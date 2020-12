PS5 w Polsce już niedługo kupimy bezpośrednio od Sony

Sony ma kolejny pomysł na rozwiązanie problemów z dostępnością konsoli PS5. Już niebawem, również w Polsce, będziemy mogli zamówić konsolę bezpośrednio od Sony.

Problem z dostępnością PlayStation 5 to prawdziwa plaga. Sony na każdym kroku podkreśla, że robi co tylko może, aby sprzęt trafił do wszystkich chętnych. Problem w tym, że regularnie przybywa PS5 na aukcjach, za często astronomiczne kwoty, a o każdą sztukę w sklepie gracze wciąż muszą walczyć.

Sony najwyraźniej ma kolejny pomysł jak sobie z tym poradzić. Wiele wskazuje na to, że już niebawem będziemy mogli kupować konsole PlayStation 5 bezpośrednio u japońskiego producenta. Wbrew pozorom, taka funkcja wciąż jest niedostępna w całej Europie. Mowa tu o oczywiście o PlayStation Direct, w USA jest to jeden z największych sklepów zaopatrujący klientów nie tylko w konsole Sony, ale również akcesoria, dodatki czy gadżety związane z najpopularniejszymi markami producenta.

Podobna placówka już niedługo ma pojawić się w Europie. W sieci pojawiła się nowa oferta pracy, z której wynika, że ​​Sony szuka dyrektora sklepu PlayStation Direct Europe. W ogłoszeniu możemy przeczytać m.in., że "Sony chce wykorzystać zebrane doświadczenie w USA do stworzenia odnoszącego sukcesy oddziału PlayStation Direct w Europie".

Kiedy oficjalnie nowy sklep Sony otworzy się dla klientów z Europy? Tego niestety dokładnie nie wiemy. Biorąc jednak pod uwagę zaangażowanie Sony w sprzedaż i rozwój PS5. Możemy założyć, że już w pierwszym półroczu dane nam będzie zamówić konsole PlayStation 5 bezpośrednio od japońskiego producenta.

Zobacz również: Premiera PS5 w Polsce - sprawdź, gdzie jeszcze można kupić konsole