PSVR 2 z obsługą 4K? Poznaliśmy nowe informacje na temat gogli

Pojawiają się kolejne informacje dotyczące gogli VR dedykowanych konsoli PlayStation 5.

O planach powstania gogli VR do PlayStation 5 mówiło się jeszcze na długo przed premierą samej konsoli. Debiut tego urządzenia miał nastąpić niedługo po samej konsoli, jednak gracze wciąż nie mogą się na nie doczekać.

Już w marcu na oficjalnym blogu PlayStation pojawiły się newsy o kontrolerach VR nowej generacji. Teraz natomiast dowiadujemy się nieco więcej o goglach VR dla najnowszej konsoli Sony. I rzeczywiście, patrząc na udostępnione niedawno dane techniczne nowego urządzenia, możemy zdecydowanie mówić o nowej generacji.

PlayStation VR 2 ma oferować nam rozdzielczość 4K, co daje ogromny postęp, w porównaniu do poprzedniej wersji, oferującej nam rozdzielczość FullHD. Na tym jednak nie koniec nowości. Najnowsze gogle mają być wyposażone w technologię dynamicznego renderowania na podstawie śledzenia ruchu gałek ocznych użytkownika. Będą więc podkreślały i wyostrzały to, na co faktycznie patrzymy w trakcie rozgrywki. Do tego mają być, wzorem kontrolerów DualSense, wyposażone w wibrujący silnik, który dodatkowo zwiększy imersję w trakcie rozgrywki.

Instalacja oraz, przede wszystkim, obsługa najnowszych gogli ma być także dużo prostsza. Nie będziemy bowiem musieli posiadać dedykowanej PS5 kamery, ponieważ ruch kontrolerów odbierany będzie przez nasze gogle. Te z kolei podłączymy do konsoli przez port USB C.

Patrząc na wszystkie nowinki techniczne w najnowszych goglach VR od Sony możemy spodziewać się dosyć wysokiej ceny. Informacji na ten temat oraz ewentualnej daty premiery wciąż jednak nie znamy.