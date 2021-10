PS5 z nową aktualizacją systemu. Sony usprawnia konsolę

Sony udostępniło właśnie kolejną aktualizację systemową PlayStation 5. Na co możemy liczyć tym razem?

fot. Sony

Sony nie zwalnia tempa. Posiadacze PlayStation 5 praktycznie co miesiąc mogą liczyć na nowe aktualizacje systemowe, które nie tylko usuwają błędy i poprawiają jego wydajność, ale również wprowadzają nowe funkcje. Tak było choćby we wrześniu, kiedy to wraz z nowym firmware'm wprowadzono możliwość wykorzystania dodatkowych dysków SSD. Tym razem sony przygotowało dla nas aktualizację oznaczoną jako 21.02-04.03.00

PS5 firmware 21.02-04.03.00 - waga, nowości, zmiany

Firmware 21.02-04.03.00 jest już dostępny dla posiadaczy PS5. Na graczy czeka do pobrania dokładnie 913,5 MB danych. Co wprowadza aktualizacja? Sony niestety nie podaje nam szczegółów i w opisie nowego firmware'u znajdziemy jedynie, klasyczne już zdanie:

Ta aktualizacja oprogramowania systemu poprawia wydajność systemu.

Cóż pozostaje mieć nadzieję, że faktycznie system PS5 zachowywać się będzie lepiej po dzisiejszej aktualizacji. Na większe zmiany, w tym wyczekiwane wprowadzenie VRR, będziemy musieli najprawdopodobniej poczekać przynajmniej do końcówki bieżącego roku.

