PS5 w wersji Cyberpunk 2077 i Horizon Forbidden West wygląda znakomicie

Zobaczcie jak efektownie mogą prezentować się warianty PlayStation 5 inspirowane grami Cyberpunk 2077 i Horizon Forbidden West.

Wiemy już jak będzie wyglądać PlayStation 5. Jednym design nowej konsoli Sony się podoba, inni go krytykują. Japoński producent jest świadom tego, iż nietypowy wygląd urządzenia wzbudza ogromne emocje. Potwierdzono już, że biało-czarny wariant nie będzie jedynym, a co więcej, wyjątkowa konstrukcja ma pozwolić na niespotykane dotąd modyfikacje konsoli.

Jak one mogą się prezentować pokazał nam już m.in. BossLogic, który kilka tygodni temu przygotował rendery trzech edycji konsoli PS5 inspirowanej grą Spider-Man: Miles Morales.

Tym razem, artysta o pseudonimie Xbox Pope, zaprezentował jak mogłaby wyglądać limitowana wersja PS5 inspirowana grami Cyberpunk 2077 i Horizon Forbidden West.

PlayStation 5 Cyberpunk 2077

PlayStation 5 Horizon Forbidden West

Co tu dużo pisać, obydwa modele prezentują się znakomicie i z pewnością każdy kolekcjoner chciałby mieć taki sprzęt u siebie. Możemy mieć tylko nadzieje, że Sony wraz z partnerami przygotuje nam co najmniej tak samo udane warianty PlayStation 5. O tym, że japoński producent potrafi przygotować ciekawe edycje limitowane swoich urządzeń nie trzeba nikogo przekonywać. PlayStation 4 doczekało się przecież atrakcyjnych wydań inspirowanych God of War czy ostatnio The Last of Us Part 2.

