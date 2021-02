PS5 z nową aktualizacją systemową - 20.02-02.50.00

Sony "wypuściło" właśnie nową aktualizację systemową PS5, które naprawia jeden z najbardziej irytujących błędów konsoli.

Posiadacze PlayStation 5 od dnia premiery konsoli muszą mierzyć się z wieloma problemami i błędami. Jeden z najbardziej irytujących sprawiał, że konsola nie radziła sobie z rozróżnianiem odpowiednich wersji gier. Sprawiało to, że wersja gry na PS4 była czasami instalowana, nawet jeśli użytkownik zaktualizował ją już do wersji na PS5. Nie był to może błąd krytyczny, ale z całą pewnością irytujący.

Na szczęście, aktualizacja systemowa 20.02-02.50.00 naprawia powyższy błąd, co oznacza, że nie będziemy musieli się już martwić o brak miejsca na dysku spowodowany "samowolką" PS5. Oprócz tego, Sony w opisie najnowszej wersji firmware'u zawarło klasyczną formułkę: "ta aktualizacja oprogramowania systemowego poprawia wydajność systemu".

Warto dodać, że jest to pierwszy pakiet poprawek do PS5 od początku grudnia 2020. Wówczas zadebiutowała aktualizacja 20.02-02.30, która skupiała się na kontrolerze DualSense.

Aktualizacja systemowa 20.02-02.50.00 "waży" 860 MB i możecie pobierać ją już teraz.

