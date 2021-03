PS5 w dwóch dużych zestawach znów dostępne w Polskich sklepach

Konsola PlayStation 5 ponownie pojawiła się w polskich sklepach i to dwóch atrakcyjnych zestawach.

Wciąż "polujecie" na wymarzoną konsolę dziewiątej generacji? Jeśli tak, to macie właśnie idealną okazję, aby wreszcie dopiąć swego. PlayStation 5 pojawiło się w dwóch polskich sklepach - NeoNet i Media Markt.

W NeoNet możecie dostać zestaw, w którego skład wchodzi: konsola PS5 oraz trzy gry: The Last of Us Part II, Demon's Soul Remake oraz Marvel's Spider-Man Miles Morales. Za całość musicie zapłacić 3099 złotych.

Media Markt natomiast przygotowało zestaw, który oprócz konsoli zawiera aż pięć gier, a są to: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, FIFA 21 Edycja Standardowa ze steelbookiem, The Last Of Us Part II, Star Wars: Squadrons oraz Let’s Sing 2021 (z mikrofonem). Za ten zestaw przyjdzie wam zapłacić 3129 zł.

PS5 w polskich sklepach:

Zobacz również: PS Plus 25% taniej. Sony kusi graczy kolejną promocją abonamentu