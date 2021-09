PS5 za darmo dla każdego pracownika. Taki szef to skarb

Karta sportowa, owocowe czwartki i słowne pochwały od prezesa? Czasami to za mało. Szef studia Shift Up posunął się o krok dalej. Z okazji pokazania pierwszej gry podczas PlayStation Showcase, każdy pracownik studia otrzymał w prezencie nowy egzemplarz konsoli PS5.

Chodzi o grę Project Eve. Prezentowany fragment pokazał moc nowej konsoli Sony. Krótki zwiastun nie zdradził zbyt wiele na temat samej produkcji, jednak przyniósł firmie dość duży rozgłos. Może to być jedna z najlepiej wyglądających gier jRPG.

Zobacz również:

Szef studia Shift Up wręczył łącznie 260 konsol PS5. Kosztowało go to około 140 tysięcy dolarów. Musiał być bardzo zadowolony z rezultatów pracy swojego zespołu. Trzeba też przyznać, że taka niespodzianka może podziałać bardzo motywująco na pracowników.

Shift Up CEO, Hyung-Tae Kim celebrated the successful showing of Project Eve at the PlayStation showcase by purchasing a PS5 for each of his 260 staff. https://t.co/VVtp2aaRib pic.twitter.com/mQV32i37l5