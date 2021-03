PS5 w zestawie z grami za 2982 zł dostępne w jednym z polskich sklepów

Jeśli wciąż polujecie na konsolę PS5, to mamy dla was dobre wieści. Sprzęt japońskiego producenta w atrakcyjnym zestawie z grami znów jest dostępny w polskich sklepach.

Obecną sytuację związaną z PlayStation 5 najlepiej obrazuje fragment tekstu kultowego już utworu zespołu Bajm - "Józek nie daruję Ci tej nocy", a brzmi on następująco: "Pojawiasz się i znikasz, i znikasz, i znikasz. Mam na twym punkcie bzika, mam bzika, mam bzika".

Wielu graczy, którzy wciąż polują na PS5 z pewnością się z nami zgodzą. Na szczęście, w ostatnich tygodniach PlayStation 5 coraz częściej gości w polskich sklepach. Tym razem sieć NeoNet przygotował zestaw, w którego skład (oprócz konsoli PS5 z napędem Blu-ray) wchodzą trzy gry: The Last of Us Part II, Demon's Soul Remake oraz Marvel's Spider-Man Miles Morales. Za całość musicie zapłacić 2982 złote.

Rzeczony zestaw PS5 + gry, dostaniecie tutaj. Pamiętajcie jednak, że musicie się śpieszyć, bowiem konsola lada moment może zniknąć z oferty sklepu.

Zobacz również: Polskie Ancestors Legacy z darmową edycją tylko dla "wieśniaków"