PUBG za darmo? Popularny battle royale przechodzi na model free-to-play

Gra PlayerUnknown’s Battlegrounds, znana bardziej jako PUBG, już niebawem może zostać darmową produkcją. Twórcy szykują się do wielkich testów.

fot. PUBG Corp.

PlayerUnknown’s Battlegrounds to tytuł, który rozpoczął modę na battle royale. To właśnie dzieło studia PUBG Corporation sprawiło, że Epic Games zdecydował przebudować pierwotną koncepcję Fortnite i wydało grę w formie battle royale, które znamy dzisiaj. Śmiało możemy założyć, że cała dzisiejsza popularność gatunku w dużej mierze oparta jest na sukcesie PUBG. Problem w tym, że pionierów bardzo szybko zaczęli prześcigać "naśladowcy". Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone, to tylko przykłady produkcji, które dzisiaj są popularniejsze o PlayerUnknown’s Battlegrounds. Z całą pewnością, spora w tym zasługa modelu płatności. Wszystkie wymienione gry są darmowe, w odróżnieniu od PUBG, które pozostaje płatna. Możliwe jednak, że już niebawem się to zmieni.

Jak donosi leakster - PlayerIGN, twórcy PUBG mają w planach przejście na model free-to-play. Według autora przecieku, już w przyszłym miesiącu deweloper ma w planach wydarzenie, w ramach którego gra będzie dostępna za darmo przez tydzień. Zebrane w ten sposób informacje, mają posłużyć do przygotowania darmowej wersji gry. Co ciekawe, PlayerUnknown’s Battlegrounds miało przejść na darmowy model już w 2019 roku, jednak wówczas wyraźnie sprzeciwili się temu fani gry. Jak będzie tym razem? Cóż, dla samej gry napływ nowych graczy z pewnością wyszedł by jej na dobre.

