PS5 w zestawie z grami ponownie dostępne w polskich sklepach

W ostatnich dniach PlayStation 5 coraz częściej pojawia się w polskich sklepach. Tym razem bogaty zestaw z grami zawitał do NeoNet.

Sieć sklepów NeoNet przybrała nieco odmienną od konkurencji taktykę i regularnie udostępnia małe "rzuty" konsoli PS5, najczęściej w atrakcyjnych zastawach z grami bądź akcesoriami.

Tym razem możecie nabyć zestaw, w którego skład wchodzi konsola PlayStation 5 z napędem Blu-Ray oraz trzy gry: The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima oraz Marvel's Spider-Man Miles Morales. Całość wyceniono na 2848 złotych. Pamiętajcie jednak, że musicie się spieszyć. W momencie publikacji tego artykułu zestaw był jeszcze dostępny, ale nie wiemy jak długo to potrwa.

Rzeczony zestaw PS5 z grami możecie nabyć tutaj.

