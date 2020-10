PS5 vs Xbox Series X, który dysk SSD lepszy? Sprawdzamy

Jednym z najgłośniej reklamowanych elementów konsol nowej generacji są dyski SSD, które mają nam zapewnić niezwykłe doznania z rozgrywki. Która konsola zapewni nam lepszy dysk SSD? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X nie kryją już przed nami żadnych tajemnic. Pora zatem, aby porównać ze sobą konsole dziewiątej generacji. Wiemy już, że konstrukcja Microsoftu zapewni nam nieco lepszy procesor (3,8 Ghz vs 3,5 Ghz - obydwa na bazie zmodyfikowanej architektury Zen 2) oraz znacznie wydajniejszy układ graficzny. Xbox Series X wyposażono bowiem w GPU o mocy 12 TFLOPS z 52 CUs (1,825 GHz) na bazie zmodyfikowanej mikroarchitektury RDNA 2. Tymczasem PS5 otrzyma "grafikę" o mocy 10,28 TFLOPS z 36 CUs (2,23 GHz, zmienna częstotliwość, zmodyfikowana architektura RDNA 2).

Zarówno jeden, jak i drugi producent podkreśla jednak, że największą różnicę w rozgrywce użytkownicy dostrzegą dzięki dyskom SSD. Jeśli tak, to która konsola prezentuje się na tym polu lepiej?

PS5 vs Xbox Series X, który dysk SSD lepszy? Pojemność

Na początek, trochę "suchych" faktów. PlayStation 5 wyposażono w autorski dysk SSD o nietypowej pojemności 825 GB. Z opublikowanych do tej pory, nieoficjalnych materiałów wynika, że system PS5 zarezerwuje dla siebie około 161 GB. Oznacz to, iż do dyspozycji użytkownika oddane zostanie zaledwie 664 GB przestrzeni na dane. Niewiele, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiary współczesnych gier, a te na nadchodzącej generacji mogą się jeszcze zwiększyć.

Xbox Series X

W drugim narożniku mamy dysk SSD w Xbox Series X. Microsoft zdecydował się na bardziej standardową rozmiarówkę i przyszli posiadacze konsoli otrzymają do swojej dyspozycji 1TB przestrzeni na dane. Nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat tego, ile zajmie system w nowym urządzeniu amerykańskiego producenta. Jeśli jednak założymy, że zabierze on tyle samo co w PS5 (161 GB), to i tak pozostanie nam około 840 GB, czyli więcej niż domyślnie wynosi pojemność dysku w PS5.

Jak zatem doskonale widać - pierwsza runda dla Xbox Series X.

PS5 vs Xbox Series X, który dysk SSD lepszy? Szybkość

Znacie to powiedzenie - "mały, ale wariat"? Idealnie pasuje one do opisu możliwości dysku SSD w PlayStation 5. Japoński producent zdecydował się na autorski, w pełni zintegrowany z pozostałymi komponentami konsoli dysk, dzięki czemu może uzyskać wartości nieosiągalne dla konkurencji. W tym przypadku również niech przemówią cyfry.

PlayStation 5

Przepustowość I/O (wejście/wyjście) dysku SSD w PS5 wynosi 5.5 GB/s (surowa) lub 8-9 GB/s (skompresowana). Dla porównania, wartości te w Xbox Series X wynoszą kolejno: 2.4 GB/s (surowa) oraz 4.8 GB/s (skompresowana). Jak łatwo zauważyć, dysk SSD od Sony jest praktycznie dwukrotnie szybszy od swojego konkurenta.

O ile pojemność jest znacząca, to szybkość z jaką pracuje dysk SSD będzie wręcz kluczowa dla produkcji nowatorskich i niepowtarzalnych dzieł. Jak SSD może wpływać na rozgrywkę, idealnie pokazuje zwiastun z gry Ratchet & Clank: Rift Apart. Punkt dla Sony.

SSD w PS5 vs SSD w Xbox Series X - kto wygrał?

Choć w naszej, mocno uproszczonej punktacji jest jeden do jednego, to chyba możemy się zgodzić, że ostateczne zwycięstwo należy się PlayStation 5. Dysk SSD, który znajduje się w konsoli japońskiego producenta, naprawdę może być "game changer". Pod względem szybkości nie ma sobie równych, a to jest w tym przypadku najważniejsze.

