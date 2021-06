PS5 w zestawie z Ratchet & Clank już w polskich sklepach. Gdzie najtaniej?

PlayStation 5 coraz łatwiej dostać w polskich sklepach. Co więcej, teraz możecie nabyć konsolę w atrakcyjnych zestawach z grą Ratchet & Clank: Rift Apart. Sprawdźcie, gdzie dostaniecie sprzęt Sony najtaniej.

Od premiery nowej generacji konsol od Sony minęło już ponad pół roku, w tym czasie otrzymaliśmy już kilka ciekawych gier na wyłączność, w tym m.in. Demon's Souls Remake, Returnal czy niedawno Ratchet & Clank: Rift Apart. Japoński producent postanowił wykorzystać popularność swojej najnowszej produkcji i przygotował pierwszy w historii PS5 zestaw bundle. Co więcej, trafił on już do polskich sklepów. Poniżej znajdziecie najlepsze oferty na zestawy PlayStation 5 z Ratchet & Clank: Rift Apart.

PS5 w zestawie z Ratchet & Clank: Rift Apart - najlepsze oferty w polskich sklepach:

