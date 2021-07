PS5 znika z polskich sklepów. Ostatnie konsole na rynku

Jeśli chcecie w te wakacje cieszyć się rozgrywką na konsoli PlayStation 5, to musicie się spieszyć.

PlayStation 5 od dnia premiery jest niezwykle trudno dostępne. Choć w ostatnich tygodniach sytuacja wydawała się poprawiać, a gracze coraz częściej mogli natrafić na idealny dla siebie zestaw (zakup samej konsoli wciąż graniczy z cudem), to niestety wszystko wskazuje na to, że pomału wszystko wraca do "normy".

Zapasy konsol PS5 w polskich sklepach wyraźnie stopniały. Na rynku dostępne są ostatnie egzemplarze, najczęściej w dużych zestawach, których cena przekracza 3 tysiące złotych. Problem w tym, że żaden polski sprzedawca nie jest w stanie zapewnić, iż w najbliższych tygodniach pojawi się kolejna dostawa PS5. Możliwe są pomniejsze "rzuty" od Sony, ale coraz więcej wskazuje na to, że w większej ilości PS5 trafi na rynek dopiero w okolicach sierpnia/września.

Przypomnijmy, że przedstawiciele Sony ujawnili niedawno, że na poprawę sytuacji z dostępnością PS5 będziemy musieli poczekać do kwietnia 2022 roku. Możliwe, że dopiero wtedy możliwy będzie swobodny zakup samej konsoli.

Jeśli nie chcecie tyle czekać, to radzimy wam sięgnąć po jeden z ostatnich zestawów PlayStation 5, które są obecnie dostępne w polskich sklepach.

