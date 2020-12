PS5 - w jakim kraju kupimy najtaniej? [Aktualizacja 15.12.2020]

PlayStation 5 kosztuje w Polsce 2 299 PLN (wersja podstawowa) lub 1 849 PLN (wersja digital). Postanowiliśmy sprawdzić jak Polskie ceny prezentują się na tle innych krajów. Uwaga - w kraju nad Wisłą jest stosunkowo drogo!

Konsola i pad do PlayStation 5

Dostępność konsoli PS5 po premierze była niewielka, co poskutkowało gwałtownym wzrostem cen. Prześledziliśmy internet i sprawdziliśmy ceny detaliczne najnowszego produktu Sony, w różnych krajach. Może warto sięgnąć po konstrukcję z obcej dystrybucji?

Japonia vs USA

Tym razem, na szczęście konflikt odbył się jedynie na płaszczyźnie konkurencyjności cen. Kraj kwitnącej wiśni dysponuje PS5 tańszym o około 17 USD względem stawki ze Stanów Zjednoczonych.

Cena - Japonia: 39761,55 JPY (1398 PLN)

Cena - USA: 399,99 USD (1460 PLN)

Przeciętny Amerykanin musiałby przeznaczyć na zakup konsoli PlayStation 5 - 11,3% swojego miesięcznego wynagrodzenia, natomiast statystyczny Japończyk 14,2% regularnej pensji.

Ameryka Północna

USA jest bite na głowę również przez Kanadę, której obywatele zachowują (w porównaniu do Amerykanów) o 14 USD więcej w kieszeni.

Cena - Kanada: 491,96 CAD (1409 PLN)

Pad do konsoli poprzedniej generacji - PS4

Sąsiedzi Polski

W Niemczech za zwykłą wersję PlayStation 5 zapłacimy w przeliczeniu około 630 USD. Co ciekawe, koszt konsoli Digital wynosi 506 USD, a więc wciąż o ponad 100 USD więcej niż w USA zapłaciliśmy za wersję normalną. W Czechach za najnowszy produkt Sony zapłacimy średnio 575 USD. Najtaniej konsolę PS5 dostaniemy na Ukrainie. Tutaj cena mieści się w granicach 400 USD.

Cena - Niemcy: 503,41 EUR (2 230 PLN) - wersja standardowa; 416,95 EUR (1 847 zł) - wersja Digital

Cena - Czechy: 12468,16 CZK (~2 100 PLN)

Cena - Ukraina: 11164,27 UAH (1 460 PLN)

Dla porównania, cena zwykłej wersji PS5 w Polsce wynosi 2 299 PLN. Zakup Digital to koszt rzędu 1849 PLN. Oczywiście należy doliczyć koszt wysyłki, jednak niektóre sklepy po przekroczeniu pewnej kwoty zamówienia oferują darmową dostawę.

Gdzie najtaniej zamówić PlayStation 5 w PL?

Aktualizacja 15.12.2020

Sprawdziliśmy dla was kilka kolejnych interesujących krajów. Poniżej efekty naszej pracy.

Cena - Korea Płd: 628,000 KRW (1 971 PLN) - wygląda na to, że w tym państwie konsola sprzedaje się za nieco tańszą cenę niż w Europie. Wciąż jednak daleko Korei Południowej do stawki podobnej jak w państwach Ameryki Północnej.

Cena - Francja: 499,99 EUR (2 210 PLN) - cena praktycznie identyczna jak w Niemczech, co nie powinno dziwić.

Cena - Australia: 749,95 AUD (~2 065 PLN) - stawka przeliczona z dolarów australijskich. Jak widać, dość zbliżona do europejskiej wyceny PS5.

Kurs walutowy z dnia 15.12.2020r

Wnioski z tego zestawienia wydają się być oczywiste. Producenci postawili sobie za cel dostosować stawki do konkretnych regionów świata. Przeliczone zostały również koszty transportu do poszczególnych miejsc świata. Ceny PS5 prawdopodobnie będą się utrzymywały na wysokim poziomie, aż do 2021 roku - o czym piszemy w innym materiale.