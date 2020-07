PS5 tylko na pięć lat? Nowa konsola Sony może być z nami znacznie krócej niż starsze generacje

Według najnowszych informacji, dziewiąta generacja konsol w wykonaniu Sony trwać będzie jedynie 5 lat.

PlayStation 5

Sony przyzwyczaiło nas już do tego, że ich sprzęt w każdej generacji utrzymuje się na rynku 6, bądź 7 lat. Pierwsze PlayStation zadebiutowało w 1994 roku i zostało zastąpione przez PlayStation 2 w 2000 roku. Następnie mieliśmy PS3 w 2006 i PS4 w 2013. Wiemy już, że najnowsza generacja konsol japońskiego producenta wystartuje pod koniec bieżącego roku. Najnowsze informacje wskazują jednak, że będzie ona znacząco krótsza od swoich poprzedników.

W rozmowie z dziennikarzami serwisu DigiTimes, tajwański dostawca podzespołów do PlayStation 5 zdradził, że Sony zamierza sprzedać co najmniej 120 milionów egzemplarzy nowej konsoli w przeciągu pięciu lat, po czym wprowadzi na rynek jej następcę. Oznacza to, że japoński producent chce wyraźnie skrócić czas trwania dziewiątej generacji.

Skąd taka decyzja? Odpowiedź wydaje się prosta - Sony będzie mogło w łatwiejszy sposób zarabiać na samym sprzęcie. Dodatkowo, skrócenie generacji do 5 lat wydaje się być lepszym pomysłem niż wprowadzanie konsol z tzw. "pół-generacji", jak PS4 Pro czy Xbox One X.

Co wy o tym sądzicie? Skrócenie czasu trwania generacji to dobry pomysł?

Zobacz również: PS Plus sierpień 2020 - poznaliśmy darmowe gry od Sony