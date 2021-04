PS5 trafi dziś do polskich sklepów. Znamy godzinę rozpoczęcia sprzedaży

Konsola PlayStation 5 ponownie zawita do polskich sklepów. Tym razem jednak wiemy o tym z małym wyprzedzeniem, co może ułatwić wam zakup konsoli.

W kwestii najnowszej konsoli japońskiego producenta nic się nie zmienia - wciąż jest ona niezwykle trudno dostępna. Choć PS5 coraz częściej pojawia się w polskich sklepach, to z reguły bez żadnej zapowiedzi i możliwości przygotowania się do kupna. Tym razem jest jednak zupełnie inaczej.

Już dziś o godzinie 12:00, w oficjalnym sklepie serwisu Allegro, pojawią się dwa atrakcyjne zestawy, w których znajdziecie konsolę PlayStation 5 (z napędem Blu-ray) wraz z grami.

Zestaw pierwszy zawiera konsolę PS5, kod na trzy miesiące w PS Plus oraz trzy gry: Demon’s Souls Remake, Marvel's Spider-Man: Miles Morales oraz The Last of Us II. Całość wyceniono na 3199 złotych.

Nieco mniej zapłacimy za zestaw drugi, w którego skład (oprócz konsoli z napędem) wejdzie również kod na trzy miesiące w PS Plus oraz gry Cyberpunk 2077 i Call of Duty: Black Ops Cold War. Za ten pakiet przyjdzie wam zapłacić 2889 złotych.

Konsola PS5 dostępna w sklepie Allegro, zestawy:

Zobacz również: Gry na PS5 - wszystkie premiery 2021 roku