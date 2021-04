PS5 w zestawach z grami ponownie dostępne w sklepach

Konsola PlayStation 5 ponownie pojawiła się w polskich sklepach, ale pamiętajcie - musicie się śpieszyć.

Najnowsza konsola Sony raczej nieprędko trafi na stałe na sklepowe półki. Póki co pozostaje nam wyszukiwanie okazji. Na szczęście polskie sklepy dość regularnie udostępniają konsolę w sprzedaży, najczęściej w rozbudowanych zestawach. Nie inaczej jest tym razem.

Sieć sklepów NeoNet przygotowała aż trzy zestawy z konsolą PlayStation 5, ich ceny wahają się od 2799 do 2979 złotych.

W skład pierwszego zestawu wchodzi konsola PlayStation 5, abonament PlayStation Plus na rok oraz gra FIFA 21, jego cenę ustalono na poziomie 2799 zł.

Kolejna oferta zawiera PlayStation 5 wraz grami Cyberpunk 2077 i The Last of Us Part II, całość wyceniono na 2899 złotych.

Ostatni, największy zestaw oferuje nam PS5 oraz dwie gry dedykowane konsoli nowej generacji - Marvel's Spider-Man Miles Morales oraz Demon's Souls Remake w cenie 2979 zł.

PlayStation 5 dostępne w polskich sklepach:

