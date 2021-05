PS5 w zestawie z grami dostępne za 3149 złotych

Konsola PlayStation 5 jest ponownie dostępna w polskich sklepach. Tym razem czeka na was atrakcyjny zestaw z grami i dodatkowymi akcesoriami.

Dopiero co was informowaliśmy o dużej dostawie konsol PS5 do brytyjskich sklepów, a już możemy zauważyć również większych "ruch" w polskich placówkach.

PlayStation 5 było dzisiaj już dostępne w sieci sklepów NeoNet, a teraz możecie nabyć ciekawy zestaw w Media Expert.

Popularny sklep z elektroniką przygotował dla nas konsolę PS5 wraz dodatkowym padem DualSense oraz grami: Demon’s Souls Remake i MediEvil. Całość wyceniono na 3149 złotych. Jeśli chcecie się stać posiadaczem sprzętu nowej generacji od Sony, to radzimy wam się śpieszyć. Tego typu zestawy z reguły nie zalegają zbyt długo w sklepach.

PS5 w zestawie z grami w Media Expert

Więcej informacji na temat PlayStation 5 znajdziecie tutaj. Z pewnością zainteresują was również najlepszy gry na PS5 oraz najlepsze gry dla dzieci na konsoli Sony.

