć palce gracza bez żadnego naciskania w miejscach, w których umieszcza on kciuk, palec wskazujący lub środkowy. Dzięki temu użytkownik może wykonywać bardziej naturalne gesty rękami podczas gry. Śledzenie : Kontroler VR jest "śledzony" przez nowy zestaw słuchawkowy VR dzięki pierścieniowi śledzącemu, który został umiejscowiony w dolnej części kontrolera.

: Kontroler VR jest "śledzony" przez nowy zestaw słuchawkowy VR dzięki pierścieniowi śledzącemu, który został umiejscowiony w dolnej części kontrolera. Przyciski akcji / analogi: Lewy kontroler zawiera jeden analog, przyciski trójkąta i kwadratu, przycisk "grip" (L1), przycisk spustu (L2) i przycisk Create. Prawy kontroler zawiera jeden analog, przyciski krzyżyka i kółka, przycisk "grip" (R1), przycisk spustowy (R2) i przycisk Options. Przycisk "grip" może być na przykład używany do podnoszenia przedmiotów w grze.

Premiera PlayStation VR 2 odbędzie się najwcześniej w 2022 roku.

