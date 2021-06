PS5 - wiemy, kiedy do sklepów trafi więcej konsol

Choć kupno PlayStation 5 jest obecnie znacznie łatwiejsze, jak jeszcze kilka miesięcy temu, to i tak konsola japońskiego producenta pozostaje towarem deficytowym.

Choć kupno PlayStation 5 jest obecnie znacznie łatwiejsze, jak jeszcze kilka miesięcy temu, to i tak konsola japońskiego producenta pozostaje towarem deficytowym. W najgorszej sytuacji są obecnie gracze, którzy chcieliby zakupić samą konsolę, bez dodatkowych akcesoriów czy gier. W polskich sklepach królują liczne zestawy, ale samodzielnych PS5 nigdzie nie widać. Kiedy ta sytuacja ulegnie zmianie? My już wiemy.

Kenichiro Yoshida, prezes i dyrektor generalny Sony, podczas ostatniego spotkania z akcjonariuszami potwierdził, że jego firma ma ambitne plany związane z PS5. Lider japońskiego producenta chce, aby PlayStation 5 ustanowiło nowy rekord sprzedaży w historii marki PlayStation. Założeniem Sony jest sprzedaż 45 mln sztuk konsoli w 2,5 roku od jej premiery. Chcąc jednak osiągnąć ten wynik, korporacja musi znacząco zwiększyć produkcję urządzeń i usprawnić dostawy.

Yoshida jest tego świadom i zadeklarował, że jego firma "przyspieszy dostawy PlayStation 5 w następnym roku fiskalnym, by osiągnąć sprzedaż ponad 22,6 mln sztuk rocznie". Oznacza to, że na poprawę sytuacji związaną z dostępnością PS5 będziemy musieli poczekać do 1 kwietnia 2022 roku, wówczas zacznie się kolejny rok fiskalny dla Sony.

Sprzedaż PS5 ma być napędzana głównie przez tytuły na wyłączność. Potwierdzono już, że w tym i przyszłym roku możemy spodziewać się debiutu takich produkcji jak: Gran Turismo 7, God of War Ragnarok czy Horizon Forbidden West. Możliwe, że japoński producent jeszcze nas czymś zaskoczy bowiem spekuluje się o rychłym pokazie z serii State of Play.

Zobacz również: PS4 z nową aktualizacją systemową. Firmware 8.52 już dostępny