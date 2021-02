PS5 - wiemy ile konsol trafi na rynek do końca marca. Nie jest dobrze

Sony ujawniło, ile egzemplarzy konsol PS5 ma zamiar wprowadzić na rynek do końca marca 2021 roku.

Japoński producent postanowił podsumować ostatnie miesiące w wykonaniu PlayStation 5, jak również uchylić "rąbka tajemnicy" na temat przyszłości konsoli. Dowiedzieliśmy się, że od premiery PS5, do końca 2020 roku sprzedano 4,5 miliona egzemplarzy urządzenia. Co ciekawe, w tym samym okresie gracze zakupili również aż 1,4 miliona sztuk PS4, co pozwoliło starszej konsoli dobić do historycznego wyniku 115 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Sony chcąc uspokoić graczy, którzy wciąż nie mogą dostać konsoli PS5, podało, że do końca pierwszego kwartału bieżącego roku zamierza wprowadzić na rynek dodatkowe 3,1 miliona sztuk PlayStation 5. Biorąc pod uwagę, jak od dnia premiery wygląda sytuacja z dostępnością konsoli, to śmiało możemy założyć, że liczba ta zdecydowanie nie zaspokoi popytu na nią.

Coraz więcej wskazuje na to, że problem z dostępnością PlayStation 5 utrzyma się znacznie dłużej niż nam się początkowo wydawało. Pomimo zapewnień i starań Sony, na rynku wciąż brakuje konsol, a zapowiedziane 3 miliony sztuk wydają się nie wystarczające. Warto przypomnieć, że Lisa Su - CEO firmy AMD, czyli głównego dostawcy podzespołów do konsol dziewiątej generacji, ujawniła niedawno, że problemy z dostępnością urządzeń (zarówno PS5, jak i Xbox Series X) mogą utrzymać się do końca roku.

Jeśli wciąż "polujecie" na PlayStation 5, to warto zajrzeć na nasze, regularnie odświeżane, zestawienie sklepów z konsolą. Kto wie może akurat uśmiechnie się do was szczęście i zdobędziecie wymarzony sprzęt.

